CIGARS & COGNAC WITH TESSERON - O seară dedicată măiestriei

Vă invităm la un tasting exclusiv Cigars & Cognac, având în prim-plan Tesseron XO Perfection & XO Ovation, asociate armonios cu emblematicul La Aurora 120 Aniversario.

Invitat special, Arnaud Dean, Tesseron Sales Director, ne va ghida prin moștenirea brandului, filosofia de asamblare și arta din spatele fiecărui pahar - conturând o veritabilă călătorie senzorială.

Pe parcursul serii, vom savura atât La Aurora 120 Aniversario Lancero L.E., cât și La Aurora 120 Aniversario Toro, pentru a descoperi cum diferitele vitole influențează profilul aromatic, intensitatea și experiența generală a pairing-ului cu cognacul.

Locație: El Unico Cigar Lounge Herăstrău

Data: 12 Martie | 19:30

Biletele sunt disponibile online și în toate locațiile El Unico din țară.