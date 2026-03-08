Mișcări la scara cosmică în războiul Iran vs. SUA-Israel: iranienii folosesc sistemul chinez de sateliți BeiDou-3 și dau peste cap planurile Occidentului

Războiul din Orientul Mijlociu capătă valențe geopolitice majore! Trecerea rapidă a Iranului de la GPS la navigația prin satelit BeiDou-3 a Chinei, în timpul Războiului de Doisprezece Zile din iunie 2025, a neutralizat bruiajul războiului electronic israelian, restabilind capacitatea de lovitură de precizie și expunând vulnerabilitățile structurale ale doctrinei militare occidentale dependente de sateliți, explică publicația de specialitate Defence Security Asia.

Sistemele de navigație prin satelit au devenit indispensabile pentru armatele moderne, deoarece oferă semnale de poziționare, navigație și temporizare, care permit muniții ghidate de precizie, operațiuni logistice sincronizate și structuri de comandă în rețea, care operează pe vaste teatre geografice.

Există mai multe sisteme globale de navigație prin satelit, sistemul de poziționare globală administrat de SUA, sau GPS, fiind cel mai cunoscut și cel mai utilizat. UE operează un sistem paralel numit Galileo, China are propriii sateliți BeiDou, iar Rusia are un sistem cunoscut sub numele de GLONASS, conform CNN.

„Războiul de Douăsprezece Zile" din iunie 2025 a scos la iveală o vulnerabilitate structurală în centrul războiului modern de precizie, când operațiunile intense de război electronic israelian au perturbat semnalele Sistemului Global de Poziționare (GPS) care ghidau munițiile iraniene, forțând Teheranul să facă o schimbare strategică bruscă, dar vitală, către arhitectura chineză de navigație prin satelit BeiDou-3.

Această trecere rapidă de la ghidarea dependentă de GPS către navigația BeiDou-3 a modificat fundamental geometria operațională a conflictului, permițând sistemelor de atac iraniene să restabilească fiabilitatea țintirii, în ciuda eforturilor agresive israeliene de bruiaj și falsificare menite să refuze serviciile de poziționare, navigație și temporizare în spațiul de luptă electromagnetic.

Până în a patra zi a conflictului, forțele iraniene activaseră integrarea completă a BeiDou-3 prin drone, rachete de croazieră și arme balistice, o mișcare care a ocolit efectiv strategiile de negare electronică de lungă durată ale Israelului, semnalând totodată o schimbare geopolitică mai largă către arhitecturi de război spațiale modelate de infrastructura satelitară chineză.

Conflictul scurt, dar intens, a început pe 5 iunie 2025, după ce atacurile israeliene au vizat rețele de miliții susținute de Iran în Siria și Liban, determinând Teheranul să lanseze o represalii coordonată implicând drone, rachete de croazieră și rachete balistice îndreptate împotriva aerodromurilor israeliene, facilităților de comandă și activelor navale mediteraneene.

Arhitectura defensivă a Israelului - ancorată de rețeaua de interceptori cu rază scurtă Iron Dome, sistemul de rază medie David's Sling și scutul antirachetă balistică Arrow - a interceptat o proporție substanțială a armelor inamice, însă narațiunea operațională a războiului s-a desfășurat în principal în domeniile electromagnetice și cibernetice contestate, mai degrabă decât prin angajamente pur cinetice.

Capacitatea Iranului de a menține presiunea ofensivă, în ciuda succesului israelian în interceptare, a apărut direct din tranziția sa către constelația chineză de navigație prin satelit BeiDou-3, un sistem proiectat cu caracteristici militare întărite de navigație, capabil să reziste tehnicilor de bruiaj și falsificare care au paralizat armele ghidate prin GPS la începutul conflictului.

Sistemul de Poziționare Globală, dezvoltat în SUA, înființat în anii 1970 și întreținut printr-o constelație de 31 de sateliți care oferă acoperire de navigație la nivel mondial, a servit istoric drept coloana vertebrală a războiului de precizie între forțele militare occidentale și aliate.

