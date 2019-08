Dovezi ale cuceririi babiloniene a Ierusalimului, asa cum se spune in Biblie

Sapaturi ale arheologilor pe Muntele Sion din Ierusalim au scos la iveala dovezi ale cuceririi babiloniene a orasului, aparent confirmand distrugerea anuntata in Biblie, potrivit CNN. Experti de la Universitatea din Carolina de Nord, orasul Charlotte, au facut descoperiri semnificative, inclusiv depozite de cenusa, varfuri de sageata, bucati de oale si lampi. Cea mai surprinzatoare a fost totusi o bucata dintr-o bijuterie care ar putea fi un ciucure sau cercel de forma unui clopot.

Shimon Gibson, co-director al proiectului arheologic Muntele Sion al Universitatii, a declarat pentru CNN ca aceasta bijuterie arata faptul ca aici existau "elite", ceea ce ar confirma descrierile biblice despre bogatia Ierusalimului de dinainte de perioada cuceririi in anii 587-586 i. Hr. Gibson a spus ca bijuteria este o descoperire rara, in conditiile in care, de obicei, in locurile in care au avut batalii, soldatii furau podoabele si le topeau. Asa ca "este un semn clar al bogatiei locuitorilor acestui oras in timpul atacului", a adaugat el. Istoricul a afirmat ca elementele gasite nu aduc dovezi solide ale atacului babilonian, insa felul in care au fost conservate natural ii fac pe cercetatori sa creada ca a fost vorba de cucerire.

"Pentru arheologi, un strat de cenusa poate insemna multe lucruri", a declarat Gibson. "Poate fi de la un cuptor sau de la arderea gunoaielor. Cu toate acestea, in acest caz, stratul de cenusa, care cuprinde artefacte, combinate cu capete de sageata si un element de podoaba foarte special indica intr-o anumita masura devastare si distrugere. Nimeni nu abandoneaza bijuterii de aur si nimeni nu are varfuri de sageata in gunoiul menajer". Cucerirea babiloniana, condusa de regele Nabucodonosor al II-lea, s-ar fi soldat cu foarte multe pierderi de vieti omenesti, orasul fiind distrus complet, inclusiv Templul regelui Solomon - o poveste care apare in Vechiul Testament.

Evreii ortodocsi din toata lumea comemoreaza acest eveniment in fiecare an de Tisha B'Av, care anul acesta, a fost marcata sambata. Aceasta zi, considerata cea mai trista din calendarul iudaic, reaminteste de distrugerea celui de-Al Doilea Templu din Iersualim de catre legiunile romane in jurul anului 70 e.n.