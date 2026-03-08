Povestea unuia dintre cele mai mari mistere din aviația civilă. Anunțul autorităților, la 12 ani de când un avion a dispărut fără explicații cu peste 200 de pasageri la bord
Postat la: 08.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Malaezia a anunțat că noile căutări lansate la sfârșitul lunii decembrie pentru găsirea aeronavei care efectua zborul MH370, a cărei dispariție rămâne inexplicabilă după mai bine de un deceniu, s-au încheiat în ianuarie fără rezultat.
Pe 8 martie 2014, în urmă cu exact 12 ani, un Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines, care zbura din capitala Malaeziei, Kuala Lumpur, către Beijing, a dispărut de pe radare. La bord se aflau în total 239 de persoane, majoritatea chinezilor, alături de patru cetățeni francezi.
În ciuda numeroaselor căutări, aeronava și cutiile sale negre nu au fost niciodată găsite, și nici pasagerii. Rămâne unul dintre cele mai mari mistere din aviația civilă.
În urma unui acord cu Malaezia, compania americano-britanică de explorare maritimă Ocean Infinity a lansat pe 31 decembrie noi cercetări în sudul Oceanului Indian, programate să dureze până la 55 de zile.
Faza activă de căutare 's-a încheiat pe 23 ianuarie 2026', a anunțat Ministerul Transporturilor din Malaezia într-un comunicat transmis duminică.
'Activitățile de căutare nu au permis identificarea locului în care s-ar afla epava aeronavei', a subliniat comunicatul.
'Guvernul își reafirmă angajamentul de a ține familiile informate și le va oferi orice alte informații utile', a precizat Ministerul Transporturilor.
Rudele pasagerilor chinezi au publicat duminică o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului malaezian Anwar Ibrahim. În această scrisoare, ele denunță lipsa de considerație pentru situația lor dificilă.
'Înțelegem dificultățile implicate în căutare', au subliniat semnatarii scrisorii.
'Însă, din 15 ianuarie, familiile nu au mai primit nicio informație actualizată cu privire la evoluția căutărilor. În ultimele două luni, am încercat în repetate rânduri să contactăm Ministerul Transporturilor din Malaezia prin intermediul Malaysia Airlines și al guvernului chinez, dar nu am primit niciodată un răspuns', au scris aceștia.
Ocean Infinity a efectuat căutările inițiale în 2018, care s-au încheiat fără succes. Anterior, o căutare de trei ani, condusă de Australia, s-a încheiat de asemenea cu un eșec, în ianuarie 2017.
'Nu cerem prea mult, ci doar să fim văzuți, auziți și tratați ca ființe umane cu sentimente și demnitate', au declarat familiile chineze în scrisoarea lor.
Luni, ca în fiecare an, rudele pasagerilor chinezi sunt așteptate la Beijing de către Ministerul Afacerilor Externe, după care vor merge la Ambasada Malaeziei.
