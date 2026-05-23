Cazul „Bill D": Un pastor american susține că OZN-urile și extratereștrii nu vin din spațiu ci au o origine cu totul diferită demonstrată spiritual

În ultimii ani, subiectele legate de extratereștri și OZN-uri au revenit puternic în centrul atenției, mai ales după mai multe dezvăluiri făcute în Statele Unite despre fenomene aeriene neidentificate. Acum, un pastor american a provocat un val uriaș de controverse după ce a afirmat că multe dintre presupusele întâlniri cu extratereștri ar avea, în realitate, o origine „demonică".

Declarațiile îi aparțin lui Josh Howerton, pastor al bisericii Lakepointe Church, care a discutat acest subiect într-un episod al podcastului său, „Live Free". Acesta a spus că a observat anumite „tipare spirituale" repetate în poveștile persoanelor care susțin că au fost răpite de extratereștri.

Mesajele „antihristice" invocate de pastor

„Oamenii care au avut răpiri extraterestre raportează în mod constant mesaje din partea acestor entități care sunt explicit antihristice", a afirmat pastorul.

Potrivit lui Howerton, multe persoane care susțin că au avut contacte cu ființe extraterestre descriu experiențe asemănătoare și transmit mesaje care contrazic direct învățăturile creștine.

Pastorul spune că aceste entități le-ar transmite oamenilor că toate religiile sunt adevărate, că Iisus a fost doar un om obișnuit și că omenirea urmează să intre într-o nouă etapă spirituală.

„Există o temă recurentă în aceste relatări. Ideea că oamenii trebuie să renunțe la religia tradițională și să accepte o nouă conștiință spirituală", a explicat el.

Legătura dintre OZN-uri, ocultism și profețiile biblice

În timpul podcastului, Howerton a făcut conexiuni între aceste relatări și mai multe pasaje biblice, inclusiv din Cartea Apocalipsei și Epistola către Galateni, despre care spune că avertizează asupra unor „evanghelii false" și a unor forme de înșelăciune spirituală.

Una dintre cele mai controversate afirmații ale sale vizează practicile New Age și ocultismul. Pastorul susține că există o legătură puternică între persoanele implicate în astfel de practici și cei care spun că au avut experiențe extraterestre.

„Există o corelație ridicată între ocultism, practicile New Age și răpirile extraterestre", a declarat el.

Howerton a mers și mai departe și a spus direct că fenomenul ar avea o origine demonică.

„Când te joci cu astfel de lucruri, ele sunt reale. Sunt demonice", a afirmat acesta.

Teorii bizare despre o nouă ordine mondială

În podcast, pastorul a vorbit și despre ideea unui guvern mondial unic, despre care spune că apare frecvent în mărturiile celor care susțin că au intrat în contact cu extratereștri.

Potrivit lui, multe dintre aceste entități ar transmite mesaje despre unitate globală, transformare spirituală și o nouă ordine mondială.

El a asociat aceste teme cu profețiile biblice despre sfârșitul lumii și apariția Antihristului. De asemenea, Howerton a menționat războaiele nucleare, colapsul mediului și transformarea omenirii ca teme recurente în astfel de relatări.

Pentru a-și susține teoria, pastorul a invocat mai mulți autori și cercetători cunoscuți ai fenomenului OZN. Printre aceștia se numără Whitley Strieber, cunoscut pentru cărțile sale despre contacte extraterestre. Potrivit lui Howerton, acesta ar fi concluzionat că „vizitatorii" par ostili ideii de Hristos.

A fost menționat și John Keel, care considera că entitățile asociate fenomenelor OZN seamănă mai degrabă cu ființe supranaturale înșelătoare decât cu extratereștri veniți de pe alte planete.

Mărturiile despre rugăciune și experiențele extraterestre

Cea mai dramatică parte a podcastului a fost legată de relatările unor oameni care spun că experiențele lor s-au încheiat imediat după ce au început să se roage.

Pastorul a povestit cazul unui bărbat identificat doar ca „Bill D", care ar fi strigat „Iisuse, ajută-mă!" în timpul unei experiențe extraterestre, iar fenomenul s-ar fi oprit instantaneu.

Potrivit lui Howerton, există mai multe mărturii similare în care oamenii spun că rugăciunea, cântecele religioase sau invocarea numelui lui Iisus au pus capăt unor experiențe înfricoșătoare.

„Mulți investigatori ai fenomenului OZN au auzit aceste povești, dar evită să vorbească public despre ele pentru că sunt considerate prea religioase", a spus pastorul.

Spre finalul discuției, pastorul a lansat una dintre cele mai controversate idei ale podcastului. El a spus că ființele pe care oamenii le numesc astăzi extratereștri ar putea fi interpretate în Biblie drept îngeri, demoni sau alte entități spirituale.

„Ceea ce mulți oameni numesc astăzi extratereștri, Biblia ar putea numi heruvimi, serafimi, îngeri, arhangheli sau demoni", a afirmat Howerton.

Deși a insistat că teoriile sale nu trebuie transformate într-o obsesie, declarațiile pastorului au stârnit deja reacții puternice online și au reaprins dezbaterea despre legătura dintre religie, paranormal și misterele din jurul fenomenului OZN.