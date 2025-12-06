Tradiţii şi obiceiuri de Moş Nicolae, sfântul îndrăgit de copii
Postat la: 06.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Pe 6 decembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, episcop al Myrei, unul dintre cei mai importanţi sfinţi ai Creştinătăţii. Figura sfântului este emblematică pentru valorile morale ale creştinătăţii, fiind un model de bunătate, milostenie şi generozitate.
Sfântul Nicolae este considerat ocrotitor al tuturor celor nedreptăţiţi, dar şi al copiilor sau al fetelor care se apropie de măritiş. Episcopul Myrelor, localitate din Asia Mică, este cinstit atât de Biserica Ortodoxă, cât şi de cea Romano-catolică, pe 6 decembrie.
Generozitatea sfântului este considerată a fi sursa obiceiurilor de a da cadouri în această zi. Copiii primesc un cadou în ghetuţele lăsate la geam în dimineaţa zilei de Sfântul Nicolae, cadoul primit fiind unul "de la Moş Nicolae".
Sfântul Nicolae era renumit pe vremea când era episcop pentru deosebita sa cultură teologică şi pentru stilul de viaţă exemplar. Apărător al ortodoxiei, Nicolae a fost întemniţat de asupritorii creştinătăţii, iar drept răsplată pentru credinţa sa de nestrămutat, Dumnezeu l-a înzestrat cu harul săvârşirii de minuni.
Plasat în cronologia istorică între finalulul secolului al III-lea şi începutul celui de-al IV-lea, Sfântul Nicolae a venit pe lume în localitatea Patara, situată în partea asiatică a Turciei de astăzi. Provenind dintr-o familie înstărită, Nicolae a avut parte de cea mai bună educaţie posibilă şi s-a făcut remarcat atât prin deosebitele calităţi intelectuale, cât şi prin valorile morale de care a dat dovadă constant. Credinţa i-a fost puternic înrădăcinată în inimă încă din primii ani de viaţă, motiv pentru care a şi devenit preot la mănăstirea din Patara, unde unchiul său era episcop.
Sfântul Nicolae a devenit cunoscut şi pentru minunile săvârşite chiar din timpul vieţii, făcut minuni chiar din timpul vieţii, oprind furtunile, vindecând bolnavii, alungând demonii oamenilor sau readucându-l la viaţă pe un tânăr corăbier care se înecase. Ajutorul acordat nevoiaşilor şi faptele de milostenie l-au transformat pe Sfântul Nicolae într-unul din cei mai populari ocrotitori ai copiilor şi săracilor, precum şi al marinarilor sau al fetelor nemăritate.
Moaştele Sfântului Nicolae sunt păstrate la Catedrala din Bari, în Italia, într-o criptă din care izvorăşte un lichid incolor, împărţit credincioşilor pentru protecţie. O parte a mâinii drepte a sfântului a fost donate Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din Capitală.
Credincioşii respectă de Sfântul Nicolae o serie de obiceiuri şi tradiţii, atât religioase cât şi transmise din bătrâni pe cale orală.
În Ajun, copiii, precum şi unii adulţi, îşi pun ghetuţele lustruite în dreptul uşii pentru ca Moş Nicolae să le umple cu daruri sau, dimpotrivă, să le lase o nuieluşă în cazul în care nu au fost cuminţi de-a lungul anului. Tradiţia datează din vechime, când în mănăstiri se agăţau şosete pline cu scrisori pentru sfânt.
Pentru comunităţile tradiţionale, 6 decembrie este considerată prima zi de iarnă şi, dacă ninge, se spune că Moş Nicolae îşi scutură barba. Conform credinţei populare, în această noapte sfântă cerurile se deschid pentru muritori, care l-ar putea zări pentru o clipă pe Sfantul Nicolae, aşezat în dreapta Domnului.
Tot în această zi se pun în apă crenguţe de măr, pentru ca acestea să înflorească, dovedind iertarea tuturor greşelilor, iar fetele încep pregătirile pentru Crăciun. Ele fac plăcinte, în timp ce băieţii se adună în cete şi fac repetiţii pentru plecarea cu colindul.
