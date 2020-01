Destituit de Orban, Andrei Tinu revine la sefia Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in baza unei hotarari judecatoresti

Un judecator de la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ a suspendat decizia prin care premierul Ludovic Orban l-a eliberat pe Andrei Tinu, fiul jurnalistului Dumitru Tinu, din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie (ANC).

Suspendarea deciziei este provizorie, pana la solutionarea definitiva a procesului in care Andrei Tinu cere anularea hotararii de demitere din functie. Sentinta instantei nu este definitiva, dar este executorie, potrivit minutei Curtii de Apel Bucuresti.

Andrei Tinu arata ca solutia instantei in cazul sau este un precedent. "Cred ca pe premierul Orban il va durea mana sa semneze repunerile in functii a profesionistilor de la nivelul administratiei publice pe care i-a demis in mod nelegal," spune acesta. O ironie la adresa premierului, care la sfarsitul anului trecut spunea ca se asteapta sa faca febra musculara, semnand decizii de demitere.

Andrei Tinu explica si care a fost motivul pentru care a contestat in instanta decizia de demitere si ce se intampla in acest moment la ANC.

"Eu am fost numit de Sorin Grindeanu in 2017, pe un mandat de 4 ani. Decizia de revocare din fucntie este nemotivata. Fiind un act administrativ, acesta este supus controlului judecatorilor si l-am contestat. In paralel, am cerut supendarea lui pana la solutionarea procesului pe fond.

Solutia Curtii de Apel Bucuresti este executorie conform legii, se pune in executare de indata, motiv pentru care inca de ieri (marti- n.red.) m-am prezentat la institutie.

Acum este nu blocaj institutional, deoarece presedintele care a fost numit dupa mine (Adriana Elena Mota - n.red.) refuza sa mai semneze documente si sa-mi predea stampila si sigiliul pentru a-mi exercita atributiile. Angajatii risca sa nu-si primeasca salariile pe 10 ianuarie din cauza acestui blocaj institutional," ne-a declarat Adrian Tinu.