De ce 'The Matrix' este acum mai relevant ca niciodată - o analiză care dă fiori

Neo, eroul din „The Matrix", este sigur că trăiește în 1999. Are un ecran de computer catodic cu tuburi de raze verzi și o imprimantă matricială. Orașul său are cabine telefonice funcționale, scrie New York Times.

Dar se înșeală: el trăiește în viitor (2199, mai exact). Lumea lui Neo este o simulare - o versiune falsă a sfârșitului de secol XX, creată de inteligențe artificiale din secolul XXI pentru a înrobi omenirea.

Totuși, când l-am văzut prima dată pe Neo, chiar era 1999. Ideea ca A.I. să se hrănească cu creiere și corpuri umane părea un experiment de gândire. Dar avertismentele filmului cu privire la A.I. - și la orice altceva - s-au ascuțit în timp, ceea ce explică de ce a fost exploatat de tot felul de oameni în anii care au urmat: filosofi, pastori, techno-boosters și techno-doomers, alt-right. Judecat exclusiv pe baza relevanței culturale, „The Matrix" ar putea fi cea mai importantă lansare din 1999.

Geniul filmului - ceea ce îl face incredibil de vizionabil 25 de ani mai târziu - este că scenariștii și regizorii Lilly și Lana Wachowski nu au încercat să controleze semnificația. În schimb, au semănat simbolismul peste tot.

Iată de ce reușește să reunească mai multe fire tematice, explicând de ce în lumea de astăzi, în care internetul este omniprezent, inteligența artificială, știrile false și extremismul, „The Matrix" pare mai relevant ca niciodată.

Neo este instruit de o prezență obscură care pare să se afle în computerul său să „urmeze iepurele alb". Aceasta este o referire la „Aventurile lui Alice în Țara Minunilor" a lui Lewis Carroll, una dintre aluziile literare structurante ale filmului.

Un capitol intitulat „Down the Rabbit Hole" a inventat expresia care este acum folosită pentru a descrie faptul că devii atât de obsedat de ceva încât începi să pierzi controlul asupra realității. Cu toții știm cum e asta, mulțumită internetului. O anumită gaură de iepure în care „The Matrix" a împins oamenii este o cercetare filosofică cunoscută sub numele de ipoteza simulării, care se întreabă dacă trăim de fapt într-o simulare. Dacă da, ce înseamnă asta pentru viețile noastre? Documentarul din 2021 „A Glitch in the Matrix" se concentrează chiar pe un bărbat care a ajuns să creadă că „The Matrix" descrie literalmente realitatea, iar asta l-a împins la crimă.

Dar chiar dacă nu te afli într-o simulare, realitatea ta ar putea începe să pară ireală. O temă adânc codificată de Generația X în „The Matrix" are de-a face cu recunoașterea și respingerea corporațiilor fără suflet și a sistemelor fără creier. Meseria de zi cu zi a lui Neo într-o fermă de cuburi este un ecou vizual al acelei ferme umane din care, descoperă el în cele din urmă, se hrănesc I.A.-urile. („The Matrix" a apărut la o lună după lansarea filmului „Office Space",care satirizează starea de rău a corporațiilor).

Acum, 25 de ani mai târziu, dictonul Generației X împotriva vânzării a fost transmutat într-o lume în care influențatorii te îndeamnă constant să fii propriul tău șef, într-un moment în care este mai greu ca niciodată să-ți câștigi existența. Acest lucru este înfricoșător pentru cei ale căror locuri de muncă pot fi înlocuite de inteligența artificială, care este antrenată pe produsele creativității umane - adesea fără acordul creatorilor. Fermele umane din „The Matrix" au fost înfricoșător de profetice.

Aici trebuie să luăm în considerare și „Alice". Carroll a creat o lume fictivă în care fiecare personaj și scenariu reflectau ceva din realitatea sa din epoca victoriană. În cele din urmă, Țara Minunilor este absurdă. Totuși, realitatea în care trăiește Alice, cu liderii săi imperioși și sistemele sale complicate, este la fel de absurdă.

Aceasta este direcția în care se îndreaptă „The Matrix" din acest moment. Orice am crede că știm despre lumea din jurul nostru ne orbește de fapt în fața realității mai adevărate și mai profunde; suntem dependenți de un opiu.

Neo este un hacker de noapte care vinde contrabandă pe minidiscuri din apartamentul său, inclusiv unui grup de petrecăreți cyberpunk. Neo își păstrează discurile și profiturile într-o copie scobită din „Simulacra și simularea", tratatul din 1981 al filosofului Jean Baudrillard, un text fundamental pentru „The Matrix". S-a vorbit mult despre legăturile dintre film și ideile lui Baudrillard despre modul în care simulările și hiperrealitatea colonizează „realul" în epoca postmodernă, până la punctul în care nimic nu mai este real.

De fapt, lui Baudrillard nu i-a plăcut „The Matrix". El a considerat că acesta i-a denaturat ideile despre simularea care depășește realitatea, aplatizând și neînțelegând argumentul.

