Departamentul de sănătate al RFK Jr. a trimis aproape 800.000 de dolari unui proiect de cercetare rusesc legat de laboratorul siberian din spatele sperietorii ciumei. Şi pentru ce plăteau contribuabilii americani? Ancheta este condusă de trustul media Fox News.

NIH a acordat Universității Illinois 2 granturi, în iulie anul trecut și în septembrie, pentru un studiu derulat cu Institutul de Citologie și Genetică de Stat din Rusia, care a petrecut zeci de ani reproducând vulpi pentru a vedea cât de multe exemplare îmblânzite pot obține. Numai că, institutul a mai lucrat cu laboratorul anti-plagi din Irkutsk, același laborator al cărui muncitor a murit săptămâna trecută după ce ar fi spart o eprubetă de probă de bacterii vii.

Vulpile sunt ridicate și ucise în Siberia, apoi probele sunt expediate în Illinois. Grupul de supraveghere White Coat Waste spune că fostul presedinte Joe Biden a interzis finanțarea SUA pentru testarea pe animale în Rusia în 2022, dar banii au continuat să curgă. Nici NIH, nici HHS nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Lumea primește o sperietură de ciumă, iar America primește nota de plată pentru grădina zoologică de vulpi, scrie Daily mail.