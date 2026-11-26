Peste câteva zile, industria auto din Europa intră într-o nouă etapă a luptei împotriva poluării. Odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 7, regulile se schimbă radical, iar controlul nu se mai limitează doar la gazele de eșapament, ci vizează și particulele produse de frâne, uzura anvelopelor sau degradarea bateriilor.

Deși autoturismele Euro 4, 5 și 6 vor putea circula în continuare, proprietarii acestora riscă taxe suplimentare sau restricții în anumite zone urbane.

Din 29 noiembrie 2026, industria auto europeană intră într-o nouă etapă a războiului cu poluarea. Norma Euro 7 schimbă regulile jocului, extinzând controlul de la gazele de eșapament la particulele generate de frâne, uzura anvelopelor și degradarea bateriilor. Mașinile vor trebui să fie mai curate, mai rezistente și, foarte probabil, mai scumpe.

Pentru România, țara în care automobilul second-hand reprezintă încă principala soluție de mobilitate pentru mulți șoferi, efectele ar putea fi mai complicate decât își imaginează oficialii de la Bruxelles.

O nouă filozofie la Bruxelles: nu mai contează doar eșapamentul

Dacă până acum inginerii constructorilor auto își petreceau nopțile încercând să scoată cât mai puține noxe dintr-o țeavă de eșapament, de acum înainte vor trebui să se uite și la praful de pe jante. Ba chiar și la cauciucul pe care îl lăsăm pe asfalt atunci când plecăm ceva mai entuziaști de la semafor.

Uniunea Europeană a descoperit, în sfârșit, că o mașină electrică nu circulă pe un nor de puritate ecologică și că absența eșapamentului nu înseamnă automat absența poluării. Euro 7 reprezintă cea mai amplă schimbare de filozofie din istoria normelor europene de emisii. Nu mai contează doar ce arde automobilul, ci și ce pierde pe drum, cât de repede îmbătrânește și cât de bine își păstrează performanțele după ani de utilizare.

Regulamentul european 2024/1257 a intrat juridic în vigoare în mai 2024, însă 29 noiembrie 2026 marchează începutul aplicării sale obligatorii pentru omologarea noilor tipuri de autoturisme și autoutilitare ușoare.

Calendarul implementării Euro 7 și perioada de tranziție

Bruxelles-ul nu schimbă întreaga industrie auto peste noapte. Constructorii beneficiază de o perioadă de tranziție, iar implementarea se întinde pe mai mulți ani. Din 29 noiembrie 2026, Euro 7 devine obligatoriu pentru omologarea noilor tipuri de autoturisme și autoutilitare ușoare. Standardul se aplică, în principiu, tuturor autoturismelor și autoutilitarelor ușoare noi comercializate și înmatriculate.

Pentru noile tipuri de camioane, autobuze și alte vehicule grele, termenul de implementare este 29 mai 2028. Ultimul termen este anul 2031 când expiră anumite perioade speciale acordate producătorilor de serie mică.

Există, așadar, un an de tranziție pentru automobilele de volum deja omologate Euro 6. Cine intră într-un showroom în decembrie 2026 nu va găsi neapărat o mașină Euro 7, după cum nici automobilul cumpărat cu o săptămână înainte nu se va transforma brusc într-un dezastru ecologic pe patru roți.

Ce se întâmplă cu motoarele diesel, pe benzină și GPL

În forma sa inițială, Euro 7 părea să fie ultima lovitură administrată motorului cu ardere internă. Constructorii avertizau că investițiile necesare ar putea face nerentabilă producția automobilelor mici, exact acelea pe care și le permite populația cu venituri medii. În urma negocierilor, forma finală a regulamentului a devenit considerabil mai permisivă în privința emisiilor la eșapament pentru autoturisme. Limitele emisiilor de oxizi de azot rămân la 60 mg/km pentru motoarele pe benzină și 80 mg/km pentru diesel, scrie Jurnalul.

În schimb, particulele solide vor fi monitorizate inclusiv la dimensiuni de 10 nanometri, față de pragul anterior de 23 de nanometri. Practic, sita prin care Bruxelles-ul cerne poluarea devine mai fină. Motoarele diesel nu dispar, benzina nu este interzisă, iar GPL-ul rămâne o alternativă.

Constructorii vor trebui însă să demonstreze că sistemele antipoluare funcționează corespunzător pe perioade mai lungi. Or, una este să construiești un automobil care trece impecabil testele atunci când are câteva sute de kilometri la bord și cu totul altceva să obții rezultate bune după ani de navetă, porniri la rece și alimentări la benzinării obscure.