În spiritul acestei zile de sărbătoare, de Moş Nicolae sunt oferite cadouri copiilor şi săracilor, fiind o zi a carităţii pentru majoritatea creştinilor.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Soarele nostru cel de toate zilele
Un tezaur din piese de aur descoperit in 1847 la Sarasau, langa Sighetu Marmației, vechi de peste 3.300 de ani, codifica ...
-
Un studiu scoate la iveală noi informații despre vaccinurile anti-Covid. Ce spune despre riscul de deces pe termen lung pentru vaccinați
Un studiu francez pe aproape 30 de milioane de persoane arata ca vaccinurile anti-Covid cu ARN mesager nu cresc mortalit ...
-
Descoperire uriașă în Gorj. Un angajat de la o firmă de salubritate a găsit un tezaur de pe vremea tracilor
Un amator pasionat de cautarea comorilor a descoperit intr-o padure de langa Targu Jiu patru brațari tracice de aur vech ...
-
Documentul care critică starea celor 2.013 baraje din România. Un număr mare sunt în prag de dezastru și nu au autorizații de funcționare
Situația critica a barajelor și digurilor din Romania, evidențiata de dezastrul de la Paltinu, arata ca infrastructura h ...
-
Românii se droghează la greu - Medic legist: Substanţele sunt vândute pe piaţă amestecate şi fiecare doză e o potenţială bombă!
Explozia de substante cu efect psihoactiv schimba paradigma in ceea ce priveste consumul de droguri, spune medicul Gabri ...
-
Ce ascunde cazul Paltinu - Avertismentul unui fizician care dă fiori autorităților: "Suntem pe o pantă periculoasă!"
Situația critica din Prahova, unde peste 100.000 de oameni sunt fara apa potabila de o saptamana dupa golirea barajului ...
-
Obiectul misterios 3I/ATLAS pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre. Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă!
În ultimele saptamani, in intreaga lume au avut loc o serie de exerciții de aparare planetara la scara larga, ceea ...
-
Cum afli de Sărbători dacă prietenii tăi sunt adevărați iubitori de cafea
Sarbatorile sunt momentul perfect pentru a face cadouri inspirate, dar alegerea nu este intotdeauna simpla. Daca banuieș ...
-
Dosar penal pentru Daniel Cioabă: fiul său de 16 ani trăiește cu o fată de 14 ani. Ea ar avea deja un copil. E acuzat că ar fi înlesnit întreținerea de relații sexuale între doi minori
IPJ Sibiu a deschis un dosar penal pe numele lui Daniel Cioaba (regele romilor din Romania), fratele lui Dorin Cioaba (r ...
-
Descoperirea revoluționară care schimbă ce știam despre originea Pământului: Theia - 'sora' dispărută a Terrei, ne-a lăsat Luna drept 'moștenire'
O descoperire spectaculoasa zdruncina una dintre cele mai cunoscute teorii despre formarea Lunii: Pamantul nu a fost lov ...
-
5 caracteristici esențiale ale aragazului ideal pentru familii mari
Alegerea aragazului potrivit poate face diferența intre o experiența de gatit placuta și una frustranta, mai ales intr-o ...
-
Cum alegi grosimea potrivită pentru tabla de acoperiș - de la 2.5 mm la 5 mm
Alegerea grosimii potrivite pentru tabla de acoperiș este una dintre cele mai importante decizii atunci cand construieșt ...
-
Cum să combini stilul și funcționalitatea în designul bucătăriei tale? Inspiră-te de AICI!
Nu este suficient ca bucataria sa arate bine, ci trebuie sa fie și practica, facilitand astfel pregatirea meselor și uti ...
-
Rusia acuzată că a trimis copii ucraineni răpiți într-un lagăr din Coreea de Nord. Acolo au învățat „să distrugă cotropitorii japonezi"
Forțele ruse au rapit cel puțin doi copii ucraineni și i-au transferat intr-o tabara din Coreea de Nord, potrivit martur ...
-
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin. Ce este Novorossia
În plina negociere a unui acord de pace in Ucraina, Vladimir Putin arunca in aer intreg procesul și maximizeaza so ...
