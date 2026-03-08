Creșterea nivelului de dioxid de carbon din aer modifică sângele uman: Nu spunem că oamenii se vor îmbolnăvi brusc
Postat la: 08.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Creşterea concentraţiei de dioxid de carbon (CO2) din atmosferă ar putea avea efecte subtile asupra organismului uman. Date analizate pe parcursul a două decenii sugerează că această schimbare se reflectă în modificări mici ale unor parametri măsuraţi în sânge, implicaţi în menţinerea echilibrului acid-bazic al organismului.
Deocamdată, valorile rămân în intervalele considerate normale, însă tendinţa indică faptul că expunerea tot mai mare la CO2 ar putea influenţa, în timp, modul în care organismul menţine echilibrul substanţelor din sânge. Nivelurile în creştere de dioxid de carbon pot fi detectate şi în organismul uman, iar un studiu recent avertizează că un marker important din sânge asociat acestui gaz ar putea ajunge aproape de limita considerată normală în următoarele decenii, dacă tendinţele actuale continuă.
Concluziile sunt deosebit de relevante pentru copii şi adolescenţi, ale căror organisme aflate în dezvoltare vor avea cea mai lungă expunere cumulată la creşterea concentraţiei de CO2 din atmosferă. Creşterea concentraţiei de CO2 din atmosferă poate fi detectată în sângele oamenilor, potrivit unui studiu realizat de cercetători din Australia. Analiza datelor medicale colectate pe parcursul a 20 de ani arată modificări ale chimiei sângelui compatibile cu o expunere mai mare la CO2.
Totuşi, modelările realizate de cercetători sugerează că, dacă tendinţa actuală continuă, unele valori măsurate în analizele de sânge - precum nivelul de bicarbonat, calciu sau fosfor - ar putea ajunge în jurul anului 2076 aproape de limitele superioare sau inferioare ale intervalelor considerate astăzi normale. Rezultatele studiului au fost publicate în revista Air Quality, Atmosphere & Health. Oamenii au evoluat într-o atmosferă care conţinea aproximativ 280-300 părţi pe milion (ppm) de CO2. În ultimul deceniu, creşterea medie anuală a fost de aproximativ 2,6 ppm pe an, iar în 2024 s-a înregistrat o creştere de 3,5 ppm.
Potrivit cercetătorilor, nivelul de CO2 din atmosfera Pământului a rămas relativ stabil timp de cel puţin 150.000 de ani, cât acoperă istoria speciei Homo sapiens, situându-se în jurul valorii de 280-300 părţi pe milion (ppm). În ultimele decenii însă, concentraţia a crescut rapid, de la aproximativ 369 ppm în anul 2000 la circa 420 ppm în prezent. În organismul uman, dioxidul de carbon din sânge este transformat în bicarbonat, un compus care contribuie la menţinerea echilibrului acid-bazic al organismului şi la stabilitatea pH-ului sângelui. Cercetătorii au emis ipoteza că nivelul bicarbonatului ar putea reflecta indirect concentraţia de CO2 din atmosferă.
Pentru a verifica această ipoteză, ei au analizat datele din National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), un program american care colectează periodic informaţii despre starea de sănătate a populaţiei. Între 1999 şi 2020, aproximativ 7.000 de persoane au fost incluse în fiecare ciclu de evaluare, desfăşurat la intervale de doi ani. Analiza a arătat o creştere treptată a nivelului mediu de bicarbonat din sânge, de la 23,8 la 25,3 miliechivalenţi pe litru - unitatea standard folosită în analizele de sânge pentru măsurarea unor substanţe dizolvate -, în perioada studiată. Asta înseamnă o creştere totală de aproximativ 7% în perioada analizată, ceea ce corespunde unei creşteri medii anuale de circa 0,34%.
