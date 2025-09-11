Dr. Antonio Franco: Secretul unui rezultat perfect după Lipo VASER 360? Masajele post-operatorii

Lipo VASER 360 este una dintre cele mai moderne și eficiente metode de remodelare corporală, iar rezultatele pot fi absolut spectaculoase. Dar... există un mic secret pe care mulți îl ignoră. Transformarea nu se termină în sala de operație, ci continuă în zilele și săptămânile de după. Masajele post-operatorii sunt foarte importante. Dr. Antonio Franco, specialist recunoscut în chirurgia estetică, spune clar: „Masajele sunt cheia pentru o recuperare armonioasă și un rezultat de durată."

Dacă ai crezut că poți sări peste această etapă, e timpul să gândești totul. Conturul perfect, pielea netedă și un corp fără imperfecțiuni - toate depind în mare parte de felul în care ai grijă de tine după intervenție.

De ce masajele nu sunt doar un "răsfăț", ci un pas esențial?

După o liposucție cu tehnologie VASER, organismul reacționează. Se umflă, reține lichide și încearcă să se vindece cât mai repede. Cu masaj post-operatoriu sunt eliminate fluidele acumulate, sunt reduse inflamațiile, iar vânătăile dispar mai rapid. Asta înseamnă un singur lucru: o recuperare ușoară, mai puțină durere și un drum mai lin spre rezultatul visat.

Masajele previn apariția fibrozei care poate compromite aspectul final. Cu ajutorul unei terapii corecte, conturul obținut în timpul operației rămâne clar și bine definit, fără neregularități sau denivelări.

Cine, cum și când? Masajele post Lipo VASER 360 sunt o știință

Nu orice mângâiere blândă sau terapie spa se potrivește după o intervenție estetică. După cum explică și Dr. Antonio Franco, „Nu orice masaj este potrivit după o operație estetică. Este nevoie de terapeuți specializați în drenaj post-chirurgical, care înțeleg sensibilitatea țesuturilor operate și știu exact ce presiune să aplice. Un masaj greșit poate întârzia vindecarea."

Este important ca fiecare etapă a recuperării să fie tratată cu atenție, iar masajele să fie adaptate evoluției pacientului. În primele zile, totul trebuie să fie delicat, ghidat de indicațiile medicului. Apoi, treptat, se poate crește intensitatea și frecvența, cu scopul de a susține regenerarea pielii și a menține conturul sculptat.

Pentru Dr. Antonio Franco, operația este doar primul pas. „Rezultatele spectaculoase nu țin doar de bisturiu, ci și de cum ai grijă de corp în perioada post-operatorie", spune el. Data viitoare când te gândești la o intervenție estetică, nu uita: frumusețea nu se obține peste noapte.