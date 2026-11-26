Polițiștii au intervenit după ce primarul din Baia Mare a fost răpit, sechestrat și amenințat de mai mulți bărbați cu cagule. Bărbatul a fost atras într-un apartament din București, sechestrat, drogat cu forța și filmat în ipostaze degradante, pentru a fi șantajat ulterior.

În sarcina a doi dintre inculpați, un bărbat și o femeie, s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2026, cei trei ar fi constituit un grup infracțional organizat cu scopul de a constrânge persoane cu putere decizională și influență să îndeplinească anumite cerințe în folosul lor. Potrivit DIICOT, doi dintre inculpați, membri ai aceleiași familii și deținători ai mai multor societăți comerciale, au considerat că sancțiunile aplicate firmelor lor și suspendarea temporară a activității de către angajații primăriei au fost provocate de acțiunile persoanei vătămate, în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în contextul apartenenței politice.

În acest context, în septembrie 2026, bărbatul de 32 de ani i-ar fi cerut femeii să abordeze o persoană cu un rol important în administrația publică locală din Baia Mare și în cadrul unui partid politic și să o atragă în locuința sa din București. În noaptea de 28 spre 29 septembrie, victima a ajuns la adresa din București, unde inculpații, bărbații purtând cagule, ar fi imobilizat-o sub amenințarea unui cuțit și a unui aparat cu electroșocuri. Pentru a o împiedica să ceară ajutor, aceștia i-ar fi introdus în gură un obiect de tip căluș. Totodată, pentru a o umili, i-ar fi secționat parțial hainele și ar fi încercat să o agreseze sexual. Acțiunea ar fi fost întreruptă după ce inculpații au auzit zgomote la ușa apartamentului. Ulterior, doi dintre inculpați ar fi forțat victima să prizeze cocaină, drog pe care femeia îl achiziționase special în acest scop.

Potrivit procurorilor, inculpații au înregistrat întreaga scenă, în care persoana vătămată apărea în ipostaze degradante și consuma droguri de mare risc, pentru a realiza un material video pe care să îl folosească ulterior în scop de șantaj. Prin aceste acțiuni, inculpații ar fi constrâns victima să faciliteze înscrierea bărbatului de 34 de ani într-un partid politic și să îi solicite unui jurnalist să elimine mai multe înregistrări de pe conturile sale de socializare, în care acesta discredita familia celor doi inculpați și afacerile lor. Victima ar fi acceptat și ar fi îndeplinit aceste cerințe în perioada următoare. În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit și ridicat călușul folosit pentru a aduce victima la tăcere, un aparat cu electroșocuri, o cheie de cătușe și alte mijloace de probă. Joi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a celor trei inculpați pentru 30 de zile. Cercetările au fost efectuate de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR.

"Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a trei persoane, doi bărbați, de 32 și 34 de ani, membri ai aceleiași familii, și o femeie, de 34 de ani, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol. În sarcina a două dintre persoane, un bărbat și o femeie, s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul anului 2026, persoanele cercetate ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul constrângerii unor persoane cu putere decizională și influență, să îndeplinească mai multe cerințe în folosul lor.", se arată în comunicat.