Cazul „Bill D": Un pastor american susține că OZN-urile și extratereștrii nu vin din spațiu ci au o origine cu totul diferită demonstrată spiritual
Postat la: 23.05.2026 |
În ultimii ani, subiectele legate de extratereștri și OZN-uri au revenit puternic în centrul atenției, mai ales după mai multe dezvăluiri făcute în Statele Unite despre fenomene aeriene neidentificate. Acum, un pastor american a provocat un val uriaș de controverse după ce a afirmat că multe dintre presupusele întâlniri cu extratereștri ar avea, în realitate, o origine „demonică".
Declarațiile îi aparțin lui Josh Howerton, pastor al bisericii Lakepointe Church, care a discutat acest subiect într-un episod al podcastului său, „Live Free". Acesta a spus că a observat anumite „tipare spirituale" repetate în poveștile persoanelor care susțin că au fost răpite de extratereștri.
Mesajele „antihristice" invocate de pastor
„Oamenii care au avut răpiri extraterestre raportează în mod constant mesaje din partea acestor entități care sunt explicit antihristice", a afirmat pastorul.
Potrivit lui Howerton, multe persoane care susțin că au avut contacte cu ființe extraterestre descriu experiențe asemănătoare și transmit mesaje care contrazic direct învățăturile creștine.
Pastorul spune că aceste entități le-ar transmite oamenilor că toate religiile sunt adevărate, că Iisus a fost doar un om obișnuit și că omenirea urmează să intre într-o nouă etapă spirituală.
„Există o temă recurentă în aceste relatări. Ideea că oamenii trebuie să renunțe la religia tradițională și să accepte o nouă conștiință spirituală", a explicat el.
Legătura dintre OZN-uri, ocultism și profețiile biblice
În timpul podcastului, Howerton a făcut conexiuni între aceste relatări și mai multe pasaje biblice, inclusiv din Cartea Apocalipsei și Epistola către Galateni, despre care spune că avertizează asupra unor „evanghelii false" și a unor forme de înșelăciune spirituală.
Una dintre cele mai controversate afirmații ale sale vizează practicile New Age și ocultismul. Pastorul susține că există o legătură puternică între persoanele implicate în astfel de practici și cei care spun că au avut experiențe extraterestre.
„Există o corelație ridicată între ocultism, practicile New Age și răpirile extraterestre", a declarat el.
Howerton a mers și mai departe și a spus direct că fenomenul ar avea o origine demonică.
„Când te joci cu astfel de lucruri, ele sunt reale. Sunt demonice", a afirmat acesta.
Teorii bizare despre o nouă ordine mondială
În podcast, pastorul a vorbit și despre ideea unui guvern mondial unic, despre care spune că apare frecvent în mărturiile celor care susțin că au intrat în contact cu extratereștri.
Potrivit lui, multe dintre aceste entități ar transmite mesaje despre unitate globală, transformare spirituală și o nouă ordine mondială.
El a asociat aceste teme cu profețiile biblice despre sfârșitul lumii și apariția Antihristului. De asemenea, Howerton a menționat războaiele nucleare, colapsul mediului și transformarea omenirii ca teme recurente în astfel de relatări.
Pentru a-și susține teoria, pastorul a invocat mai mulți autori și cercetători cunoscuți ai fenomenului OZN. Printre aceștia se numără Whitley Strieber, cunoscut pentru cărțile sale despre contacte extraterestre. Potrivit lui Howerton, acesta ar fi concluzionat că „vizitatorii" par ostili ideii de Hristos.
A fost menționat și John Keel, care considera că entitățile asociate fenomenelor OZN seamănă mai degrabă cu ființe supranaturale înșelătoare decât cu extratereștri veniți de pe alte planete.
Mărturiile despre rugăciune și experiențele extraterestre
Cea mai dramatică parte a podcastului a fost legată de relatările unor oameni care spun că experiențele lor s-au încheiat imediat după ce au început să se roage.
Pastorul a povestit cazul unui bărbat identificat doar ca „Bill D", care ar fi strigat „Iisuse, ajută-mă!" în timpul unei experiențe extraterestre, iar fenomenul s-ar fi oprit instantaneu.
Potrivit lui Howerton, există mai multe mărturii similare în care oamenii spun că rugăciunea, cântecele religioase sau invocarea numelui lui Iisus au pus capăt unor experiențe înfricoșătoare.