-
Momentul când un șofer din Oradea a zburat cu mașina peste un sens giratoriu și alte două mașini. A ateriza lângă o stație GPL - VIDEO
Un șofer din Oradea a zburat cu mașina peste un sens giratoriu și alte doua mașini punand in pericol viața mai multor pe ...
-
Liderii UE se așteaptă la trădare din partea SUA, arată o discuție divulgată de presă. „Nu putem lăsa Ucraina și pe Volodimir singuri cu tipii ăștia"
O convorbire telefonica intre liderii europeni arata adevaratul grad de ingrijorare a acestora fața de politica schimbat ...
-
Cauza morții misterioase a doctoriței Ștefania Szabo. Nu a făcut nici infarct, nici AVC de la epuizare
Lumea medicala din Buzau a fost șocata de vestea primita in dimineața zilei de 28 octombrie, conform careia Stefania Sza ...
-
Ce pași trebuie să urmezi când schimbi culoarea mașinii?
Te-ai saturat de culoarea actuala a mașinii tale? Simți ca nu te mai reprezinta sau vrei sa-i dai un aer mai personal? V ...
-
Filosoful francez Eric Sadin cere o „luptă la nivel de civilizație" împotriva inteligenței artificiale înainte de a fi prea târziu
Filosoful francez Eric Sadin a facut apel, intr-un discurs rostit la UNESCO, la o ‘lupta la nivel de civilizație' ...
-
Șeful NATO anunță România că trebuie să plătească: Țările membre vor fi obligate să furnizeze Ucrainei arme în valoare de 1 miliard de euro pe lună!
Anul viitor, țarile NATO vor fi obligate sa furnizeze Ucrainei arme in valoare de 1 miliard de euro pe luna, a anunțat s ...
-
Senatorul american Bernie Sanders: AI reprezintă o amenințare fără precedent. Congresul trebuie să acționeze acum! VIDEO
Inteligența artificiala și robotica vor transforma lumea. Vor aduce schimbari inimaginabile in economia noastra, politic ...
-
Românii au băgat spaima în spanioli. Folosesc metoda "Bucla libaneză" pentru a-i lăsa fără bani
Doi romani au fost arestați in centrul orașului Alicante dupa ce Poliția Naționala i-a prins chiar in momentul in care i ...
-
Austeritata Regimului BoloDan: Un val uriaș de falimente lovește mediul de afaceri. Creștere cu 46,5% într-o singură lună
Numarul dosarelor de insolventa depuse de firmele din Romania a crescut cu 46,5% in noiembrie, fata de acelasi interval ...
-
Maga-sondaj realizat în 9 țări puternice din Europa: Peste jumătate din cetățeni se pregătesc de un mare război
Multi europeni considera ca exista un risc ridicat de razboi cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat in noua tari ale UE ...
-
Transumanismul a început deja: cronologia, epicentrele și judecata spirituală a epocii noastre
Întrebarea „Unde și cand va incepe transumanismul?" este una dintre cele mai profunde și mai provocatoare al ...
-
Crima de la Cultură: CREDIDAM arată cum printr-o ordonanță de urgență aberantă artiștii sunt prejudiciați odată cu bugetul statului cu zeci de milioane de euro
Am primit la redactie urmatorul comunicat din partea CREDIDAM (organism de gestiune colectiva pentru drepturile de autor ...
-
Există deja arme care ne pot controla mintea. Avertismentul terifiant al cercetătorilor: "Creierul este noul câmp de luptă"
Ceea ce parea pana nu demult un scenariu de science-fiction incepe sa devina realitate: tehnologiile capabile sa influen ...
-
Este unul dintre cele mai mari mistere ale omenirii: Reîncep căutările avionului Boeing 777 care a dispărut de peste 11 ani
Cautarile avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines vor fi reluate la sfarsitul lunii decembrie, a anuntat miercuri ...
-
S-a trecut pragul critic în modificarea genetică: Big Pharma a făcut o singură injecție care micșorează colesterolul pentru totdeauna!
O singura injecție ar putea fi, in viitor, suficienta pentru a ține colesterolul „rau" sub control toata viața, sp ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu