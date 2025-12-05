Dosar penal pentru Daniel Cioabă: fiul său de 16 ani trăiește cu o fată de 14 ani. Ea ar avea deja un copil. E acuzat că ar fi înlesnit întreținerea de relații sexuale între doi minori

IPJ Sibiu a deschis un dosar penal pe numele lui Daniel Cioabă (regele romilor din România), fratele lui Dorin Cioabă (regele internațional al romilor), după ce și-ar fi logodit fiul de 16 ani cu o fată de 14 ani. Fata este deja mamă, scrie Turnul Sfatului.

Dosarul penal urmează să stabilească dacă părinții cuplului au comis infracțiunea de determinare sau înlesnire a întreținerii de acte sexuale între minori.

Adolescenții s-au logodit anul trecut.

O rudă a fetei a reclamat ulterior că tânăra mamă a fost, de fapt, cumpărată de familia băiatului și obligată să trăiască alături de el. Direcția pentru Protecția Copilului a făcut primele verificări.

Poliția verifică acum dacă familiile celor doi minori ar fi forțat în vreun fel conviețuirea lor.

IPJ Sibiu confirmă faptul că s-a început cercetarea penală în acest dosar.

"La data de 19 martie 2024, la nivelul Biroului de Investigații Criminale Sibiu a fost înregistrată o sesizare cu privire la faptul că doi bărbați din Sibiu, ar fi înlesnit întreținerea de relații sexuale între doi minori, respectiv fiul unuia dintre ei și fiica celuilalt.

În cursul lunii iulie 2024, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Sibiu au extins cercetările în urma unei sesizări formulate, la aceeași dată, de către D.G.A.S.P.C., cu privire la faptul că unul dintre bărbații menționați anterior, de 47 de ani, din Sibiu, ar fi înlesnit întreținerea de acte sexuale între fiul acestuia, de 17 ani și o altǎ minoră, de 15 ani.

În urma sesizărilor a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale între minori.

Cercetările sunt continuate la nivelul Biroului de Investigații Criminale Sibiu în vederea stabilirii stării de fapt, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate măsurile legale", precizează IPJ Sibiu, în urma unei solicitări Turnul Sfatului.