„Mulți investigatori ai fenomenului OZN au auzit aceste povești, dar evită să vorbească public despre ele pentru că sunt considerate prea religioase", a spus pastorul.
Spre finalul discuției, pastorul a lansat una dintre cele mai controversate idei ale podcastului. El a spus că ființele pe care oamenii le numesc astăzi extratereștri ar putea fi interpretate în Biblie drept îngeri, demoni sau alte entități spirituale.
„Ceea ce mulți oameni numesc astăzi extratereștri, Biblia ar putea numi heruvimi, serafimi, îngeri, arhangheli sau demoni", a afirmat Howerton.
Deși a insistat că teoriile sale nu trebuie transformate într-o obsesie, declarațiile pastorului au stârnit deja reacții puternice online și au reaprins dezbaterea despre legătura dintre religie, paranormal și misterele din jurul fenomenului OZN.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un bărbat a reușit să răcorească întreaga casă cu zero costuri lunare fără să folosească aer condiționat. Proeictul lui DIY e fascinant
Un creator de conținut din America de Sud a petrecut patru ani sapand șanțuri și ingropand țevi sub curtea unei case. Nu ...
-
Modificare importantă: Pensii și concedii pentru cei care îngrijesc membri ai familiei
Persoanele care au grija de copii, parinți varstnici, rude bolnave sau persoane cu dizabilitați ar putea beneficia de re ...
-
Administrația Trump răstoarnă procesul de obținere a cărții verzi, obligând sute de mii de oameni să părăsească SUA pentru a aplica
Administrația Trump va solicita acum persoanelor care solicita carte verde sa paraseasca Statele Unite in timpul procesu ...
-
Comunicat SAPE: Clarificări privind indemnizația membrilor Directoratului și indicatorul de performanță nefinanciar referitor la reprezentarea de gen în Directorat
Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public cu privire la nivelul indemnizațiilor membrilor Directoratului SA ...
-
Despre ce se vorbește tot mai des, dar fără explicații clare
În ultimii ani, tot mai multe concepte legate de stilul de viața, nutriție și performanța fizica au inceput sa cir ...
-
DEEP TRUMP: Escrocul care a salvat America de capcana lui Tucidide
Autor: Laurent Guyénot - The Unz Review Tucker Carlson a marturisit recent: „Voi fi chinuit mult timp de fa ...
-
Savanții germani anunță orașele din lume care se scufundă: Milioane de oameni în pericol
Un nou studiu condus de savanții de la Universitatea Tehnica din München, Germania, care a fost publicat in prestig ...
-
Rapoartele SUA arată că Teheranul își reconstruiește baza industrial-militară mai repede decât se credea
Pe durata armistițiului de șase saptamani, care a debutat la inceputul lunii aprilie, Teheranul a demarat deja procesul ...
-
Trecerea la ora de vară și ora de iarnă ar putea deveni istorie: Ce prevede proiectul votat de o comisie-cheie din Congresul SUA
Trecerea la ora de vara și ora de iarna ar putea deveni istorie in Statele Unite. Un proiect de lege care prevede pastra ...
-
Revoluția AI intră în era trilioanelor de dolari - avertismentul lansat de șeful Nvidia: Vine un viitor dominat de miliarde de agenți AI
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a lansat una dintre cele mai spectaculoase prognoze de pana acum privind vii ...
-
Iranienii surprind serviciile de informații americane. Și-au refăcut rapid capacitățile militare și produc deja drone sofisticate
Iranul a reluat deja o parte din productia de drone in timpul armistitiului de sase saptamani care a inceput la inceputu ...
-
Trei studii științifice confirmă: Coloranții și conservanții E100-E399, asociați cu un risc crescut de cancer, diabet și boli cardiovasculare
Consumul de alimente care contin anumiti coloranti si conservanti este asociat cu un risc crescut de cancer, diabet de t ...
-
Situația scapă de sub control în Focarul de Ebola din Congo. Localnici furioși au dat foc unui centru de tratament
Mai multi localnici au dat foc unui centru de tratament pentru Ebola intr-un oras situat in centrul focarului epidemic d ...
-
Secolul umilinței americane a început: Donald Trump l-a accelerat dramatic!
