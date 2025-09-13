Debut spectaculos pentru Gemini - Capitalizare de miliarde pe piața Nasdaq

Bursa americană a primit vineri un nou jucător important din sectorul cripto: Gemini, platforma de tranzacţionare fondată de gemenii Tyler şi Cameron Winklevoss, a debutat la Nasdaq cu un salt de 32,2% al acţiunilor, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Compania a atins o capitalizare de 4,4 miliarde de dolari, după ce acţiunile au deschis la 37,01 dolari, peste preţul deja majorat al IPO-ului, stabilit la 28 dolari. Prin oferta publică, Gemini a atras 425 de milioane de dolari, din vânzarea a 15,2 milioane de acţiuni.

Succesul marchează o revenire puternică pentru piaţa IPO-urilor din SUA, susţinută de politica mai favorabilă criptomonedelor şi de creşterea interesului instituţional pentru active digitale.

Listarea Gemini vine după debuturile spectaculoase ale Bullish şi Figure, confirmând momentul de revenire al sectorului cripto şi fintech.

Fraţii Winklevoss, care deţin circa 75 de milioane de acţiuni, au acum averi de aproape 2,8 miliarde de dolari fiecare.

În pofida pierderii nete de 282,5 milioane de dolari consemnată în prima jumătate a anului 2025, investitorii mizează pe creşterea volumelor de tranzacţionare şi pe consolidarea transparenţei promise de conducerea companiei.