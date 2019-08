Descinderi DIICOT: Au ridicat 24 de persoane pentru trafic si consum de droguri

Un numar de 24 de persoane au fost conduse la audieri in urma unor perchezitii efectuate, de catre politistii antidrog si procurorii DIICOT la persoane banuite de trafic si consum de droguri. Perchezitiile au avut loc in judetele Olt si Teleorman, la locuintele a cinci persoane banuite de trafic si consum ilicit de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu, in urma cercetarilor, anchetatorii au stabilit ca in perioada 2018 - 2019, cinci persoane, cu varste cuprinse intre 20 si 46 de ani, ar fi comercializat in judetul Olt canabis si substante susceptibile de a avea efecte psihoactive. La perchezitii au fost descoperite trei pungi din plastic si un borcan de sticla ce contineau material vegetal uscat, de culoare verde-oliv, a mentionat sursa citata. Au mai fost descoperite si doua pliculete autosigilante, un cantar de mare precizie, un grinder si sase plante ce par a fi canabis, plantate in gradina.

In urma perchezitiilor, 24 de persoane au fost conduse la sediul SCCO Olt, in vederea audierii si dispunerii masurilor legale. Cinci persoane sunt cercetate pentru trafic si consum ilicit de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive. La actiuni au participat si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale Olt si jandarmi.