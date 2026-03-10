Culisele alegerii lui Mojtaba Khamenei ca ayatollah suprem
Postat la: 10.03.2026
Mojtaba poartă turban negru, un indiciu capital că este un seyyed, adică un descendent direct al profetului Mahomed. În Iran trăiesc peste 6 milioane de persoane care sunt recunoscute oficial ca fiind descendente din profet, adică de origine arabă, dintre care cca 17.000 sunt clerici, din totalul de 180.000 de membri ai corpului clerical.
Majoritatea seyyezilor s-a stabilit în Iran în perioada Dinastiei Safavide (secolele XV-XVII), când șiismul duodecimal a fost impus ca religie de stat. Adesea poartă nume de familie derivate din cele ale imamilor precum Musavi, Hosseini, Hashemi, Bagheri sau Rizvi.
Turbanele negre au o influență disproporționată în seminariile din Qom și beneficiază de taxa Khums, de 20% din profitul anual al credincioșilor. Statutul de seyyed este menționat oficial în actele de identitate, ceea ce poate influența interacțiunile cu birocrația de stat.
Familia Khamenei susține că face parte din clanul Banu Hashim, tribul Quraysh, din care provenea profetul Mahomed. Se consideră că Mojtaba este descendent al celui de-al patrulea imam șiit, Ali al-Sajjad, strănepotul lui Mahomed, prin fiul acestuia, Sultan Sayyid Ahmad.
Sursele religioase îl plasează pe Mojtaba Khamenei ca fiind a 39-a generație de descendenți direcți ai profetului. Strămoșii familiei au locuit inițial în regiunea Tafresh din centrul Iranului actual. Străbunicul său, Sayyid Mohammad Hosseini Tafreshi, aparținea grupului de Sayyizi Aftasi din această zonă.
Bunicul lui Ali Khamenei s-a mutat din Tafresh în orașul Khamaneh de lângă Tabriz, de unde provine și numele de familie. Din cauza locuirii îndelungate în Khamaneh, tatăl lui Ali Khamenei, Seyyid Javad, a fost de etnie azeră, adică turcică iraniană, deși păstra statutul genealogic arab de seyyed.
Clericii tradiționaliști consideră că rangul religios ar trebui să primeze în fața sângelui. Mojtaba a fost promovat rapid la rangul de ayatollah pentru a îndeplini cerințele constituționale, un gest văzut de marii învățați ca fiind unul politic și militar, nu academic.
El a fost ales nu de Adunarea Experților, ci de câțiva generali din unitatea 4000 a aparatul Gardienilor Revoluției, ceea ce face ca IRGC să devină de facto coloana vertebrală a guvernării. Unitatea 4000 este o componentă de elită a organizației de informații a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC-IO), responsabilă pentru operațiuni speciale și securitatea regimului.
Unitatea 4000 a fost implicată în introducea ilegală de armament în Cisiordania și în coordonarea unor comploturi împotriva țintelor israeliene. Mojtaba a avut o relație strânsă cu Hossein Taeb, fostul șef al acestei unități. Unitatea 4000 este condusă de generalul Javad Ghafari, supranumit măcelarul din Alep.
Sub conducerea lui Mojtaba Khamenei, relația Iranului cu Axa Rezistenței - forțele proxy - este de așteptat să devină mult mai tehnică și mai strâns integrată în aparatul de securitate, datorită legăturilor sale istorice cu Forța Quds a Gărzilor Revoluționare.
Mojtaba a fost implicat direct în gestionarea resurselor pentru grupările proxy. Se anticipează o trecere de la patronaj religios la unul pur militar, unde Hezbollah, Houthis și milițiile din Irak vor primi o autonomie tactică mai mare.
Fiind considerat mult mai radical decât alți potențiali succesori, prezența lui Mojtaba la vârful puterii sugerează că Iranul nu va reduce sprijinul pentru forțele proxy în schimbul ridicării sancțiunilor, ci le va folosi ca pe un instrument de supraviețuire a regimului.
Cornel Ivanciuc
