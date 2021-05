Detalii inedite ale condamnării pentru luare de mită a unui profesor din Cluj. Cum colecta acesta şpăgile

În ciuda faptului că a fost prins în flagrant primind mită de la studenţi şi că era de notorietate în facultate că trecerea examenului costă 50 de euro, profesorul Ioan Ardelean de la UTCN a declarat instanţei că nu dădea importanţă faptului că pe biroul său se aduau plicuri în valoare de peste 2.000 de euro.

Un profesor universitar de la Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) - Ioan Ardelean - a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare, pentru luare de mită. Sentinţa definitivă a fost pronunţată la începutul lunii mai, de Curtea de Apel Cluj, dar motivarea hotărârii a devenit publică abia acum. Instanţa a stabilit confiscarea sumei de 1.900 de euro şi 1.50 de lei, dar şi o confiscare extinsă de 11.750 de euro, pe motiv că ar avea surse ilicite.

„Inculpatul a primit sume de bani de la 42 de studenţi în sesiunile de vară şi toamnă 2017, pentru a-i promova pe aceştia la examenele de la materiile Mecanisme I şi Mecanisme II la catedra pe care acesta o conducea. 42 de studenţi, de la care inculpatul a primit direct şi nemijlocit suma totală de 1.050 lei şi 1.900 euro, în 43 de ocazii, unul din studenţi, remiţând inculpatului câte 50 de euro în ambele sesiuni". se arată în motivarea judecătorilor.

Magistraţii au mai reţinut că în mediul studenţesc la UTCN era de notorietate că inculpatul Ioan Ardelean promova examenele contra sumei de 50 euro pe examen. Curtea de Apel a ajuns la această concluzie analizând înregistrările procurorilor din care rezultă că în zilele anterioare examenelor, studenţii practic „fac coadă" la uşa cabinetului profesoral al inculpatului.

„Există acelaşi tipar de discuţie despre cum poate fi ajutat pentru promovarea examenului, fiecare student are pregătit plicul cu suma de 50 de euro (sau echivalentul în lei), iar inculpatul nu este deloc surprins nici de ajutorul ce îi este solicitat pentru promovarea examenului, nici de remiterea plicurilor cu bani", se arată în motivare. Astfel, comportându-se natural, profesorul stabileşte cu studenţii exact subiectele din care vor fi întrebaţi la examen sau, mai mult decât atât, le permite să nici nu se prezinte la examen fiind consideraţi promovaţi doar pentru plata sumei de 50 de euro.

Procurorii au înregistrat video cum se petreceau aceste întâlniri: „În data de 4 iulie 2017, studentul Simoc D. s-a prezentat în biroul inculpatului de la UTCN, la vederea acestuia, inculpatul având replica „voi o să mă răstigniţi!", şi îl întreabă din ce grupă este, imediat apoi inculpatul caută în mapa cu biletele conţinând subiectele de la examen şi îi întinde studentului unul dintre ele, cerându-i să înveţe acel subiect pentru examen" .

În momentul în care studentul îi spune că nu poate ajunge la examen şi îi întinde plicul cu bani, profesorul renunţă la a-i mai da subiectul şi îi confirmă că totul este în regulă. În acea zi, procurorii au filmat nu mai puţin de 14 studenţi care au intrat în cabinetul profesorului, au lăsat plicurile cu bani şi fie au primit subiectele pentru examen, fie, celor care au susţinut că nu pot ajunge, li s-a spus că vor trece. „Să nu ştie colegii şi lumea" - le-a spus tuturor studenţilor, însă aceştia nu l-au ascultat, deoarece în zilele care au urmat plicurile au continuat să ajungă pe biroul profesorului. Nu mai puţin de 43 de plicuri a primit Ioan Ardelean în acea sesiune.

În cazul foarte multor studenţi s-a renunţat la orice formalitate. Plicurile erau puse pe masă şi în schimb se primeau subiectele. Profesorul a susţinut în instanţă că „nu s-a dovedit existenţa unei înţelegeri între inculpat şi studenţi specifică infracţiunii de luare de mită".

Curtea de Apel a constatat „că derularea imaginilor conservate ca probe tehnice oferă răspunsurile la aceste critici şi dimensiunea faptei de corupţie, conduita inculpatului fiind una de evidentă notorietate. Împrejurarea că studenţii erau pregătiţi cu plicurile cu bani, că cei mai mulţi lasă aceste plicuri pe masa inculpatului fără nicio explicaţie asupra gestului, iar inculpatul la rândul său, nu are nicio reacţie de surprindere, nedumerire la lăsarea acestor plicuri, ci dimpotrivă, cu multă naturaleţe vine în întâmpinarea lor prin oferirea subiectelor de examen sau a soluţiilor pentru promovarea examenului, chiar prin lipsa studentului de la examinare, dovedesc această notorietate a modului în care inculpatul a acţionat, în sensul evident că pentru suma de 50 de euro examenul la materiile predate de acesta putea fi promovat, indiferent dacă studentul deţine cunoştinţele necesare sau, la fel indiferent, dacă studentul se prezenta sau nu la examen."

Profesorul a mai cerut instanţei să observe „că în data de 2 septembrie 2017, data organizării prinderii flagrante şi a percheziţiilor, din înregistrările video reiese că studenţii au intrat la el în birou, au lăsat pe masă plicuri, însă el i-a trimis în sala de examen, neexistând nicio înţelegere frauduloasă cu privire la primirea/acceptarea banilor sau promovarea examenului."

Judecătorii arată că de fapt, potrivit înregistrărilor din acea dată, rezultă că „studenţii care au intrat în biroul inculpatului şi au lăsat plicuri au primit de la acesta, pe loc, bilet conţinând subiecte de examen şi au fost trimişi la sală spre a fi „examinaţi"".

Curtea de Apel a mai „observat că gradul profund de corupere al inculpatului a determinat şi o anumită conduită din partea studenţilor care nici măcar nu îşi puneau problema că pentru promovarea examenului era necesar să înveţe sau să se prezinte la examen, singura condiţie era acea de a fi plătită suma de 50 de euro. Pe de altă parte, modul în care probele video surprind discuţiile purtate de inculpat cu studenţii, atestă din perspectiva Curţii un exerciţiu îndelung al unei practici corupte, absenţa reperelor morale, inculpatul neavând vreo inhibiţie sau măsură de precauţie în raport de faptul că se afla într-o postură ilicită. Şi acest aspect, al lipsei oricărei inhibiţii, maniera firească în care inculpatul acceptă banii şi vine în întâmpinarea problemei promovării frauduloase a examenelor de către studenţii plătitori de mită, sprijină aceeaşi concluzie a unei activităţi ilicite mult exersată şi care, nedepistată de organele judiciare, a ajuns să confere inculpatului iluzia invincibilităţii."

Privitor la acuzaţie inculpatul a arătat că: „Nu dădeam importanţă când studenţii intrau în cabinetul meu şi lăsau pe masă plicuri şi nu pot să spun de ce nu dădeam importanţă, erau situaţii când primeam obiecte bisericeşti sau mici iconiţe şi nu voiam să deschid plicul să scot iconiţa chiar de faţă cu studentul dacă despre asta era vorba. Nu mă aşteptam să fie bani în acele plicuri". Susţinerile sale sunt evident nereale, arată instanţa, „întrucât, după ieşirea studenţilor din birou, inculpatul examina conţinutul plicurilor, deci afla imediat că e vorba de bani (în realitate ştia că sunt bani şi fără să mai examineze plicurile)".

„În vară, în 2017, în timpul sesiunii după ce au plecat studenţii din birou şi de altfel mai exact, după ce deja examenele studenţilor erau desfăşurate, am deschis picurile pe care unii dintre studenţi le-au lăsat la mine în încăperea de la universitate pe birou şi am constatat că în aceste plicuri se aflau bani cu sume cuprinse între 100 lei, 200 lei, 50 Euro. Am pus respectivii bani într-un dulap al biroului, într-un penar şi acolo au fost găsiţi cu ocazia percheziţiei în toamna anului 2017.... Nu am returnat acei bani, întrucât erau ultimele zile din sesiune şi studenţii au plecat acasă şi nu am avut posibilitatea să o fac", a mai afirmat Ioan Ardelean.

Nici aceste susţineri ale inculpatului nu sunt reale, a reţinut instanţa deoarece „din înregistrările video rezultând că acesta, după ce rămânea singur în birou, colecta banii din plicuri şi îi punea în buzunarele hainelor. Şi, cum colectarea banilor o făcea în aceeaşi zi în care îi primea, iar în unele situaţii studenţii aveau de susţinut examen în următoarele zile (în cazul celor care mai veneau la examen), este evident că, dacă ar fi dorit/urmărit să returneze acei bani, ar fi avut ocazia să o facă".

Astfel, Curtea de Apel a desfiinţat hotărârea Tribunalului Cluj, care stabilise o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, şi a decis că pentru îndreptarea comportamentului, profesorul Ioan Ardelean va sta în închisoare trei ani.