Dar să mergem mai departe în gaura iepurelui: „Simulacru și simulare" este deschis către eseul „Despre nihilism". În acesta, Baudrillard sugerează că nu ajută la nimic să evidențiezi „adevărul" din interiorul unui sistem care neagă sau suprimă realitatea. În aceste circumstanțe, singurul instrument de combatere a opresiunii este violența. Nu poți combate nihilismul decât cu nihilism. Acesta este punctul în care Wachowskii diferă. Bazându-se pe toate cele patru filme „Matrix" - inclusiv pe ultimul, o poveste de dragoste romantică - cea mai mare întrebare a lor este despre nihilism vs. umanism. Este vorba despre modul în care trăim în mijlocul sistemelor care încearcă să nege și să suprime ceea ce suntem, iar răspunsul lor, în cele din urmă, este iubirea.

De atunci, ambii Wachowski au recunoscut că sunt femei transgender. Un subset semnificativ de fani vede acum „The Matrix" ca pe o metaforă a experienței persoanelor transgender, o interpretare susținută în film de declarațiile despre însăși existența lui Neo în interiorul unui sistem binar literal. În 2016, Lilly Wachowski a declarat că „în timp ce ideile de identitate și transformare sunt componente esențiale în munca noastră, temelia pe care se sprijină toate ideile este iubirea".

Cumpărătorul lui Neo glumește, de asemenea, spunând că Neo este „propriul său Iisus Hristos personal", un moment care stabilește numeroasele aluzii biblice din film - orașul Sion (un nume biblic pentru Ierusalim, precum și ideea de oraș al lui Dumnezeu), trădarea lui Cypher asemănătoare lui Iuda, un personaj foarte important numit Trinity. La acea vreme, acest lucru a fost o plăcere pentru liderii grupurilor de tineri care căutau o modalitate de a face religia să devină cool.

Iar „The Matrix" ca alegorie religioasă a rămas. În ultimii 25 de ani au fost publicate cărți cu titluri precum „Escaping the Matrix: Setting Your Mind Free to Experience Real Life in Christ„,"The Gospel Reloaded„ și «Christ-The Original Matrix". Dacă o căutați, cu siguranță există.

Dar apar și alte teme. Cu o clipă înainte de a face cunoștință cu Neo, vedem ecranul computerului său, pe care se încarcă și se derulează titluri de știri, deși nimeni nu atinge tastatura.

În 1999, termenul „fake news" nu era omniprezent și nici nu era încărcat cu același tip de bagaj. Dar chestiunea adevărurilor „oficiale" și a celor care le controlează ajunsese să pătrundă în cultura pop la acea vreme; de exemplu, atunci când „Matrix" a avut premiera, „Dosarele X" era la apogeul popularității sale. În 1999, internetul deschis încă promitea să promoveze mai mult adevăr, nu mai puțin. După cum am aflat de atunci, dacă adevărul poate fi distribuit pe internet, la fel se poate întâmpla și cu teoriile conspirației - sau cu falsurile pure și simple.

Iar când aruncăm o privire asupra biroului lui Neo, vedem o altă aluzie fenomenologică cu o lungă urmărire până în zilele noastre. Îmi vine în minte cuvântul „peșteră". (Noțiunea filozofică de peșteră a lui Platon planează asupra acestui film.) Este plin de computere și gadgeturi tehnice: monitoare, o tastatură ergonomică, acea imprimantă. Există, de asemenea, un Apple Newton, un dispozitiv de tip tabletă cu recunoaștere a scrisului de mână care a fost un predecesor al iPad-urilor și iPhone-urilor noastre mereu conectate.

Neo este conectat în permanență la internet. În 1999, cei mai mulți dintre noi încă considerau internetul un loc pe care îl vizitam, nu o entitate nebuloasă și lipicioasă la care eram mereu conectați. „The Matrix" ne-a oferit un erou care știa ce înseamnă să fii mereu conectat și sentimentul de irealitate care poate apărea odată cu o viață trăită într-un spațiu virtual.

Va mai trece ceva timp până când îl vom întâlni pe Morpheus și vom descoperi toate adevărurile despre Matrix, mașini și rolul lui Neo în toate acestea. Acel moment sosește cu o imagine care a devenit atât de celebră încât a devenit un meme: două pastile reflectate în ochelarii lui Morpheus, una roșie, una albastră. Ideea de a fi „redpilled" - adică de a alege să înfrunți realitatea, mai degrabă decât să cedezi atracției simulării confortabile - a devenit un meme pe platformele de social media, adesea asociat cu cauze de dreapta care au o prezență online puternică, precum alt-right, activiștii pentru drepturile bărbaților și teoreticienii conspirației.

De fapt, însă, este vorba despre respingerea unei narațiuni și adoptarea alteia. Persoana cu patina roșie acceptă doar o nouă matrice.

Toate aceste metafore înoată în interiorul „Matricei", iar cea pe care o vezi depinde, în mod ironic, de sistemul pe care ești cel mai interesat să îl demontezi. Douăzeci și cinci de ani mai târziu, metaforele despre capitalism, binarele de gen, cuștile tehnologice și inteligența artificială au devenit mai relevante, nu mai puțin.

Faptul că „The Matrix" continuă să ne ofere mai multe moduri de a-l citi ne reamintește ce realizare a fost. Dar este, de asemenea, o privire asupra faptului că marea artă nu are niciodată un sens fix și, din această cauză, este întotdeauna puțin periculoasă.