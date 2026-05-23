Administrația Trump răstoarnă procesul de obținere a cărții verzi, obligând sute de mii de oameni să părăsească SUA pentru a aplica
Postat la: 23.05.2026 |
Administrația Trump va solicita acum persoanelor care solicită carte verde să părăsească Statele Unite în timpul procesului de aplicare - o schimbare radicală care ar putea da peste cap viețile a sute de mii de oameni care doresc dreptul de a trăi și munci legal și permanent în SUA .
Într-o nouă regulă anunțată vineri, autoritățile americane de imigrare au declarat că solicitanții de carte verde vor trebui să se întoarcă în țările lor de origine pentru a solicita vize permanente, relatează CNN.
Noua regulă obligă sute de mii de oameni să părăsească SUA pentru a aplica
Schimbarea bruscă de politică va afecta o mare parte a populației imigrante legale din SUA , obligându-i pe cei care solicită rezidență permanentă legală să părăsească țara - separând familii, forțând oamenii să-și părăsească locurile de muncă și perturbând comunitățile în acest proces. Solicitarea unei cărți verzi este un proces notoriu de anevoios, care poate dura de la câteva luni la ani.
Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale SUA au declarat că regula prevede excepții pentru „circumstanțe extraordinare", a declarat Zach Kahler, purtător de cuvânt al agenției, într-un comunicat.
„Atunci când străinii aplică din țara lor de origine, acest lucru reduce nevoia de a-i găsi și îndepărta pe cei care decid să se ascundă și să rămână ilegal în SUA după ce li s-a refuzat rezidența", a spus Kahler.
Aproximativ 1,4 milioane de persoane au obținut rezidența permanentă legală în anul fiscal 2024, potrivit datelor publice ale Departamentului pentru Securitate Internă .
Noua regulă se va confrunta probabil cu provocări legale
De la anunțul său de vineri, aceasta s-a confruntat deja cu un torent de critici din partea avocaților, legislatorilor și a susținătorilor imigrației.
Deputata Delia C. Ramirez, o democrată din Illinois, a declarat la emisiunea X că politica este „mai mult decât crudă" și a cerut desființarea DHS „bucată cu bucată".
Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat la emisiunea X că noua politică „trădează însăși promisiunea care a construit această țară".
„Trump tocmai a îngreunat imigrația legală - intenționat", a declarat la X deputatul Greg Stanton, un democrat din Arizona . „America este capabilă să atragă cei mai buni cercetători, medici și ingineri datorită programelor noastre de vize de muncă."
Reprezentantul democrat Ted Lieu din California a numit-o o politică „stupidă" care „va ajuta concurenți precum China și Rusia".
David J. Bier, directorul departamentului de studii privind imigrația de la Institutul Cato, a descris politica drept „ilogică" într-o postare pe blog în care prezintă potențialele impacturi de amploare și în cascadă ale regulii.
„Va atrage oameni talentați în alte țări și va face din America un loc mai puțin competitiv pentru afaceri", a scris Bier.
Suspiciuni privind limitarea oricăror forme de migrare legale
Deși combaterea imigrației ilegale a fost o prioritate maximă pentru administrația Trump, noua regulă reprezintă doar cel mai recent exemplu al modului în care administrația încearcă, de asemenea, să limiteze formele legale de imigrație .
Administrația a depus eforturi pentru a reduce semnificativ cererile de azil; a pus capăt statutului de protecție temporară pentru mai multe țări, care le permitea celor care fugeau de dezastre naturale, războaie sau alte condiții periculoase să locuiască în SUA fără teama de a fi deportați; a oprit admiterea refugiaților, cu excepția sud-africanilor albi; și a restricționat vizele de muncă și de studiu.
În urma atacului armat asupra a doi soldați ai Gărzii Naționale de anul trecut, la Washington, DC, administrația a anunțat că reexaminează toate cărțile verzi emise persoanelor din 19 țări „care prezintă motive de îngrijorare".
Cu toate acestea, presupusul autor al atacului armat, un cetățean afgan, a solicitat azil - o procedură diferită de cea pentru cartea verde - în 2021, iar cererea i-a fost acordată în 2025.
