Descoperirea revoluționară care schimbă ce știam despre originea Pământului: Theia - 'sora' dispărută a Terrei, ne-a lăsat Luna drept 'moștenire'
05.12.2025
O descoperire spectaculoasă zdruncină una dintre cele mai cunoscute teorii despre formarea Lunii: Pământul nu a fost lovit de o planetă rătăcitoare, ci de o „soră cosmică" formată chiar lângă el. Analiza unor mostre lunare aduse de misiunile Apollo, comparate cu roci terestre și meteoriți, arată că Theia - planeta care a intrat în coliziune cu Terra în urmă cu 4,5 miliarde de ani - s-a născut în aceeași zonă a Sistemului Solar. Descoperirea sugerează că Luna nu este rezultatul unui impact întâmplător, ci „moștenirea" unui frate geamăn pierdut al Pământului.
O planetă de mărimea lui Marte, situată inițial pe o orbită apropiată de a Pământului, ar putea fi „veriga lipsă" în povestea formării Lunii, potrivit unui nou studiu publicat în revista Science. Cercetarea susține că obiectul ceresc dispărut, cunoscut sub numele de Theia, nu a provenit dintr-o zonă îndepărtată a Sistemului Solar, așa cum se credea până acum, ci s-a format în vecinătatea Terrei și a evoluat împreună cu aceasta până la coliziunea catastrofală care a dat naștere satelitului natural al Pământului.
Evenimentul s-ar fi produs în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, când Sistemul Solar era un mediu extrem de instabil, populat de zeci sau sute de „embrioni planetari", corpuri cerești de dimensiuni apropiate de cele ale Lunii sau ale planetei Marte. În această perioadă violentă de formare planetară, coliziunile dintre obiectele cerești erau frecvente, iar una dintre acestea avea să schimbe definitiv destinul planetei noastre.
Oamenii de știință consideră de mult timp că Luna s-a format în urma unei coliziuni uriașe între Pământ și o planetă de dimensiuni comparabile cu Marte. Noutatea adusă de actualul studiu constă în faptul că Theia nu ar fi fost un intrus venit din afara Sistemului Solar interior, ci un „frate cosmic" al Terrei - un corp format din aceleași materiale, în aceeași zonă, la distanță mică de Soare.
„Theia și proto-Pământul s-au format foarte aproape unul de altul", explică autorul principal al studiului, geochimistul german Timo Hopp, de la Institutul Max Planck pentru Cercetarea Sistemului Solar. „Datele noastre arată că cele două planete aveau o compoziție chimică aproape identică." Această similaritate explică un mister vechi de decenii: de ce Pământul și Luna sunt, chimic vorbind, aproape „gemeni". Dacă Theia ar fi venit dintr-o zonă îndepărtată, cu altă compoziție, diferențele ar fi fost vizibile și astăzi în rocile lunare.
Pentru această cercetare, oamenii de știință au analizat mostre de sol lunar aduse pe Pământ de misiunile Apollo 12 și Apollo 17, dar și roci terestre și meteoriți. Accentul a fost pus pe analiza izotopilor de fier, molibden și zirconiu - elemente care funcționează ca o amprentă chimică a locului în care s-au format corpurile cerești. Rezultatul a fost surprinzător: singurul scenariu care explică asemănările dintre Pământ și Lună este acela în care Theia provine din aceeași regiune a Sistemului Solar ca și Terra.
Mai mult, cercetătorii afirmă că atât Pământul, cât și fosta planetă au fost formate parțial dintr-un tip de material cosmic care nu există în niciun meteorit cunoscut. Această substanță misterioasă ar fi provenit dintr-o zonă extrem de apropiată de Soare, de unde nu au ajuns niciodată fragmente pe Terra. Impactul nu a distrus complet Pământul, dar l-a remodelat radical. O parte a mantalei a fost topită, iar un nor de materie incandescentă a fost aruncat pe orbită, din care s-a născut, treptat, Luna.
Fără acest impact, spun cercetătorii, Pământul ar fi arătat complet diferit. Luna stabilizează axa planetei și influențează mareele, clima și ritmurile biologice. Lipsa ei ar fi putut face viața imposibilă sau mult mai instabilă. Cu alte cuvinte, existența noastră este, indirect, rezultatul unei catastrofe cosmice. Deși studiul demonstrează că Theia a existat și s-a format lângă Pământ, modul exact în care cele două corpuri s-au amestecat atât de eficient rămâne un mister.
Oamenii de știință spun că simulările sugerează că impactul nu a fost o simplă lovitură frontală, ci un eveniment extrem de complex, în care materia celor două planete s-a contopit aproape complet. „Știm de unde a venit Theia. Încă nu știm exact cum s-a topit în Pământ și în Lună atât de perfect", explică cercetătorii. Răspunsul ar putea veni odată cu viitoarele misiuni către Lună și explorările către Venus și Mercur, planete care ar putea păstra urme din materialul dispărut.
