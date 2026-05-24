Strada Ba'al: Egregorul de la numărul 120 de pe Wall Street - Lucis Trust și mașinăria ocultă care transformă logo-urile în sigilii și „voințele mici" în Plan

Dr. Heather Lynn

La porțile lumii financiare americane se află un taur. Se află lângă Bowling Green, în Lower Manhattan, cu mușchii de bronz și capul plecat. Turiștii stau la coadă să-l atingă, după cum o dovedește patina decolorată de pe scrotul monumentului. Traderii îl interpretează ca pe mascota optimismului pieței. Criticii văd în el idolul capitalului financiar, un vițel de aur secular așezat pe străzile Districtului Financiar. Mintea modernă îl numește artă publică, dar mintea simbolică recunoaște ceva mult mai vechi.

În tot Orientul Apropiat antic, taurul făcea parte din gramatica vizuală a suveranității. El purta forța zeilor furtunii, a zeilor fertilității, a zeilor regalității, a zeilor care revendicau stăpânirea asupra pământului. Taurul Apis era vasul viu al lui Ptah la Memphis, vițelul lui Yahweh a apărut la Betel și Dan în regatul divizat, taurul mitraic stătea la Roma, taurul cretan la Knossos, Asterion cu cap de taur în labirint, ritualurile de sărituri peste tauri la Çatalhöyük cu șapte mii de ani înainte de Roma. Taurul este cea mai veche imagine religioasă încă recunoscută în lumea mediteraneană. Am urmărit această istorie mai lungă în Ba'al, Blood, and Bread. Aici, subiectul este mai restrâns.

Ba'al era un substantiv comun înainte de a fi un nume. Rădăcina semitică baʿal însemna stăpân, proprietar, maestru, posesor. Se putea atașa unui zeu, unui soț, unui proprietar de pământ, unui conducător sau puterii dominante a unui loc. Scriitorii biblici care au denunțat cultul lui Ba'al denunțau o stăpânire care aparținea altcuiva decât Dumnezeului lui Israel, cu taurul ca imagine reprezentativă. Fiecare Ba'al menționat în documentele levantine (Ba'al Hadad, Ba'al Hammon, Ba'al-Berith, Ba'al-Zebub) era un exemplu particular al unei idei mai generale: stăpânirea asupra unui loc necesita un vas care să o canalizeze.

Adevărata întrebare nu este dacă cineva de pe Wall Street arde în secret tămâie unui zeu canaanit al furtunii (deși nu ar fi o surpriză în zilele noastre). Este ceea ce înseamnă oamenii moderni când așează un taur în fața districtului financiar și apoi insistă că nu mai cred în stăpâni.

Wall Street are stăpâni. Are, de asemenea, temple, preoți, ofrande, limbaj ritualic, inițiați care învață gramatica sistemului și outsideri care trăiesc sub greutatea acestuia. Are nume și sigilii și registre, piețe și corporații care există ca persoane juridice, chiar dacă în interiorul lor nu se găsește niciun corp uman.

Lumea antică ar fi recunoscut acest lucru imediat. Modernitatea a făcut o presupunere diferită: când zeii dispar din teologia oficială, dispar și structurile care îi susțineau. Ei nu dispar, ci doar își schimbă costumul. Ei apar în drept, în finanțe, în psihologie, în instituții și chiar în logo-urile mărcilor. Una dintre ele a avut un birou timp de câteva decenii la etajul 24 al clădirii de la 120 Wall Street.

Cuvântul

Grupul de la acea adresă se numește Lucis Trust, fondat în 1922 de Alice și Foster Bailey sub denumirea corporativă Lucifer Publishing Company. Numele s-a schimbat în Lucis Publishing Company în 1924 sau 1925, în funcție de sursa proprie a Trustului pe care o citiți. Justificarea a fost că cele două nume au o rădăcină latină comună care înseamnă lumină. Am abordat fondarea și amprenta asupra Națiunilor Unite în articolul din 18 aprilie despre Marea Invocație. Articolul respectiv a stabilit ce este grupul și unde se află. Acest articol numește ceea ce tradiția occidentală mai veche numea activitatea pe care o desfășoară.

Cuvântul este egregore. Rădăcina greacă este egregoros, care înseamnă treaz sau veghetor. Cuvântul apare în Cartea lui Enoh, un text apocrif evreiesc compus în jurul anului 300 î.e.n., în secțiunea numită Cartea Veghetorilor. Ființele angelice din acel text sunt egregoroi. Ei au coborât pe pământ, au luat femei umane de soții, au dat naștere uriașilor numiți Nephilim și au învățat omenirea artele metalurgice, cosmetice, astrologice și ceremoniale pe care povestea din Geneză le plasează înainte de Potop. Cuvântul supraviețuiește în engleza modernă doar ca termen tehnic în ezoterismul occidental, și supraviețuiește acolo deoarece ceea ce se spune că făceau Veghetorii a fost transmis mai departe într-un vocabular diferit de atunci.

Cea mai clară definiție modernă vine de la Joscelyn Godwin, un istoric al ezoterismului de la Colgate. Un egregore este alimentat de credința umană, de ritualuri și, în special, de sacrificii. Dacă este alimentat suficient, capătă o viață proprie și începe să acționeze ca un zeu personal, cu puteri limitate în numele adoratorilor săi și o foame nelimitată de mai multă devoțiune. Adoratorii săi îl percep atunci ca pe un zeu, un sfânt, un înger sau, în lumea modernă, o marcă.

Ecosistemul Lucis Trust utilizează acest termen tehnic. Un document de meditație în limba franceză din 2017, distribuit prin intermediul World Goodwill, denumește formele de gând colective de mari dimensiuni drept „egregori" și avertizează că cele negative se pot întoarce împotriva celui care le-a generat. Materialele Lucis în limba engleză preferă termenul „formă de gând colectivă", dar referința tehnică este aceeași, iar sursa pentru ambele este reprezentată de scrierile publicate ale lui Alice Bailey.

Ce spune de fapt Planul

În 1939, cu șase ani înainte ca Alice Bailey să primească Marea Invocație, cu șase ani înainte de fondarea Organizației Națiunilor Unite și cu cincizeci de ani înainte ca Lucis Trust să obțină statutul consultativ la ONU, o teosofă engleză pe nume Vera Stanley Alder a publicat cartea The Initiation of the World. Rider and Company a publicat-o la Londra. A avut multiple reeditări, a fost reeditată în 1969 și 1986 și a rămas în tipar până la sfârșitul secolului al XX-lea. Alder a scris din perspectiva unui devotat care descrie cunoașterea stabilită, nu din perspectiva unui căutător care încearcă să înțeleagă lucrurile.

După Blavatsky, în cuvintele lui Alder, „o altă scriitoare talentată, Alice Bailey, a fost aleasă să continue mesajul așa cum a fost dat inițial teosofilor". Maestrul în cauză, îl numește Alder: „Sub dictarea Maestrului Înțelepciunii, Djwhal Khul, Alice Bailey a scris peste douăzeci de cărți voluminoase".

Cele douăzeci și patru de cărți sunt încă tipărite de Lucis Publishing Company. Fundația le numește fundamentul a ceea ce ea numește Înțelepciunea Fără Vârstă.

Criticii care citesc corpusul publicat al lui Bailey identifică Planul ca prevăzând instalarea unui Învățător al Lumii Noi, numit în diferite tradiții Maitreya, Imam Mahdi, Kalki Avatar și Bodhisattva, care ar unifica toate religiile sub o singură autoritate spirituală. Aceiași cititori critici identifică prevederi pentru un ordin religios planetar, redistribuirea resurselor, dezarmarea națiunilor și eliminarea sau izolarea monoteismului ortodox, tratat de doctrină ca un obstacol în calea colectivismului planetar pe care scrierile îl vizează. Planul descrie, de asemenea, inițieri planetare în masă, pe care scrierile publicate le numesc inițieri luciferice, și simboluri de identificare, inclusiv curcubeul.

Aceste prevederi sunt enumerate chiar de Bailey în volumele tipărite de Lucis Publishing Company. Rezumatul lui Alder din 1939, scris din interiorul mișcării cu vocea unui devotat, le confirmă. Cititorii critici ai corpusului le documentează încă de la începutul anilor 1980.

La șase ani după ce Alder și-a publicat rezumatul, în aprilie 1945, Alice Bailey a primit Marea Invocație. Patru luni mai târziu, bombele atomice au căzut asupra Hiroshimei și Nagasaki. Șase luni după aceea, Organizația Națiunilor Unite și-a deschis porțile. Ceea ce a urmat a fost conceput pentru a pune în practică învățăturile deja publicate în 1939.

Fabianul de la vârf

Învățătura are un arbore genealogic politic, care trece prin Societatea Teosofică, condusă timp de douăzeci și șase de ani de o figură fondatoare a socialismului britanic din secolul al XX-lea.

Societatea Teosofică a fost fondată în 1875 de Helena Blavatsky și Henry Olcott în New York. După moartea lui Olcott în 1907, președinția internațională a trecut la o reformatoare socială engleză numită Annie Besant, care a deținut-o până la moartea sa în 1933.

Înainte de a conduce Societatea Teosofică, Besant a fost una dintre primele socialiste fabiene. A fost coautoare a cărții Fabian Essays in Socialism în 1889, alături de George Bernard Shaw, Sidney Webb și Beatrice Webb. Această carte este textul fondator al fabianismului britanic, tradiția socialistă gradualistă care a conceput statul britanic al bunăstării și a modelat Partidul Laburist timp de peste un secol. Besant a fost coautoare a textului canonic, nu o semnatară periferică.

Apoi s-a orientat către politica indiană. A fondat Liga pentru Autonomie Indiană în 1916 și a fost aleasă președintă a Congresului Național Indian în 1917. În timp ce deținea simultan atât președinția Congresului, cât și președinția internațională a Societății Teosofice, ea a inițiat personal un tânăr indian în Societatea Teosofică. Numele băiatului era Jawaharlal Nehru. El a devenit primul prim-ministru al Indiei independente. Socialismul de stat pe care l-a instaurat după independență, una dintre cele mai mari economii socialiste non-marxiste ale secolului al XX-lea, a fost modelat după liniile fabiene. Propria retrospectivă a Societății Fabiene tratează socialismul lui Besant și teosofia ei ca angajamente continue.

Alice Bailey s-a alăturat Societății Teosofice în 1917. Ea a editat revista americană a acesteia la colonia Krotona din California timp de trei ani și s-a despărțit de Besant în jurul anului 1920 din cauza conducerii și direcției. Ea a fondat Lucis Trust în 1922 și Școala Arcană în 1923. Despărțirea a avut loc din cauza conducerii mișcării, nu din cauza politicii. Cadrul politico-teologic pe care Bailey l-a adus în Lucis Trust provenea direct din mișcarea condusă de Besant.

Metafizica și politica constituie un singur proiect: dizolvarea individului într-un colectiv universal controlat.

În limbajul religios al lui Bailey, sufletul individual este tratat ca fiind fragmentar, voința personală ca fiind limitată, discernământul ca fiind iluzie, rezistența față de Plan ca fiind sinele personal care obstrucționează sinele superior. Maturitatea spirituală devine renunțarea la identitatea separată în favoarea conștiinței universale a Ierarhiei. Limbajul tehnic variază în corpusul lui Bailey, dar direcția este consecventă: sinele distinct trebuie educat să renunțe la separarea sa și absorbit într-un întreg mai mare.

Doctrina politică urmează aceeași logică la scară instituțională. Națiunile trebuie să se dezarmeze, resursele trebuie redistribuite, religiile trebuie unificate sub un singur Învățător Mondial, economiile trebuie coordonate de o autoritate planetară, iar obstacolul este întotdeauna particularitatea: suveranitatea națională, religia ortodoxă, proprietatea privată, conștiința individuală, loialitatea locală, identitatea moștenită.

Același model se repetă la fiecare nivel. Voința mică se dizolvă în Plan. Națiunea mică se dizolvă în guvernul planetar. Religia mică se dizolvă în autoritatea spirituală universală. Individul proprietar se dizolvă în fondul comun redistribuit. Fiecare predare este prezentată ca progres, serviciu, eliberare sau iluminare, în timp ce structura universală care primește acea predare este administrată de o ierarhie care pretinde că știe ceea ce umanitatea nu poate încă ști singură.

Aceasta este rețeaua de control în vocabularul său religios mai vechi. Gradualismul fabian a furnizat răbdarea; metafizica teosofică-Bailey a furnizat sfințirea. Împreună, ele au produs un colectivism blând în care renunțarea putea fi făcută să pară voluntară, chiar nobilă. Individul renunță la sine și numește asta dezvoltare spirituală. Națiunea renunță la suveranitate și numește asta pace. Credinciosul renunță la doctrină și numește asta unitate. Administratorul primește piesele cedate și numește aranjamentul serviciu.

Același fenomen general se desfășura în marxismul rus în același timp. Alexander Bogdanov, Anatoly Lunacharsky și Maxim Gorky au dezvoltat ceea ce au numit „Construirea lui Dumnezeu", o încercare de a fuziona marxismul cu limbajul religios milenarist pe care Lenin a trebuit să-l atace direct în Materialism și empiriocriticism în 1909. Curentul anglo-american teosofic-fabian și curentul marxist rus nu erau în contact. Erau același fenomen intelectual general care se desfășura în două țări, abordând aceeași problemă: cum să-i facă pe oameni să-și predea voința individuală unui colectiv administrat de oameni pe care nu i-ar fi întâlnit niciodată și cum să facă ca această predare să pară o realizare spirituală mai degrabă decât o înfrângere politică.

„Mici voințe" ale oamenilor

Marea Invocație este formula centrală. Nu voi reproduce întregul text. Este suficientă fraza care contează cel mai mult. Rugăciunea cere ca scopul pe care Maeștrii îl cunosc și îl slujesc să călăuzească „voințele mici ale oamenilor". Voințele mici ale oamenilor. Nu conștiința individului. Nu suveranitatea persoanei. Nu discernământul sufletului care stă în fața lui Dumnezeu. Voințele ființelor umane, numite mici, adunate în aliniere cu Planul. Aceasta este rugăciunea care stă la centrul operațiunii care se desfășoară în vederea instaurării unui guvern planetar încă din 1922.

Rețeaua Triunghiurilor a Lucis Trust este modul în care rugăciunea este distribuită. Grupuri de trei persoane se conectează mental în fiecare zi, recită Marea Invocație și își imaginează lumina și bunăvoința curgând printr-o rețea globală. Literatura Triunghiurilor le spune participanților să devină o „unitate de transmisie mentală" care se conectează cu rețeaua de lumină și bunăvoință, încărcând câmpul conștiinței și mediul mental cu putere magnetică. Baza doctrinară provine din materialul propriu al Lucis Trust, Ciclul de Conferințe, care spune că vizualizarea coordonată construiește: o formă-gând de grup mare și puternică... capabilă să se exteriorizeze la niveluri eterice și să îndeplinească o muncă.

Practica este aplicată la evenimente internaționale specifice. Meditația conferinței climatice COP28 din 2023 a îndreptat participanții către „atmosfera mentală" a participanților la conferință și către „forma-gând în construcție" de la conferință, îndemnându-i să proiecteze în ea „semințe de energie a voinței vii". Forumul politic la nivel înalt al Națiunilor Unite din 2025 a fost încadrat sub titlul „Menținerea formei-gând a dezvoltării durabile în privirea grupului". An după an, aceeași metodă, aplicată oricărui organism internațional care se reunește în continuare.

Sursa este propria lucrare a lui Alice Bailey, Tratat despre magia albă. În propria sa definiție, „adevărata muncă ocultă" înseamnă a intra în contact cu Planul, a coopera cu acesta și a construi și dirija forme-gând de pe planul mental. O formă-gând, odată construită, nu este doar o idee. Ea are, în limbajul ei, un ciclu de viață propriu. Se poate manifesta. Poate îndeplini o muncă. Poate depăși imaginația unei persoane ori a unui grup care a generat-o.

Bailey a avertizat, de asemenea, asupra consecințelor pe care le poate avea o activitate desfășurată fără control. O formă-gând poate rămâne în aura creatorului sau poate ajunge la o altă persoană sau grup. Creatorul poate deveni victima a ceea ce a creat. Forma-gând poate deveni mai puternică decât creatorul său. Fondatorul mișcării a avertizat că ceea ce au creat ar putea să-i depășească. Lucis Trust continuă să construiască. Aceasta este ingineria ritualică.

