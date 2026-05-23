Modificare importantă: Pensii și concedii pentru cei care îngrijesc membri ai familiei

Persoanele care au grijă de copii, părinți vârstnici, rude bolnave sau persoane cu dizabilități ar putea beneficia de recunoașterea acestei activități în sistemele de pensii și protecție socială din Uniunea Europeană (UE).

Ce e statutul european al îngrijitorilor

Eurodeputații au adoptat joi un raport prin care cer crearea unui „statut european al îngrijitorilor", care să stabilească standarde minime pentru munca de îngrijire în toate statele membre.

Documentul se referă atât la îngrijitorii profesioniști - precum asistentele sau personalul din centrele sociale și medicale - cât și la persoanele care au grijă de membrii familiei fără a fi plătite pentru asta.

Potrivit parlamentarilor europeni, accesul la servicii de îngrijire este „un drept fundamental", iar statele UE trebuie să reducă inegalitățile dintre femei și bărbați în acest domeniu.

Eurodeputații spun că responsabilitățile de îngrijire continuă să cadă în principal pe umerii femeilor.

Datele citate în raport arată că femeile petrec, în medie, cu 17 ore pe săptămână mai mult decât bărbații pentru activități de îngrijire neplătite.

„Povara îngrijirii cade încă în mod disproporționat asupra femeilor, deși ar trebui să fie responsabilitatea tuturor", a declarat Eleonora Meleti, raportoare pentru Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European.

Aceasta a precizat că în Uniunea Europeană există aproximativ 6,2 milioane de îngrijitori profesioniști și alte 53 de milioane de persoane care îngrijesc apropiați sau membri ai familiei.

„Raportul de astăzi recunoaște, în sfârșit, îngrijirea ca pilon al societății și economiei noastre, nu ca o muncă invizibilă pe care o considerăm de la sine înțeleasă", a spus Meleti.

Pentru îngrijitorii profesioniști, eurodeputații au solicitat condiții mai bune de muncă, salarii corecte, sprijin psihologic și programe de lucru flexibile.

În cazul persoanelor care îngrijesc membri ai familiei, parlamentarii vor măsuri care să le permită acestora să-și adapteze programul de muncă și dreptul la concediu:

„Vrem condiții de muncă flexibile și concedii pentru persoanele care îngrijesc membri ai familiei".

De asemenea, au fost propuse și campanii prin care bărbații să fie încurajați să se implice mai mult în îngrijirea copiilor sau a rudelor dependente, pentru a reduce diferențele dintre femei și bărbați pe piața muncii.

Munca de îngrijire rămâne „subevaluată și subfinanțată" în Europa, potrivit deputatei spaniole în PE, Rosa Estaràs Ferragut, raportoare pentru Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. „Serviciile de îngrijire accesibile și de calitate sunt un drept pentru toată lumea", a afirmat aceasta.

Există totuși o problemă

Raportul adoptat vorbește despre drepturi și sprijin pentru îngrijitori, însă fără detalii privind eventuale servicii temporare de înlocuire sau ajutor oferit direct familiilor.

Altfel spus, europarlamentarii nu au explicat și modul în care aceste măsuri ar urma să funcționeze concret, în practică.

De exemplu, nu este clar dacă statele ar urma să asigure și servicii care să preia temporar îngrijirea unei persoane bolnave sau dependente atunci când îngrijitorul își ia concediu sau beneficiază de timp liber.

Comisia Europeană intenționează să prezinte în 2027 un „pact european pentru îngrijire", care va include măsuri pentru reducerea diferențelor dintre femei și bărbați în acest domeniu și pentru sprijinirea persoanelor care au grijă de copii, rude bolnave sau vârstnici. Documentul urmează să clarifice și modul concret în care astfel de măsuri ar putea fi aplicate în practică.