Cum funcționează funcțiile bonus în sloturile online și ce impact au asupra câștigurilor
Postat la: 08.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Simbolul wild este unul dintre cele mai întâlnite funcții în sloturile moderne. Rolul său este simplu: înlocuiește orice alt simbol din joc (cu excepția scatter-ului) pentru a completa combinații câștigătoare. Un wild plasat strategic pe role poate transforma o combinație obișnuită într-una valoroasă.
Simbolurile wild: înlocuitorii universali
Sloturile online moderne nu mai seamănă aproape deloc cu aparatele clasice cu trei role și câteva simboluri. Platformele de online casino oferă astăzi jocuri cu zeci de funcții speciale, fiecare cu un impact direct asupra frecvenței și valorii câștigurilor. Dacă nu înțelegi cum funcționează aceste mecanisme, riști să joci fără să profiți de tot ce are un slot de oferit.
Există mai multe tipuri de wild: expanding wild (se extinde pe toată rola), sticky wild (rămâne fix pe role pentru mai multe runde), walking wild (se deplasează o poziție la fiecare rundă) și multiplier wild (multiplică valoarea câștigului). Fiecare tip influențează altfel dinamica jocului.
Simbolurile scatter: cheia rundelor bonus
Scatter-ul este simbolul care activează de obicei runda de rotiri gratuite sau alte funcții bonus. Spre deosebire de alte simboluri, scatter-ul nu trebuie să apară pe o linie de plată specifică - poate fi plasat oriunde pe role pentru a conta. De obicei, trei sau mai multe scatter-uri declanșează runda bonus.
Această funcție este deosebit de importantă atunci când folosești rotiri gratuite fara depunere, deoarece activarea scatter-elor în timpul rotirilor gratuite poate genera runde bonus suplimentare, extinzând considerabil sesiunea fără costuri adiționale.
Rundele de rotiri gratuite bonus
Aproape orice slot modern include o rundă de rotiri gratuite activată de scatter. În timpul acestei runde, poți primi un număr fix de rotiri gratuite, adesea însoțite de multiplicatori sau funcții speciale care nu sunt disponibile în jocul de bază. Câștigurile din aceste runde pot fi semnificativ mai mari decât în jocul normal.
Unele sloturi permit retriggering-ul rundei bonus - adică activarea din nou a scatter-elor în timpul rotirilor gratuite pentru a primi runde suplimentare. Această funcție poate extinde considerabil o sesiune și poate genera câștiguri substanțiale.
Multiplicatorii: cel mai direct impact asupra câștigurilor
Multiplicatorii sunt factori care înmulțesc valoarea unui câștig. Un multiplicator x3 înseamnă că orice câștig din runda respectivă este triplat. Multiplicatorii pot fi activați prin simboluri speciale, prin runde bonus sau pot fi progresivi - crescând cu fiecare rundă consecutivă fără câștig.
În sloturile cu volatilitate ridicată, multiplicatorii mari sunt principalul mecanism prin care se generează câștigurile semnificative. De aceea, cunoașterea existenței și a modului de activare al multiplicatorilor dintr-un slot este esențială înainte să aloci rotiri acelui joc.
Funcțiile de tip „buy bonus"
O inovație relativ recentă în industrie este funcția „buy bonus" sau „bonus buy", care îți permite să achiziționezi direct accesul la runda bonus, fără să aștepți activarea organică a scatter-elor. Această opțiune are un cost fix (de obicei un multiplu al mizei), dar garantează accesul imediat la funcția cu cel mai mare potențial de câștig al slotului.
Concluzie
Funcțiile bonus nu sunt simple ornamente vizuale - sunt mecanismele care definesc potențialul real al unui slot. Înțelegerea lor îți permite să alegi jocuri compatibile cu stilul tău de joc, să știi când o sesiune are șanse reale să genereze câștiguri semnificative și să utilizezi eficient orice ofertă primită de pe o platformă de jocuri de noroc online.
