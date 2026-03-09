Lavinia Șandru vine la Saga Chocolate cu Academia Da Vinci: trei zile de ateliere pentru copii și familii

Lavinia Șandru și echipa Academiei Da Vinci vor participa la ediția din acest an a festivalului Saga Chocolate, organizat la Biblioteca Națională a României, unde vor susține o serie de workshop-uri interactive dedicate copiilor, părinților și bunicilor.

Atelierele propuse de Academia Da Vinci sunt gândite ca experiențe educative și interactive, în care cei mici vor descoperi exerciții de comunicare, dicție, creativitate și exprimare în public, iar adulții vor putea participa alături de ei la activități care încurajează dialogul și încrederea.

Pe lângă workshop-urile susținute de Lavinia Șandru, standul Academiei Da Vinci va găzdui pe parcursul festivalului și alte ateliere educative și activități creative, dedicate copiilor și adolescenților, menite să transforme festivalul într-un spațiu al descoperirii talentelor și al bucuriei de a învăța.

Programul întâlnirilor cu publicul:

• Vineri - ora 17:00

• Sâmbătă - ora 14:30

• Duminică - ora 14:30

Academia Da Vinci este un program educațional multidisciplinar realizat în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Universitatea Ecologică din București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Mastercard și Phoenicia Hotels & Resorts.

Organizatorii îi invită pe toți cei care participă la Saga Chocolate să treacă pe la standul Academiei Da Vinci pentru a descoperi atelierele dedicate dezvoltării personale, comunicării și creativității, într-un spațiu unde copiii pot învăța, se pot juca și își pot descoperi potențialul.