Autor: Greg Johnson „Secolul Umilinței" al Chinei a inceput in 1839 cu Primul Razboi al Opiumului. Dinastia Qing ...
-
Foști președinți, laureați Nobel și lideri internaționali simulează deja următoarea pandemie globală
Un grup format din foști președinți, laureați Nobel și lideri internaționali s-a reunit in Nairobi pentru a simula izbuc ...
-
Cum să alegi dealer-ul auto potrivit pentru nevoile tale de șofer?
Achiziția unei mașini este o decizie importanta, indiferent daca alegi un model nou sau unul second-hand. Dincolo de bug ...
-
ONU adoptă o rezoluție „istorică" privind obligația legală a statelor de a aborda schimbările climatice. SUA, printre statele care s-au opus.
ONU a votat cu 141 „pentru" la 8 „impotriva" pentru adoptarea unei rezoluții care susține un aviz al Curții ...
-
Moscova amenință Chișinăul: "Orice agresiune împotriva cetățenilor ruși din Transnistria va primi un răspuns imediat"
Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat joi, 21 mai, ca orice agresiune im ...
-
Guvernul declasifică peste 5.000 de dosare din arhivele MAE din anii '90: Reacții în URSS față de Revoluție, mineriadele și vizita Regelui Mihai din 1992
Guvernul Romaniei a adoptat joi, 21 mai, la propunerea MAE, o hotarare de Guvern privind declasificarea documentelor ela ...
-
Programul Rabla 2026, reguli noi: Când începe și ce mașini pot cumpăra românii. Schimbări și în privința achiziționării de motociclete
Diana Buzoianu, ministra mediului (USR), a anunțat joi, in cadrul unei conferințe de presa, care vor fi noile reguli de ...
-
13 avioane de vânătoare MIG au fost trimise pentru a urmări un OZN, dezvăluie noi dosare secrete americane declasificate
Arhive guvernamentale americane clasificate, recent declasificate, scot la iveala detalii neobișnuite despre intalniri c ...
-
Partidul Gândacilor de Bucătărie are milioane de susținători în doar 4 zile. Cum s-a născut formațiunea
Noul partid satiric din India, Partidul Gandacilor de Bucatarie (CJP), nascut din indignarea tineretului din aceasta țar ...
-
Elevul care a murit la școală, în timpul unei pauze, lăsat să aștepte salvarea două ore: "Era inconștient, a început să verse și pe gură, și pe nas"
Un baiat in varsta de aproximativ 14 ani, elev la școala din comuna Parincea, județul Bacau, a decedat ieri in timpul un ...
-
Parlamentul Israelului a fost dizolvat și urmează alegeri anticipate: Negocierile și formarea unei majorități sunt extrem de complicate
Parlamentul israelian a facut miercuri un prim pas decisiv spre dizolvare, dupa ce plenul a aprobat in lectura prelimina ...
-
Un bon fiscal din 2007 arată cât de departe s-a ajuns cu prețurile. Cât a ajuns să coste același coș de cumpărături în 2026
Un bon fiscal din 2007 arata ce produse puteai cumpara cu 18,54 lei. Cat ar costa azi același coș și cat valorau atunci ...
-
Donald Trump pe drumul Canossei sau pe drumul Damascului?
Nu știm inca daca summitul sino-american de la Beijing a insemnat inceputul secolului ordinii chineze, dar, cu certitudi ...
-
Zi de mare însemnătate pentru lumea ortodoxă, cu o dublă sărbătoare: Sfinții Constantin și Elena, dar și Înălțarea Domnului
Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste, joi, pe Sfantul Împarat Constantin cel Mare si pe mama sa, Elena, doi dintre ce ...
-
Putin părăseşte China după ce a anulat conferinţa de presă în absenţa unor rezultate tangibile
Presedintele rus Vladimir Putin a parasit miercuri China dupa ce a anulat conferinta de presa pe care o sustine de obice ...
-
Pentagonul vrea secretele dronelor ucrainene. Kievul cere rachete Patriot în schimb
Cea mai puternica armata a lumii recunoaște superioritatea tehnologica a Kievului in materie de sisteme autonome. Washin ...
-
Ayatollahul invizibil, Mojtaba Khamenei, cere de urgență iranienilor să facă mai mulți copii: "Cu voia lui Allah"
Liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care nu a aparut niciodata in public de la numirea sa, in martie, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu