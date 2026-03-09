Televiziunea de stat iraniană confirmă că noul lider suprem a fost rănit. Ce înseamnă „janbaz", termenul prin care este descris Mojtaba Khamenei
Postat la: 09.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În timp ce televiziunea de stat iraniană relatează despre ascensiunea lui Mojtaba Khamenei la funcția de lider suprem, aceasta se referă la el ca fiind rănit în război.
Prezentatorii îl descriu drept „janbaz" sau „rănit de inamic", în „războiul Ramadanului", așa cum se referă presa din Iran la conflictul actual, scrie Times of Israel.
Presa nu a oferit detalii despre ce răni a suferit noul ayatollah.
Tatăl lui Khamenei și soția sa au fost uciși în atacul aerian israelian din 28 februarie de la Teheran, la începutul războiului.
Khamenei nu a fost încă văzut de la începutul războiului.
Iranul a anunțat luni, 9 martie, că a lansat primul său atac cu rachete asupra Israelului de când Mojtaba Khamenei a devenit lider suprem, succedându-i tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în prima zi a războiului.
Mojtaba Khamenei, un cleric în vârstă de 56 de ani, considerat apropiat de conservatori, în special datorită legăturilor sale cu Gărzile Revoluționare, armata ideologică a Republicii Islamice, a fost ales de Adunarea Experților, un colegiu format din 88 de membri aparținând clerului șiit.
Comunicatul a fost citit solemn duminică seara la televiziunea de stat de către un prezentator, în timp ce pe ecran apărea o fotografie a lui Mojtaba Khamenei.
Adunarea Experților asigură că „nu a ezitat nicio clipă" să-și îndeplinească misiunea de a numi un lider, în ciuda „agresiunii brutale a Americii criminale și a regimului sionist malefic".
Imaginile au arătat scene de bucurie în toată țara, cu iranieni fluturând în noapte steagurile Republicii Islamice sau lanternele telefoanelor lor mobile.