Totuși, adoptarea globală pe scară largă a sistemului a creat și vulnerabilități sistemice, deoarece multe companii din afara SUA armatele se bazează în principal pe semnale GPS de nivel civil care nu au criptarea întărită și protecțiile anti-bruiaj disponibile pentru receptoarele militare specializate.

În primele faze ale Războiului celor Doisprezece Zile, unitățile israeliene de război electronic au desfășurat emițătoare de bruiaj de mare putere, capabile să copleșească receptorii GPS, inundând spectrul electromagnetic cu semnale de interferență care mascau transmisiunile legitime prin satelit.

Această saturație electronică a forțat dronele iraniene bazate pe navigație GPS să piardă conștientizarea poziției în timpul zborului, ceea ce a dus la prăbușirea mai multor aeronave sau devierea de la țintele dorite înainte de a ajunge în spațiul aerian israelian.

Forțele israeliene au implementat, de asemenea, tehnici de falsificare în care transmisiile înșelătoare imitau semnale GPS autentice în timp ce transmiteau date de poziționare false, determinând armele ghidate să urmeze traiectorii de zbor incorecte spre traiectorii inofensive.

Astfel de operațiuni de falsificare au reflectat precedente anterioare din istoria războiului electronic, inclusiv perturbarea capacităților GPS irakiene de către SUA în timpul Operațiunii Furtuna în Deșert din 1991, când tehnici de interferență au fost folosite pentru a degrada fiabilitatea navigației pentru forțele adverse.

În cadrul Războiului celor Doisprezece Zile, aceste operațiuni de război electronic au perturbat inițial coordonarea loviturilor iraniene prin degradarea acurateței navigației pe sistemele de drone și rachete proiectate să se bazeze pe poziționarea sateliților.

Capacitatea Iranului de a restabili fiabilitatea navigației în timpul războiului nu a apărut spontan, ci a reflectat planificarea strategică anterioară realizată pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind fiabilitatea GPS-ului în condiții de sancțiuni și presiunea privind războiul electronic.

Încă din 2022, Teheranul a inițiat eforturi de integrare a sistemului de navigație BeiDou-3 al Chinei în infrastructura sa militară, anticipând scenarii în care dependența de semnalele de navigație prin satelit ale SUA ar putea deveni o vulnerabilitate în conflictele viitoare.

Sistemul BeiDou-3, finalizat în 2020 cu o constelație de 35 de sateliți care oferă acoperire de poziționare globală, reprezintă încercarea strategică a Chinei de a dezvolta o arhitectură independentă de navigație prin satelit, capabilă să rivalizeze sau să depășească GPS-ul.

Spre deosebire de designul în mare parte unidirecțional al transmisiunilor de navigație GPS, BeiDou-3 încorporează mecanisme de securitate îmbunătățite și caracteristici operaționale concepute special pentru medii militare caracterizate de condiții electromagnetice contestate.

Până în a patra zi de operațiuni de luptă, roiurile de drone iraniene, rachetele de croazieră și armele balistice au mutat intrările de navigație de la semnalele GPS către transmisiile satelitare BeiDou-3.

Această tranziție a redus imediat eficiența sistemelor israeliene de război electronic, calibrate în principal pentru a perturba frecvențele semnalelor GPS.

Această schimbare operațională a permis forțelor iraniene să reia operațiunile susținute de atac împotriva infrastructurii militare israeliene, în ciuda încercărilor continue de a perturba semnalele de navigație prin satelit.

Încetarea focului încheiată pe 17 iunie a urmat pierderilor grele de ambele părți ale conflictului, însă capacitatea Iranului de a menține avântul operațional pe tot parcursul celei de-a doua jumătăți a războiului a subliniat rolul transformator al integrării BeiDou-3 în arhitectura sa militară.

Unul dintre cele mai decisive avantaje operaționale ale BeiDou-3 constă în arhitectura sa de semnal consolidată, proiectată să reziste tehnicilor de interferență electronică care perturbă cu ușurință transmisiile GPS convenționale.

