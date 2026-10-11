Decizie istorică în medicină: Diabetul de tip 5, recunoscut oficial după decenii de controverse. Boala ar putea afecta milioane de oameni

O formă de diabet asociată cu malnutriția, ignorată timp de decenii și adesea confundată cu alte tipuri ale bolii, a primit recunoaștere oficială din partea Federației Internaționale de Diabet (IDF). Denumită diabet de tip 5, afecțiunea ar putea afecta până la 25 de milioane de persoane la nivel mondial, în special în țările cu venituri mici și medii, unde malnutriția și accesul limitat la servicii medicale reprezintă probleme majore.

Decizia marchează un moment important pentru cercetarea diabetului, după aproximativ șapte decenii de dezbateri privind existența acestei forme distincte a bolii. Federația Internațională de Diabet face apel și la alte autorități sanitare, inclusiv la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), să recunoască afecțiunea, notează Science Alert.

Recunoașterea oficială ar putea facilita diagnosticarea pacienților, dezvoltarea unor tratamente adaptate și finanțarea cercetărilor. În lipsa unei clasificări clare, mulți bolnavi au fost diagnosticați greșit, iar terapiile folosite pentru alte forme de diabet nu sunt întotdeauna potrivite.

Diabetul de tip 5, cunoscut anterior drept diabet zaharat asociat malnutriției, este legat de perioade îndelungate de insuficiență nutrițională, care pot afecta dezvoltarea și funcționarea pancreasului. Studiile efectuate pe oameni și animale sugerează că lipsa cronică a nutrienților poate perturba capacitatea pancreasului de a produce insulină, hormonul care contribuie la reglarea nivelului de glucoză din sânge.

Cercetările coordonate de Meredith Hawkins, endocrinolog la Institutul Global de Diabet al Colegiului de Medicină Albert Einstein, au contribuit la conturarea unui profil metabolic distinct pentru această afecțiune. Într-un studiu clinic de mici dimensiuni, realizat în sudul Indiei, echipa a observat că pacienții aveau un deficit de insulină, dar nu în aceeași măsură ca persoanele cu diabet de tip 1. În același timp, spre deosebire de pacienții cu diabet de tip 2, aceștia nu prezentau același tipar de rezistență la insulină.

Aceste diferențe sunt importante, deoarece mecanismele prin care apare boala influențează direct alegerea tratamentului. Afecțiunea a fost descrisă pentru prima dată în 1955, în Jamaica, însă clasificarea sa a rămas controversată. În anii 1980, OMS a recunoscut această categorie, dar în 1999 a retras-o din clasificarea diabetului, invocând lipsa unor dovezi suficiente.

De atunci, cercetătorii au continuat să dezbată dacă diabetul asociat malnutriției reprezintă o formă distinctă și cum ar trebui diagnosticat. Divergențele au îngreunat estimarea numărului de pacienți și dezvoltarea unor protocoale terapeutice standardizate.

În 2025, Federația Internațională de Diabet a făcut un pas important prin recunoașterea diabetului de tip 5 și înființarea unui grup de lucru coordonat de Meredith Hawkins. Printre obiective se numără stabilirea criteriilor oficiale de diagnostic, elaborarea ghidurilor de tratament, crearea unui registru internațional de cercetare și pregătirea personalului medical. Nu toți specialiștii consideră însă că problema este definitiv tranșată. În comunitatea științifică persistă rezerve legate de diversitatea cazurilor asociate malnutriției și de incertitudinile privind diagnosticarea lor.