Pentru ingineri, adevărata provocare va fi durabilitatea. Pentru contabili, provocarea va fi să stabilească cine plătește.

Frânele și anvelopele intră sub lupa autorităților europene

Cea mai spectaculoasă noutate vine dintr-un loc în care automobilistul obișnuit nu s-ar fi gândit să caute poluarea: sistemul de frânare. La fiecare apăsare a pedalei, frecarea dintre plăcuțe și discuri generează particule microscopice. Acestea ajung în atmosferă, iar o parte dintre ele sunt suficient de mici pentru a pătrunde în sistemul respirator.

Până la sfârșitul anului 2029, plafonul principal pentru emisiile de particule PM10 provenite din frânare va fi de 3 mg/km pentru autoturismele electrice și de 7 mg/km pentru cele cu motoare termice sau hibride. În cazul anumitor autoutilitare există limite distincte. Din 2035, regulamentul prevede un prag comun de 3 mg/km pentru autoturisme și autoutilitare.

Producătorii vor fi obligați să dezvolte materiale de fricțiune mai puțin poluante, discuri cu tratamente speciale și sisteme de frânare optimizate. Am putea asista chiar la revenirea frânelor cu tambur pe anumite automobile, din motive care țin de capacitatea acestora de a reține particulele rezultate din uzură. O tehnologie pe care mulți o considerau bună de trimis la muzeu ar putea deveni, printr-o ironie a progresului, o soluție ecologică a viitorului.

Un SUV electric de două tone și jumătate, capabil să accelereze ca o mașină sport, nu are nevoie de foarte multă imaginație pentru a transforma câteva grame de cauciuc în particule împrăștiate pe șosea. Euro 7 introduce un cadru de reglementare a abraziunii anvelopelor, cu limite și termene stabilite etapizat. Producătorii vor trebui să găsească un echilibru delicat între aderență, rezistența la uzură, eficiența energetică și siguranță.

Este posibil ca industria să fie împinsă spre compuși mai durabili, anvelope mai eficiente și dimensiuni mai rezonabile ale roților. Moda jantelor uriașe, montate inclusiv pe automobile care își petrec existența între supermarket și grădiniță, ar putea deveni tot mai costisitoare. Masa automobilului, dușmanul tradițional al performanței, devine astfel și un adversar al ecologiei.

Reguli stricte pentru bateriile mașinilor electrice și hibride

Pentru cumpărătorii de automobile electrice și hibride plug-in, Euro 7 aduce o schimbare binevenită. În cazul autoturismelor, bateria de tracțiune trebuie să respecte anumite praguri minime de capacitate energetică raportată la cea inițială: 80% după cinci ani sau 100.000 de kilometri; 72% după opt ani sau 160.000 de kilometri. În ambele situații se ia în calcul pragul de timp sau kilometraj atins primul. Acestea sunt cerințe de durabilitate, nu o garanție comercială automată de înlocuire gratuită a bateriei.

Pentru piața second-hand, informația este esențială. Astăzi, cumpărarea unei electrice rulate seamănă uneori cu achiziția unui telefon mobil folosit timp de cinci ani, fără să știi cât mai ține acumulatorul. Diferența este că telefonul costă câteva sute de euro, iar bateria automobilului poate costa câteva mii sau chiar zeci de mii de euro. Transparența privind degradarea acumulatorului poate îmbunătăți valoarea reziduală a electricelor și poate reduce riscul financiar pentru cumpărător.

Pașaportul ecologic digital pune capăt improvizațiilor la service

Euro 7 dezvoltă și conceptul monitorizării la bord a emisiilor. Automobilul viitorului va avea tot mai multe informații despre funcționarea propriilor sisteme antipoluare, iar datele de mediu vor putea fi reunite într-un pașaport ecologic digital al vehiculului. Pentru piața românească, unde eliminarea filtrului de particule și dezactivarea sistemului AdBlue au devenit pentru unii o formă de economie, noile tehnologii ar putea îngreuna intervențiile frauduloase.

Reversul medaliei este dependența tot mai mare de electronică. Un senzor defect, o eroare de comunicație sau o problemă software pot transforma un motor perfect funcțional mecanic într-un automobil care solicită insistent o vizită la service. Ciocanul, cheia de 13 și priceperea mecanicului de cartier nu vor mai fi întotdeauna suficiente. Laptopul, licența de diagnoză și accesul la documentația constructorului devin instrumente indispensabile.