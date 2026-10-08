Donald Trump a fost întrerupt și s-a certat cu protestatarii, în timpul unui discurs: Sunt plătiți de dușmanii națiunii!
Postat la: 08.10.2026 |
Președintele american Donald Trump a fost întrerupt în mod repetat de protestatari miercuri seară, în timpul unui discurs susținut la un miting din Texas. Republicanul i-a acuzat că „sunt plătiți de dușmanii națiunii", informează Mediafax.
Donald Trump s-a aflat în San Antonio pentru a-i îndemna pe alegătorii din Texas să-l susțină pe candidatul la Senat, Ken Paxton, aflat în dificultate.
Cel puțin șase manifestanți l-au întrerupt pe președintele SUA în timpul discursului său, unii dintre ei fiind escortați afară de poliție.
Unul dintre ei a fost agresat fizic de un susținător mai în vârstă al lui Trump, în timp ce încerca să părăsească arena, notează The Guardian.
Trump s-a îndepărtat pentru scurt timp de microfon, după ce un protestatar a părut că se apropie de scenă.
„Se întoarce acasă la mama", a spus președintele după ce bărbatul a fost dat afară.
„Dar ceea ce nu știe este că mama lui a votat pentru Trump", a adăugat liderul de la Casa Albă.
Donald Trump a batjocorit apariția protestatarilor și a susținut fără dovezi că „sunt plătiți de dușmanii națiunii noastre".
Președintele a folosit, de asemenea, mitingul pentru a răspunde comentariilor recente în care părea să sugereze că Iranul ar putea distruge Los Angeles sau San Diego. Această declarație a stârnit un val de reacții negative din partea democraților.
„Am spus-o zilele trecute, lasă-i să lovească cu o rachetă în San Diego sau Los Angeles. Lasă-i să lovească. Vrei să vezi un spectacol de groază? Vrei să vezi probleme? Lasă-i să lovească San Diego. Lasă-i să lovească Los Angeles și veți vedea niște lucruri rele întâmplându-se", a spus președintele american.
„Vreți să vedeți o țară care ar fi în cădere liberă. Nu vom permite să se întâmple asta. Ne protejăm orașele, ne protejăm țara, nu vom permite să se întâmple asta. Și ar folosi și ei asta. Ar folosi asta", a adăugat Donald Trump.
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