Explozie în faţa unei sinagogi din Belgia, în contextul amenințărilor Iranului împotriva Europei

O explozie a avut loc în noaptea de duminică spre luni în faţa unei sinagogi din Liège, în estul Belgiei, dintr-un motiv încă necunoscut, a anunţat poliţia, care a precizat că nu au existat răniţi şi că „s-au înregistrat doar pagube materiale". Sinagoga, construită în 1899, este şi un muzeu care prezintă diverse obiecte de cult şi istoria comunităţii evreieşti din Liège, potrivit site-ului său.

Explozia a avut loc puţin înainte de ora locală 04:00 în faţa sinagogii situate pe strada Léon Frédéricq din Liège, iar ferestrele clădirilor situate vizavi s-au spart, a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei din Liège într-un comunicat de presă. A fost stabilit un perimetru de securitate pentru a permite efectuarea primelor investigaţii. Poliţia federală era aşteptată la faţa locului, potrivit postului public de radio francofon RTBF.

Incidentul intervine în contextul războiului din Iran şi al tensiunilor crescute cu Occidentul, existând temeri că ar putea fi activate „celule adormite" ale grupărilor teroriste coordonate de Teheran. Explozia care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în fața Ambasadei SUA la Oslo ar putea fi un act de terorism, a anunțat poliția norvegiană. Explozia din fața Ambasadei SUA din Oslo, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, ar putea fi un atac deliberat legat de „situația actuală de securitate", a anunțat poliția norvegiană, relatează NBC News.

În urma exploziei au fost înregistrate pagube minore, însă nimeni nu a fost rănit. „Una dintre ipoteze este că ar fi vorba de un act de terorism, dar nu suntem complet siguri de acest lucru", a declarat Frode Larsen, șeful unității comune de investigații și informații a poliției, pentru postul public de televiziune norvegian NRK, scrie BBC. De asemenea, oficialul norvegian a afirmat pentru postul public de televiziune că „trebuie să fim deschiși la posibilitatea ca în spatele a ceea ce s-a întâmplat să existe și alte cauze".

Momentan, nimeni nu a fost arestat în legătură cu incidentul, dar poliția caută unul sau mai mulți făptași și cooperează strâns cu ambasada, a spus Larsen. Autoritățile norvegiene au catalogat evenimentul ca fiind „inacceptabil", iar ministrul de externe Espen Barth Eide a subliniat faptul că „securitatea misiunilor diplomatice este foarte importantă pentru noi". Explozia a avut loc în jurul orei locale 1:00 și s-a produs la intrarea în secția consulară.

Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în stare de alertă maximă, agenţia internaţională de poliţie Europol avertizând asupra „unei ameninţări ridicate" de terorism şi „extremism violent" pe teritoriul european, precum şi asupra intensificării atacurilor cibernetice şi a campaniilor de dezinformare.

Războiul în curs dintre SUA şi Israel cu Iranul are „repercusiuni imediate asupra criminalităţii grave şi organizate şi a terorismului în UE", a declarat Jan op gen Oorth, şeful departamentului de comunicare al Europol, într-o declaraţie trimisă prin e-mail către Euronews. „Riscurile principale sunt o ameninţare crescută de terorism şi extremism violent, creşterea numărului de atacuri cibernetice care vizează infrastructura UE, o creştere a schemelor de fraudă online pe tema conflictului şi răspândirea dezinformării şi a campaniilor de influenţă", a arătat oficialul Europol.

Op gen Oorth a adăugat că nivelul ameninţării teroriste şi extremiste violente în Europa, care se poate manifesta prin „radicalizarea internă a actorilor singuratici" sau „celule mici, autoiniţiate", este acum „evaluat ca fiind ridicat", alături de alte ameninţări, inclusiv „diseminarea rapidă online a conţinutului polarizant" care „poate accelera procesele de radicalizare pe termen scurt în diaspora din UE şi în rândul altor indivizi".

Europol trage un semnal de alarmă cu privire la reţelele legate de Iran din Europa, inclusiv grupurile asociate cu aşa-numita „Axă a Rezistenţei" Iranului şi „reţelele criminale" despre care se crede că operează sub îndrumarea instituţiilor de securitate iraniene. Avertismentele agenţiei vin la câteva zile după ce marele ayatollah iranian Nasser Makarem Shirazi a emis o fatwa prin care cheamă la război sfânt împotriva Statelor Unite şi Israelului, în urma morţii ayatollahului Khamenei în atacurile comune ale SUA şi Israelului de sâmbătă.

Iranul a emis, de asemenea, avertismente directe către guvernele europene. Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a declarat recent că orice acţiune împotriva Teheranului va fi considerată complicitate cu atacatorii săi şi va fi considerată „un act de război". Mai multe guverne europene au intensificat deja măsurile de securitate.

În Germania, Ministerul de Interne din Renania de Nord-Westfalia a declarat pentru Euronews că în prezent „nu există dovezi sau indicii" privind ameninţări specifice, dar a recunoscut că „o schimbare a situaţiei de ameninţare" este posibilă „în orice moment" din cauza situaţiei dinamice.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat la începutul acestei săptămâni că guvernul Franţei a întărit operaţiunea de securitate militară „Opération Sentinelle" în toată ţara şi a sporit protecţia în jurul „locurilor şi persoanelor cele mai expuse". După întâlnirea de joi cu oficialii regionali din domeniul securităţii, conducerea poliţiei şi serviciile de informaţii, ministrul de interne al ţării, Laurent Nuñez, a declarat că nu există „nicio ameninţare cunoscută" de atac terorist iminent pe teritoriul francez, dar că vigilenţa rămâne la cel mai înalt nivel.

Deşi recentele atacuri majore din Franţa au fost în mare parte legate de grupuri jihadiste, autorităţile spun că ameninţările legate de Iran rămân o preocupare. Unul dintre cele mai semnificative incidente recente a avut loc în 2018, când agenţi iranieni au fost acuzaţi că au planificat să bombardeze un miting al disidenţilor iranieni lângă Paris. Atacul ar fi vizat o adunare organizată la Villepinte de Organizaţia Mojahedinilor Populari din Iran, dar a fost în cele din urmă dejucat de serviciile de informaţii europene.

Franţa a mai fost ţinta unor atacuri legate de Iran. Între 1985 şi 1986, o serie de atentate cu bombă la Paris au ucis 12 persoane şi au rănit peste 200. Însă, potrivit presei franceze, serviciile de informaţii ale ţării se tem cel mai mult de atacurile menite să şocheze opinia publică. „Regimul luptă pentru supravieţuirea sa în ţară, aşa că ar putea fi tentat să provoace instabilitate în ţările pe care le consideră susţinătoare ale ceea ce se întâmplă în prezent la nivel regional", a declarat David Rigoulet-Roze, cercetător la Institutul Francez de Analiză Strategică, pentru postul de radio France info.