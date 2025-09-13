Discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk: "Nu aveţi idee ce foc aţi aprins"

Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ţinut un discurs emoţionant în care le-a mulţumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viaţa soţului ei, după ce acesta a fost împuşcat mortal în campusul unei universităţi din Utah.

Într-o transmisiune live, stând lângă scaunul gol al soţului ei, pe care acesta îl folosea la înregistrările podcastului, ea a citat din Biblie şi a vorbit despre dragostea lui pentru preşedintele Donald Trump, vicepreşedintele JD Vance, Statele Unite şi pentru cei doi copii ai cuplului.

Kirk, un activist de dreapta, a fost împuşcat mortal miercuri, în timpul unui eveniment în aer liber, în Orem, Utah. Suspectulîn cazul asasonării sale, Tyler Robinson, a fost arestat joi seară după ce s-a predat poliţiei.

În discursul său,Erika a Kirk a promis: „Vocea soţului meu va rămâne".

Transmisiunea de la sediul Turning Point USA din Arizona a început cu câteva minute de linişte, în timp ce camera filma scaunul gol al lui Charlie Kirk.

Când văduva lui a început să vorbească, şi-a ridicat privirea în sus şi a rostit o rugăciune.

Apoi le-a mulţumit salvatorilor care au încercat să îl salveze, echipei soţului ei şi Casei Albe.

„Domnule Preşedinte, soţul meu v-a iubit. Şi ştia că şi dumneavoastră l-aţi iubit," a spus ea printre lacrimi, mulţumindu-le de asemenea lui Vance şi soţiei acestuia, Usha, pentru că au însoţit sicriul înapoi în Arizona. Dar cel mai mult, Charlie şi-a iubit copiii. Şi m-a iubit pe mine. Din toată inima. Şi s-a asigurat că ştiu asta în fiecare zi", a spus ea.

Adresându-se „făptuitorilor răului", Erika Kirk a afirmat: „Nu aveţi idee ce foc aţi aprins în această soţie, strigătul acestei văduve va răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă. Toţi ar trebui să ştie asta: Dacă aţi crezut că misiunea soţului meu a fost puternică până acum, nu aveţi idee, nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit tocmai acum în întreaga ţară şi în lume".

„Nu aveţi idee ce foc aţi aprins în această soţie. Strigătul acestei văduve va răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă," a spus ea. „Mişcarea pe care a construit-o soţul meu nu va muri.", a dat asigurări Erika Kirk, conform The Guardian.

Ea a declarat că turneul soţului său prin campusurile universitare din SUA va continua pe tot parcursul toamnei şi în anii următori, fără a oferi detalii suplimentare. Podcastul lui va continua, de asemenea.

Erika Kirk a vorbit şi despre fiul lor de un an şi fiica de trei ani, spunând că nu ştie cum să le explice moartea bruscă a tatălui lor.

„Puiule, tati te iubeşte atât de mult. Nu-ţi face griji. Este într-o călătorie de serviciu cu Iisus," i-a transmis ea fiicei lor.

Potrivit relatărilor, Erika Kirk, în vârstă de 36 de ani, şi copiii lor se aflau în public atunci când soţul ei a fost împuşcat.

Erika Kirk este femeie de afaceri şi fostă câştigătoare a titlului Miss Arizona, care şi-a cunoscut soţul în 2018. Cei doi s-au logodit în 2020 şi s-au căsătorit mai puţin de un an mai târziu.

În prezent, studiază pentru un doctorat în Studii Biblice, a lansat un program de slujire religioasă şi găzduieşte podcastul Midweek Rise Up, axat pe leadership biblic. Erika Kirk mai joacă în producţii de film/teatru, face modelling şi are o linie vestimentară inspirată de credinţă.

Deşi copiii şi viaţa de familie a cuplului apar frecvent pe paginile ei de social media, nu publică niciodată imagini care să arate feţele copiilor.