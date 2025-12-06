Obiectul misterios 3I/ATLAS pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre. Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă!

În ultimele săptămâni, în întreaga lume au avut loc o serie de exerciții de apărare planetară la scară largă, ceea ce a dat naștere la speculații că guvernele se pregătesc pentru comportamentul imprevizibil al obiectului interstelar cunoscut sub numele de 3I/ATLAS.

Deși fiecare exercițiu a fost prezentat ca fiind de rutină, momentul și amploarea acestora au ridicat semne de întrebare în rândul analiștilor spațiali și al oficialilor din domeniul apărării. Agenția Spațială Europeană a inițiat seria de exerciții prin activarea triadei sale complete de apărare planetară, care include controlul misiunii, modelarea răspunsului rapid și rețelele de observare terestre.

Simularea fără precedent, care a durat trei zile, a fost urmată de exercițiul accelerat al Japoniei privind impactul asteroizilor, la care au participat operatori civili, militari și comerciali de sateliți. În decurs de două zile, Forța Spațială a SUA a finalizat un exercițiu de urmărire orbitală la altitudine mare, care fusese inițial programat pentru sfârșitul anului 2026, dar a fost mutat brusc mai devreme.

Țări care rareori fac publice astfel de activități, printre care Australia, Coreea de Sud și Brazilia, au participat, de asemenea, la exerciții comune. Aceste exerciții au implicat sisteme de partajare a datelor construite pentru a analiza ceea ce documentele interne descriu ca „obiecte de mare viteză neaccelerate gravitațional", un termen care pare să se refere la 3I/ATLAS.

Catalizatorul atenției globale bruște este comportamentul eratic al obiectului. Oamenii de știință au documentat jeturi anti-coadă rigide, care sfidează legile fizicii, pulsații inexplicabile și o accelerație non-gravitațională persistentă care nu se potrivește cu modelele naturale.

O nouă ipoteză a astrofizicianului Avi Loeb sugerează că anti-coada orientată spre soare ar putea fi un roi de obiecte compacte care călătoresc alături de 3I/ATLAS, mai degrabă decât un nor de gaz. Potrivit lui Loeb, dacă un astfel de roi există, acesta ar rămâne puțin mai aproape de Soare și ar rămâne decalat cu zeci de mii de kilometri, un model în concordanță cu observațiile din iulie.

Această posibilitate are implicații strategice majore. Un roi ar schimba apărarea planetară de la urmărirea unui singur corp la monitorizarea mai multor obiecte independente, fiecare cu propria masă și comportament orbital. Planificatorii de apărare consideră că acesta este un scenariu mult mai complex, care necesită rețele de senzori extinse, sateliți suplimentari și o capacitate de răspuns mai rapidă.

Oficialii notează că situația a oferit o oportunitate politică rară. Tehnologiile care de obicei declanșează îngrijorări geopolitice, inclusiv sateliții de supraveghere și monitoarele cu infraroșu pentru spațiul cosmic, sunt acum implementate cu o rezistență minimă din partea națiunilor rivale.

Extinderea ESA în valoare de 22,1 miliarde de euro a fost aprobată cu o viteză neobișnuită, iar documentele de achiziții publice ale SUA arată o accelerare a contractării pentru platforme avansate de urmărire. Rețeaua internațională de avertizare privind asteroizii a introdus, de asemenea, o formulare care permite integrarea temporară a datelor clasificate ale senzorilor pentru analiza „corpului hiperbolic non-standard". 3I/ATLAS continuă să sfideze așteptările. Acesta încetinește și accelerează în mod neregulat, strălucește în mod imprevizibil și se rotește în moduri incompatibile cu obiectele naturale cunoscute.