Cercetătorii notează că această evoluţie urmează aceeaşi tendinţă de creştere observată pentru concentraţia de CO2 din atmosferă. În aceeaşi perioadă, două substanţe măsurate în analizele de sânge au arătat o tendinţă inversă. Nivelul de calciu a scăzut cu aproximativ 2%, iar cel de fosfor cu aproximativ 7%. Autorii sugerează că aceste modificări pot fi legate de modul în care organismul reglează echilibrul acid-bazic din sânge. Atunci când dioxidul de carbon se dizolvă în sânge, influenţează acest echilibru. Pentru a menţine pH-ul sângelui în limite normale, rinichii pot reţine bicarbonat, care acţionează ca un tampon chimic şi neutralizează excesul de aciditate. Oasele pot participa la acest proces prin schimbul de minerale, inclusiv calciu şi fosfor.
Autorul studiului, profesorul asociat Alexander Larcombe, a declarat într-un comunicat că, rezultatele sugerează faptul că organismul uman ar putea deja să compenseze schimbările din compoziţia atmosferei. "Ceea ce observăm este o modificare treptată a unor parametri măsuraţi în analizele de sânge, care urmează aceeaşi tendinţă de creştere ca nivelul de dioxid de carbon din atmosferă, responsabil de schimbările climatice", a explicat prof. Larcombe. În prezent, modificările observate rămân scăzute şi se încadrează în intervalele considerate normale pentru organism. Cercetătorii subliniază că este remarcabil faptul că aceste modificări observate în analizele de sânge apar în aceeaşi perioadă în care concentraţia de CO2 din atmosferă a crescut.
Pe termen lung, o creştere a cantităţii de CO2 din organism poate obliga mecanismele fiziologice care menţin stabil pH-ul sanguin - implicând respiraţia, rinichii şi unele minerale din oase - să lucreze constant pentru a păstra echilibrul chimic necesar funcţionării normale a celulelor şi organelor. Potrivit autorilor, aceste rezultate sugerează posibilitatea apariţiei unor modificări fiziologice la nivelul populaţiei - un fel de amprentă chimică a mediului în propriul nostru sânge, dacă nivelul dioxidului de carbon din atmosferă continuă să crească în acelaşi ritm.
"Cred, de fapt, că ceea ce observăm se întâmplă pentru că organismul nostru nu se adaptează. Se pare că suntem adaptaţi la un anumit interval al concentraţiei de CO2 din aer, iar acest interval ar putea fi acum depăşit", a subliniat Phil Bierwirth, cercetător afiliat la Australian National University, care a realizat studiul împreună cu specialişti în fiziologia respiraţiei la Curtin University. "Intervalul considerat normal menţine un echilibru delicat între cantitatea de CO2 din aer, pH-ul sângelui, ritmul respiraţiei şi nivelul de bicarbonat din sânge. Cum concentraţia de CO2 din aer este acum mai mare decât a experimentat vreodată specia umană, se pare că acesta începe să se acumuleze în organism. Este posibil să nu ne putem adapta complet, ceea ce face cu atât mai importantă limitarea nivelurilor de CO2 din atmosferă", a explicat specialistul.
Cercetătorii spun că rezultatele indică o nouă dimensiune a riscurilor asociate schimbărilor climatice, care depăşeşte efecte precum valurile de căldură, fenomenele meteorologice extreme sau creşterea nivelului mărilor. Potrivit prof. Larcombe, creşterea nivelului de CO2 nu ar trebui privită doar ca o problemă de mediu, ci ar putea deveni şi o variabilă de sănătate publică pe termen lung, care necesită monitorizare continuă. "Nu spunem că oamenii se vor îmbolnăvi brusc atunci când se va depăşi un anumit prag", a afirmat el. "Dar aceste rezultate sugerează că ar putea avea loc modificări fiziologice treptate la nivelul populaţiei, iar acest lucru ar trebui monitorizat în cadrul politicilor viitoare privind schimbările climatice".
Autorii studiului propun ca monitorizarea compoziţiei atmosferei şi a markerilor biologici la nivelul populaţiei să fie realizată în paralel cu indicatorii climatici tradiţionali, pentru a înţelege mai bine modul în care schimbările lente ale mediului pot influenţa biologia umană pe parcursul mai multor decenii. Reducerea emisiilor de CO2 rămâne esenţială pentru limitarea încălzirii globale. Rezultatele cercetării sugerează că scăderea emisiilor ar putea fi importantă şi pentru protejarea sănătăţii umane pe termen lung, iar posibilele efecte fiziologice ale creşterii nivelului de CO2 ar trebui incluse în discuţiile viitoare privind politicile climatice.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Povestea unuia dintre cele mai mari mistere din aviația civilă. Anunțul autorităților, la 12 ani de când un avion a dispărut fără explicații cu peste 200 de pasageri la bord
Malaezia a anunțat ca noile cautari lansate la sfarșitul lunii decembrie pentru gasirea aeronavei care efectua zborul MH ...