De la Wall Street la United Nations Plaza

Lucis Trust nu a folosit întotdeauna adresa pe care o folosește acum. Adresa actuală indică United Nations Plaza. Materialele mai vechi ale Lucis menționează 120 Wall Street, etajul 24, pentru birouri și întâlniri. Adresa de pe Wall Street era o potrivire simbolică: o organizație ocultă non-profit găzduită în districtul financiar, în aceleași cartiere ca forma corporativă, idolul pieței și visul unui guvern planetar.

Mutarea de la 120 Wall Street la United Nations Plaza este argumentul în miniatură. Finanțele disciplinează comportamentul prin datorii, penurie, ambiție și recompense. Guvernul planetar disciplinează comportamentul prin politici, limbaj moral, gestionarea crizelor și promisiunea unei mântuiri coordonate. Între ele se află operatorul spiritual, care învață că voința umană trebuie educată, aliniată și îndreptată în slujba unui Plan.

Adresa s-a mutat de la stăpânirea pieței la guvernul planetar. Munca nu s-a schimbat. Geografia s-a actualizat pentru a se potrivi cu ceea ce grupul realizase deja. Faza Wall Street a fost construcția. Faza ONU este scara.

Următoarea recitare globală coordonată a Marii Invocații are loc duminică, 31 mai, la opt zile de la publicarea acestui articol. Lucis Trust o numește Ziua Mondială a Invocației. Participanților li se spune să recite rugăciunea la răsărit, la prânz, la ora 17:00, la apus și la ora exactă a lunii pline, pentru a „adăuga putere ritmică muncii".

Forma corporativă

Corporația este egregorul modern, și aproape nimeni nu recunoaște echivalența deoarece corporația se ascunde în spatele limbajului juridic, în timp ce egregorul se ascunde în spatele limbajului ocult. Îndepărtați ambele vocabularuri și același lucru face aceeași muncă.

Un egregor, în definiția mai veche, este o entitate non-fizică creată de atenția colectivă a oamenilor, alimentată de ritual și credință, numită cu un nume specific, reprezentată de un simbol, servită de o ierarhie de adepți și, în cele din urmă, capabilă să acționeze asupra acelor adepți în moduri la care aceștia nu pot rezista pe deplin. Acum ia în considerare McDonald's. Are un nume. Are un simbol (arcadele aurii, care pot fi recunoscute de mai mulți copii din întreaga lume decât crucea creștină). Are ritualuri (tranzacția zilnică, meniul previzibil, mediul standardizat). Are o ierarhie de adepți care o slujesc (angajați în uniforme care recită saluturi prestabilite). Are adoratori care o hrănesc (clienți, miliarde dintre ei, în fiecare zi). Are, în propriile documente legale, o personalitate. Poate deține proprietăți. Poate da în judecată și poate fi dată în judecată. Poate supraviețui oricărei ființe umane care a lucrat vreodată pentru ea. Nu poate fi distrusă de moartea vreunui individ, ci doar prin retragerea atenției colective și a alimentării. Ea acționează asupra oamenilor din interiorul ei, modelându-le comportamentul, limbajul, corpurile. După toate criteriile operative din definiția egregorului, McDonald's este un egregor. Singurul lucru care lipsește este limbajul care l-ar numi astfel.

Istoria juridică a modului în care corporația a dobândit acest statut este simplă. Persona ficta înseamnă în latină persoană fictivă. Expresia provine din dreptul canonic medieval, dezvoltat de Papa Inocențiu al IV-lea în secolul al XIII-lea pentru a conferi persoanelor juridice, în principal mănăstirilor și comunităților ecleziastice din acea vreme, un statut juridic care le permitea să dețină proprietăți, să semneze contracte și să acționeze în lume ca și cum ar fi fost persoane fizice. Corporația ca entitate juridică este mai veche decât Statele Unite cu cinci sute de ani. Biserica medievală a creat-o pentru a da instituțiilor un suflet pe care nu și l-au câștigat prin naștere.