Descoperire spectaculoasă din spațiu: un astronaut a zărit o uriașă tablă de șah pe Pământ. Ce este și unde a fost localizată

Un astronaut, privind de sus la vastitatea terestră, a surprins recent o imagine ce a stârnit curiozitatea multora: o porțiune din peisajul statului Idaho, Statele Unite, care, văzută din spațiu, se desfășoară sub forma unei gigantice table de șah.

Acest model neobișnuit, extins de-a lungul râului Priest, în munții din nordul statului, la aproximativ 65 de kilometri sud de granița cu Canada, ascunde în spatele său o poveste fascinantă despre gestionarea resurselor forestiere, veche de aproape două secole.

Punctul cel mai apropiat de reper, un detaliu de orientare, este Whitetail Butte, o stație de observație pentru incendiile de pădure, așezată pe o cotitură amplă a râului.

Această „tablă de șah" naturală se întinde pe o lățime de aproximativ 8 kilometri și este compusă din circa 185 de pătrate distincte, deși nu toate sunt pe deplin vizibile în fotografia realizată din orbita terestră.

Fiecare dintre aceste pătrate măsoară aproape 130.000 de metri pătrați, o suprafață echivalentă cu aproximativ 24 de terenuri de fotbal la un loc. Geneza acestui tipar remarcabil se regăsește într-un program complex de exploatare forestieră, inițiat în secolul al XIX-lea.

Concepția sa era simplă, dar ingenioasă: pădurile erau împărțite în parcele pătrate, iar exploatarea se făcea alternativ. Astfel, anumite pătrate erau defrișate pentru a obține lemn, în timp ce altele erau lăsate intacte, asigurând un echilibru esențial pentru sănătatea ecosistemului.

Odată ce un pătrat era golit de arbori, se plantau puieți noi, iar când aceștia ajungeau la maturitate, ciclul se relua în pătratele adiacente, perpetuând o gestionare sustenabilă a resursei.

Fotografia, care pare să fi fost capturată la câțiva ani după ultima recoltă de lemn, oferă o perspectivă clară asupra contrastului dintre zonele împădurite și cele recent replantate.

Diferențele sunt accentuate de stratul subțire de zăpadă proaspăt căzut, care acoperă puieții tineri din zonele „albe", scoțând în evidență geometria precisă a peisajului.

Deși acest tipar este vizibil și pe timpul verii, atunci nuanțele de verde sunt cele care dictează diferențele, mai subtile decât contrastul oferit de zăpadă.

Momentul ales pentru fotografiere a jucat, de asemenea, un rol crucial în vizibilitate: realizată aproape de apus, lumina soarelui, căzută dintr-un unghi jos, iluminează anumite versante în timp ce le lasă pe altele în umbră, adăugând profunzime și claritate modelului.

Râul Priest, o arteră importantă a bazinului fluviului Columbia, a avut, la rândul său, o istorie bogată, strâns legată de industria lemnului. Pentru o lungă perioadă de timp, apele sale au servit drept cale de transport pentru buștenii destinați gaterelor din Idaho și din statele învecinate, scrie incredibilia.ro.

Această metodă, cunoscută sub denumirea de „log driving", implica legarea buștenilor în plute și lăsarea lor să plutească liber, în timp ce muncitorii, aflați deasupra, îi manevrau cu prăjini lungi pentru a preveni blocajele și a asigura un flux constant.

Cu toate acestea, la începutul anilor 1990, această practică tradițională a fost abandonată, în favoarea unor măsuri ce vizau încurajarea activităților recreative de-a lungul râului.

În prezent, transportul lemnului se realizează pe cale rutieră, iar în imaginea aeriană se poate distinge vag o șosea forestieră special amenajată, care străbate în diagonală mai multe dintre pătratele din această pădure cu un tipar atât de distinct.