Cunoascuta realizatoare TV a postului Realitatea are o noua postare interesanta pe Facebook referitoare la jocurile politice de ultima ora. Ipoteza de luru este ca Iohannis sa-l desemneze pe Orban premier de doua ori si sa ajunga la dizolvarea Parlamentului. Redam in continuare textul Denisei Rifai:

Denise Rifai: Iohannis are toate cartile castigatoare in mana. Trebuie doar sa joace! Si va avea tot ce si doreste: Orban Premier sau Alegeri Anticipate! Cheia se numeste ORBAN

Nici nu a picat inca Guvernul Dancila, ca deja se lucreaza la tot felul de scenarii prin care sa i se forteze mana Presedintelui Iohannis si sa i se impuna o anumita formula guvernamentala. Si bonus, Orban Ludovic e deja prezentat ca un Iepure al primului guvern despre care se spune ca va fi picat in parlament de Ponta in alianta cu psd si cu cativa pnlisti care isi vor seful executat politic.

Ce nimeni nu ia in calcul este ca de data aceasta, Presedintele Iohannis nu mai poate fi nici santajat si nici inghesuit sa faca ce nu isi doreste.

Iar daca Presedintele chiar va dori sa le dea sah mat lui Ponta si compania, Iohannis trebuie doar sa l desemneze pe Orban premier. Si sa astepte ca Orban sa fie "picat" in Parlament. Si mai apoi, sa l desemneze din nou. Tot pe Orban Premier. Iar daca prin absurd, parlamentarii il vor pica din nou pe Orban, la pachet cu scurtarea mandatului lor cu un an, atunci Presedintele va putea dizolva Parlamentul si se vor putea organiza alegeri anticipate.

Deci, Iohannis, prin simpla sustinere a lui Orban chiar si a doua oara, le poate dejuca Toate planurile si culmea, iese triumfator din ambele situatii. Fie Orban ramane premier, asa cum este normal, el fiind cel care a facut toata munca de strangere a semnaturilor si voturilor pt picarea Guvernului Dancila, fie prin sustinerea continua a lui Orban - vom avea alegeri anticipate si poporul isi va alege prin vot noul premier.

Ce va fi, vom trai, vom vedea si vom povesti!