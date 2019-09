Directorul Transelectrica, revocat din functie dupa ce si-a pus la CV o diploma falsa - UPDATE

UPDATE: consiliul de Supraveghere al Transelectrica a decis revocarea lui Marius-Danut Carasol din calitatea de membru al Directoratului, respectiv presedinte al Directoratului, in urma scandalului aparut in presa. „Consiliul de Supraveghere al Companiei, din preocupare pentru imaginea societatii, a decis, avand in vedere informatiile difuzate in presa in ultimele 24 de ore, referitoare la autenticitatea studiilor presedintelui Directoratului CNTEE Transelectrica SA, revocarea domnului Marius-Danut CARASOL din calitatea de membru al Directoratului, respectiv presedinte al Directoratului.

Incepand cu data de 19 septembrie 2019, in calitatea de presedinte al Directoratului a fost numita doamna Claudia-Gina ANASE. Consiliul de Supraveghere al CNTEE Transelectrica SA trateaza cu responsabilitate si respect importanta guvernantei corporative in administrarea societatii, precum si imaginea companiei in relatia cu investitorii si partenerii.", se arata intr-un comunicat al companiei remis presei.

Transelectrica reactioneaza in scandalul diplomei false a lui Marius Carasol. Compania spune intr-un comunicat ca i-a solicitat presedintelui Directoratului toate documentele de atestare a studiilor in original, validate de Universitatea Politehnica Bucuresti.

Reactia vine dupa ce in CV-ul oficial al lui Marius Carasol si in biografia publicata pe site-ul gigantului energetic, acesta a scris ca „este absolvent al Facultatii de Electrotehnica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti". Carasol a urmat cursurile universitatii, a repetat doi ani de facultate, dar nu a mai absolvit-o. Cu toate acestea, a prezentat o diploma care dovedea chiar ca a trecut examenul de licenta cu media opt