-
Mișcări la scara cosmică în războiul Iran vs. SUA-Israel: iranienii folosesc sistemul chinez de sateliți BeiDou-3 și dau peste cap planurile Occidentului
Razboiul din Orientul Mijlociu capata valențe geopolitice majore! Trecerea rapida a Iranului de la GPS la navigația prin ...
-
Renașterea SAVAK: Serviciul secret al șahului Iranului ar putea fi folosit în exil pentru atentate teroriste sub steag fals care să determine Europa sa intre in război
Serviciul secret iranian cunoscut sub numele de SAVAK (Sazeman-e Ettela'at va Amniyat-e Keshvar - Organizația pentru Inf ...
-
Pregătirea pentru un audit financiar profesional: la ce să te aștepți și cum să te pregătești
Pregatirea pentru un audit financiar profesional poate parea o provocare majora, insa este un pas esențial, obligatoriu ...
-
Cum funcționează funcțiile bonus în sloturile online și ce impact au asupra câștigurilor
Simbolul wild este unul dintre cele mai intalnite funcții in sloturile moderne. Rolul sau este simplu: inlocuiește orice ...
-
Șefa spiritismului de la Casa Albă face incantații satanice. Vrăjitoarea îi ține spatele lui Donald Trump pe relația cu Stăpânitorul acestei Lumi cu care vorbește în limbi VIDEO
„Pastorița” Paula White-Cain, cunoscuta oficial drept Consilier Senior in cadrul noului White House Faith Of ...
-
Înviat din morți: Seful Garzilor Revolutiei din Iran, agent Mossad sub acoperire, e viu si nevatamat în Israel
Despre Esmail Qaani - comandantul Forțelor Al Quds de pe langa Garzile Revoluției - s-a dat stire zilele trecute ca iran ...
-
Iranul a lovit unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare antirachetă ale Americii, considerat o „umbrelă" de apărare în regiune
Iranul a lovit unul dintre cele mai avansate sisteme de aparare antiracheta ale Americii. Este vorba despre o baza de ra ...
-
Americanii provoacă revoltă în Cuba ca să pună mâna pe putere. Urmează reacția rușilor care susțin actualul regim de la Havana
În mai multe zone din Havana, Cuba, sunt relatari ca exista proteste impotriva regimului, a intreruperilor continu ...
-
Vine și Apocalipsa climatică: Planeta se încălzește mai rapid ca niciodată și nu se știe dacă omenirea e de vină sau e vorba despre un ciclu natural
Degradarea climatica se produce intr-un ritm tot mai accelerat și rata incalzirii aproape ca s-a dublat, dupa ce au fost ...
-
Analiză "The Guardian": De ce loviturile aeriene ale SUA și Israelului nu garantează prăbușirea Teheranului
Cand Statele Unite și Israelul au lansat lovituri coordonate impotriva Iranului pe 28 februarie, campania a fost structu ...
-
Oamenii de știință au descoperit un „mega-laser" îndreptat spre Pământ din cealaltă parte a universului
Astronomii au descoperit un „mega-laser" cosmic extrem de puternic, care pare indreptat spre Pamant dintr-o regiun ...
-
Elon Musk vorbește deschis despre frica din viața oamenilor: „Nimic nu te va face mai fericit decât un lucru"
Chiar daca in „Indexul Bloomberg" al miliardarilor din intreaga lume, Elon Musk a pierdut numai puțin de 395 de mi ...
-
Toata industria AI ar putea fi blocată ca urmare a problemelor din Strâmtoarea Ormuz. Cum riscă SUA să își saboteze propriul lanț de aprovizionare cu cipuri
Dincolo de problemele aduse in spațiul public legate de poluarea produsa de centrele de date, infrastructura pe care se ...
-
Prăpăd pentru industria turismului: milioane de oameni afectați de războiul americanilor și a Israelului cu Iranul
Razboiul dintre SUA si Israel impotriva Iranului incepe sa afecteze grav industria globala a turismului, evaluata la apr ...
-
Axa Moscova-Teheran lucrează în umbră: Rusia livrează Iranului lista cu țintele strategice ale SUA
Washington Post a relatat ca Rusia furniza Iranului informații despre potențiale ținte americane in Orientul Mijlociu. C ...
-
Oamenii de știință au descoperit o forță secretă care ne construiește creierul: ce este proteina Piezo1
O descoperire științifica revoluționara realizata de cercetatorii de la Institutul Max Planck pentru Știința Luminii și ...
-
Acesta este generalul iranian care i-ar fi trădat poziția Ayatollahului Khamenei. Fusese recrutat de Mossad de mai multi ani
Generalul de armata și comandantul Forței Quds din cadrul IRGC, Ismail Qaani, a fost executat, fiind gasit vinovat de co ...
-
Moștenirea lui Alexandru Ioan Cuza: Fiecare națiune își găsește locul în lume prin cultura, conștiința și valorile pe care le apără
Recent in Franța la Nancy a avut loc un eveniment cultural de excepție in onoarea memoriei Domnitorului Alexandru ioan C ...
-
Mega scandal în MAGA. Tucker Carlson: „Trump și-a pierdut calea. Acesta este războiul Israelului. Acesta nu este războiul Statelor Unite!"
Conservatorul Tucker Carlson il critica pe Donald Trump pentru atacul sau „malefic" asupra Iranului, pe masura ce ...
-
Crime de război: Forțele americane sunt „probabil" responsabile pentru atacul asupra unei școli din Iran în care au fost ucise 160 de fete
Ancheta militara desfașurata de SUA cu privire la aparentul atac asupra unei școli de fete din Iran din prima zi a bomba ...
-
Ungaria a confiscat zeci de milioane de euro de la Ucraina, plus 9 kilograme de aur, și i-a ascuns în sediul unității antiteroriste. Orban amenințase că va folosi „forța"
Autoritațile ungare au ascuns vehiculele de transport valori aparținand bancii de stat ucrainene Oschadbank, confiscate ...
-
Trump e fericit de creșterea prețurilor la benzină în contextul războiului din Orientul Mijlociu: „Dacă cresc, cresc!"
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca nu este ingrijorat de creșterea prețurilor la benzina in Statele Unite ca ...
-
Iranul epuizează stocurile de rachete ale SUA și aliaților săi cu drone ieftine
Conform unui raport citat de The New York Times, va dura ani pana cand fabricile vor produce suficiente rachete intercep ...
-
Cercetătorii au creat inteligența artificială "obraznică": de ce este mult mai eficientă decât cea "politicoasă"
În incercarea de a face inteligența artificiala mai eficienta, cercetatorii au renunțat la politețea excesiva și a ...
-
Scenariul care îngrozește Orientul Mijlociu: cum ar putea Iranul să provoace un dezastru cumplit în regiune
În timp ce petrolul domina de obicei discuțiile despre securitatea energetica globala, experții atrag atenția ca o ...
-
Iranul a lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol din zona Golfului
Iranul a lansat un puternic atac cu rachete balistice asupra rafinariei BAPCO din Bahrain. Compania petroliera din Bahra ...
-
Iranul ataca petrolierele din Golful Persic indiferent de pavilion dupa ce au inchis stramtoarea Urmuz
Mai multe petroliere au fost joi tinta atacurilor in apele Golfului Persic, pe fondul escaladarii conflictului dintre SU ...
-
Incredibil: Oana Țoiu i-a interzis fetei minore a lui Victor Ponta îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisa imbarcarea in autocarul care transporta minori din Dubai, in Oman, pe ...
-
Celebrul interlop Costică Argint a fost arestat la Focșani
Ieri 4 martie a.c., IPJ Vrancea a anunțat ca instanța a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani, co ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu