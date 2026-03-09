Marea păcăleală a mașinilor plug-in hybrid. Consumă de trei ori mai mult decât scrie în acte

Mașinile plug-in hybrid consumă, în condiții reale de trafic, de aproape trei ori mai mult combustibil decât arată testele oficiale de omologare, potrivit unei analize realizate de Institutul Fraunhofer din Germania.

Diferența apare în principal pentru că mulți șoferi încarcă rar bateria și folosesc mai frecvent motorul termic, iar stilul de condus din trafic este diferit de cel din testele de laborator. În acest context, Comisia Europeană a început să modifice metodologia de calcul pentru a reduce discrepanța dintre consumul oficial și cel real. Cercetarea a utilizat date transmise de aproximativ un milion de vehicule de acest tip, înmatriculate în Europa.

În documentele de omologare, mașinile plug-in hybrid sunt prezentate cu un consum de unu până la doi litri la o sută de kilometri. Acesta este calculat, după o metodă folosită în toată Uniunea Europeană, în urma unui test de laborator în care vehiculul este pus pe un stand cu role, care simulează un traseu mixt: urban, semiurban și autostradă.

Însă Institutul Fraunhofer din Germania, care a analizat datele de la un milion de vehicule înmatriculate între 2021 și 2023 indică un consum mediu de 5,9 litri la o sută de kilometri. Diferența - de aproximativ trei ori peste valorile din documentele de omologare - ar proveni de la faptul că, în condiții reale de trafic, șoferii folosesc mai puțin modul electric decât s-a estimat în testele de laborator.

„Oamenii nu încarcă suficient de des și nu folosesc suficient de mult bateria electrică și atunci, practic, o cară degeaba", spune Mihai Duguleană, Departamentul de Autovehicule și Transporturi al Universității Transilvania. Și stilul de condus este un factor decisiv. Accelerările bruște și vitezele mari determină pornirea frecventă a motorului termic.

„Nu folosim autoturismul cum a fost testat, îl folosim altfel. Mult mai agresiv, cu viteze mult mai mari, frânăm brusc, accelerăm brusc, folosim excesiv căldura în habitaclu", spune și Cristian Trifan, director tehnic al unei reprezentanțe auto.

Comisia Europeană a decis deja modificarea modului în care este calculată, în procedura de omologare, ponderea utilizării modului electric la mașinile plug-in hybrid. Până în 2024, metodologia oficială pornea de la premisa că aceste vehicule rulează preponderent electric, ceea ce ducea la valori de consum foarte scăzute în documentele de omologare și la diferențe de peste 300% față de consumul real.

Din 2025, a fost redusă ponderea estimată a rulării în regim electric, astfel încât diferența dintre consumul oficial și cel din trafic să scadă la aproximativ 100%. Anul viitor, modelul de calcul ar urma să fie ajustat din nou, cu obiectivul ca abaterea dintre consumul omologat și cel real să se reducă la aproximativ 40%.