Semnalele GPS civile funcționează pe frecvențe radio fixe care pot fi copleșite de sisteme puternice de bruiaj capabile să emită zgomot electromagnetic mai puternic pe același spectru.

Semnalul militar B3A al BeiDou-3 atenuează această vulnerabilitate prin tehnologia de transmisie cu salt de frecvență, în care semnalele de navigație se schimbă rapid între mai multe frecvențe conform unor modele criptate cunoscute doar de receptorii autorizați.

Acest ciclu rapid de frecvență face bruiajul susținut extrem de dificil, deoarece adversarii trebuie să prezică cu precizie următoarea frecvență de transmisie în timp real pentru a interfera cu semnalul.

În completarea acestui design se află mecanismul de autentificare prin mesaje de navigație al sistemului, care folosește semnături digitale criptografice pentru a confirma că datele de navigație transmise de sateliți provin din surse legitime.

În timpul Războiului celor Doisprezece Zile, sistemele israeliene de falsificare au încercat să injecteze date false de coordonate menite să redirecționeze dronele iraniene către traiectorii de zbor neintenționate.

Receptoarele BeiDou-3 integrate în armele iraniene verificau mesajele de navigație prin satelit cu cheile criptografice integrate în cadrul de autentificare al sistemului.

Orice semnal lipsit de acreditări de verificare corespunzătoare era respins automat de sistemele de ghidare de la bord, prevenind ca coordonatele falsificate să influențeze traiectoriile armelor.

Rapoartele declasificate din conflict au indicat că armele iraniene folosind BeiDou-3 au atins o rată de fiabilitate a poziționării de aproximativ 98% chiar și în condiții grele de război electronic.

Prin contrast, sistemele echipate cu GPS expuse bruiajului israelian au înregistrat, se pare, rate de defectare de peste 70% în fazele timpurii ale conflictului. Această fiabilitate sporită a navigației a permis dronelor din seria Shahed iraniene să pătrundă în mod repetat în spațiul aerian israelian și să lovească ținte de infrastructură, în ciuda prezenței unor rețele sofisticate de apărare antirachetă.

Cea mai distinctivă caracteristică a sistemului BeiDou-3 este capacitatea sa de comunicare prin mesaje scurte, care transformă arhitectura navigației prin satelit într-o rețea tactică de comunicații bidirecționale.

Această funcție de Comunicare prin Mesaje Scurte permite utilizatorilor să transmită pachete scurte de date de până la 560 de biți direct prin legături prin satelit pe distanțe de aproximativ 2.000 de kilometri.

O astfel de capacitate devine deosebit de valoroasă în medii contestate unde comunicațiile radio convenționale pot fi bruiate sau unde transmisiunile telefonice prin satelit riscă interceptarea.

În timpul Războiului celor Doisprezece Zile, această funcție bidirecțională de comunicații a permis centrelor de comandă iraniene să mențină un contact continuu cu sistemele de arme care operau adânc în spațiul aerian contestat.

Informațiile colectate prin sateliții chinezi de supraveghere care monitorizează mediul câmpului de luptă puteau fi transmise direct dronelor și rachetelor iraniene prin rețeaua BeiDou-3.

Când senzorii satelitari au detectat schimbări în postura forțelor israeliene - cum ar fi lansarea unui avion de vânătoare stealth F-35 sau relocarea unei baterii de rachete Patriot - pachetele actualizate de instrucțiuni puteau fi transmise către armele care se apropiau.

Aceste pachete de date activau algoritmi preprogramați încorporați în calculatoarele de bord, care permiteau armelor să modifice dinamic comportamentul de zbor.

Dronele și rachetele își puteau schimba traiectoriile de zbor prin manevre de evitare precum viraje cu gravitație mare, menite să evite tentativele de interceptare. Această combinație de supraveghere în timp real pe câmpul de luptă și ghidarea adaptivă a armelor a creat eficient un lanț de eliminare în buclă închisă care leagă senzorii chinezi din spațiu de sistemele de atac iraniene.