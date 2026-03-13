Lovitura de Stat din Martie 2026. Autori: Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Parlamentul, MFO!

Între 11 și 12 martie 2026, în nu mai mult de 24 de ore, în România s-a dat o lovitură de stat. Termenul prin care descriu ce s-a petrecut este gravissim, dar e argumentat prin consecințele celor 2 evenimente pe care le evoc, anume decizia CSAT, validată de Parlament, prin care s-a tranșat intrarea României în Războiul Iranian, respectiv documentele semnate între Nicușor Dan și Volodimir Zelensky, prin care se spune că s-a validat Parteneriatul Strategic dintre România și Ucraina, de fapt statul român a intrat oficial și în Războiul Ucrainean, la remorca regimului (ilegitim!) Zelensky, ba chiar și-a și amanetat fără garanții viitoarea producție de gaz.

Nu doresc să mai reiau considerațiile mele legate de cele 2 evenimente, le-am tot enumerat în aparițiile publice din ultimele 2 zile. Adresez însă niște întrebări retorice:

1. Puteți identifica vreun avantaj geostrategic sau economic pentru România și români generat prin cele 2 evenimente?

2. Am căpătat vreo garanție de protecție de la cineva de pe planetă pentru că am intrat de facto în 2 războaie? (atenție, încă niciun lider al SUA/Israel n-a mulțumit public României pentru decizie, nici nu știm cine anume a făcut solicitarea de participare în Războiul Iranian!)

3. Se pot identifica parteneri din NATO și/sau UE care ne-ar fi cerut să luăm aceste decizii antinaționale?

4. Voința românilor ar fi să participe la război de partea SUA-Israel contra Iranului sau să cedeze în viitor gazul românesc către Ucraina?

5. A evaluat cineva riscurile uriașe ca cele 2 puteri militare majore ale momentului, Rusia și Iran, care se află în război separat cu entitățile cu care noi tocmai ne-am parteneriat, să țintească prin lovituri militare spațiul României în următoarea perioadă? Dacă da, care sunt evaluările, cum putem rezista și cine anume ne apără?

M-opresc aici deocamdată cu întrebările, dar concluzionez asupra autorilor a ceea ce eu denumesc "Lovitura de Stat din Martie 2026". Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Parlamentul, aceștia au fost cei identificabili, au plănuit, acționat, decis. Inițiativa însă sunt convins că a aparținut entității pe care eu o denumesc Marea Finanță Occidentală (MFO), cea de care România a devenit dependentă în urma deciziilor guvernărilor Iohannis de a împrumuta țara în mod excesiv și nejustificat.

În fapt, astfel s-a cedat fără luptă decizia de conducere a României, exact după modelul din 2017 din Ucraina, când MFO a preluat datoria suverană a Ucrainei (iar odată cu asta și conducerea efectivă!), țară pe care MFO a trimis-o la războiul sinucigaș contra Rusiei 5 ani mai târziu. În cazul României a fost nevoie de mai puțin timp, dar "performanța" MFO este una dublă, noi am fost trimiși de facto în 2 războaie, cel ucrainean și cel iranian.

Puteți evalua în plus cât doriți, dar esența a ceea ce ni s-a întâmplat e cuprinsă în sinteza mea de azi!

Cozmin Gușă