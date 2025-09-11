Dr. Antonio Franco: Secretul unui rezultat perfect după Lipo VASER 360? Masajele post-operatorii
Postat la: 11.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Lipo VASER 360 este una dintre cele mai moderne și eficiente metode de remodelare corporală, iar rezultatele pot fi absolut spectaculoase. Dar... există un mic secret pe care mulți îl ignoră. Transformarea nu se termină în sala de operație, ci continuă în zilele și săptămânile de după. Masajele post-operatorii sunt foarte importante. Dr. Antonio Franco, specialist recunoscut în chirurgia estetică, spune clar: „Masajele sunt cheia pentru o recuperare armonioasă și un rezultat de durată."
Dacă ai crezut că poți sări peste această etapă, e timpul să gândești totul. Conturul perfect, pielea netedă și un corp fără imperfecțiuni - toate depind în mare parte de felul în care ai grijă de tine după intervenție.
De ce masajele nu sunt doar un "răsfăț", ci un pas esențial?
După o liposucție cu tehnologie VASER, organismul reacționează. Se umflă, reține lichide și încearcă să se vindece cât mai repede. Cu masaj post-operatoriu sunt eliminate fluidele acumulate, sunt reduse inflamațiile, iar vânătăile dispar mai rapid. Asta înseamnă un singur lucru: o recuperare ușoară, mai puțină durere și un drum mai lin spre rezultatul visat.
Masajele previn apariția fibrozei care poate compromite aspectul final. Cu ajutorul unei terapii corecte, conturul obținut în timpul operației rămâne clar și bine definit, fără neregularități sau denivelări.
Cine, cum și când? Masajele post Lipo VASER 360 sunt o știință
Nu orice mângâiere blândă sau terapie spa se potrivește după o intervenție estetică. După cum explică și Dr. Antonio Franco, „Nu orice masaj este potrivit după o operație estetică. Este nevoie de terapeuți specializați în drenaj post-chirurgical, care înțeleg sensibilitatea țesuturilor operate și știu exact ce presiune să aplice. Un masaj greșit poate întârzia vindecarea."
Este important ca fiecare etapă a recuperării să fie tratată cu atenție, iar masajele să fie adaptate evoluției pacientului. În primele zile, totul trebuie să fie delicat, ghidat de indicațiile medicului. Apoi, treptat, se poate crește intensitatea și frecvența, cu scopul de a susține regenerarea pielii și a menține conturul sculptat.
Pe contul de Instagram https://www.instagram.com/dr.adoniseclat.s.r.l poți vedea exact cum se desfășoară procesul, ce pași urmează pacienții și cât de spectaculoase pot fi rezultatele, atunci când totul este făcut cu răbdare, profesionalism și dragoste pentru estetic.
Pentru Dr. Antonio Franco, operația este doar primul pas. „Rezultatele spectaculoase nu țin doar de bisturiu, ci și de cum ai grijă de corp în perioada post-operatorie", spune el. Data viitoare când te gândești la o intervenție estetică, nu uita: frumusețea nu se obține peste noapte.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Avionul rezistent la accidente. Un sistem revoluționar folosește inteligența artificială și airbaguri uriașe pentru a salva vieți
La doar trei luni de la prabușirea tragica a unui zbor Air India, soldata cu pierderea a 260 de vieți, o echipa de ingin ...
-
Un om de știință a trimis un e-mail la Google să întrebe dacă i-au spart computerul după ce AI a făcut în doar 48 de ore ce cercetătorii au descoperit în 10 ani
Timp de un deceniu, oamenii de știința de la Imperial College London au lucrat pentru a ințelege cum anumite bacterii ev ...
-
Ambasadorul Marii Britanii în SUA a fost demis: Scandal imens după ce corespondențele sale cu Epstein au fost publicate
Peter Mandelson, ambasadorul Marii Britanii in SUA a fost demis din functie joi. În presa au aparut detalii intime ...
-
NASA interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale / „Vor să ajungă pe Lună înaintea noastră"
NASA a inceput sa interzica cetațenilor chinezi cu vize valabile sa participe la programele sale, pe fondul escaladarii ...
-
Cele mai bogate țări ale UE organizează o reuniune secretă la Viena, în contextul negocierilor privind viitorul buget de 1.800 miliarde euro
Țarile din Europa de Nord se reunesc joi la Viena pentru a forma un front comun inaintea celor doi ani de negocieri inte ...
-
S-a aflat cum se creează iluzia apariției lui Vladimir Putin acolo unde acesta nu se află
A fost dezvaluita metoda prin care se creeaza iluzia apariției lui Vladimir Putin acolo unde acesta nu se afla, informea ...
-
NASA face anunțul care împarte comunitatea științifică: semne clare că Marte a găzduit viață în trecut
Roverul Perseverance, aflat pe Marte din 2021, a trimis pe Pamant mostre ce ar putea constitui „cea mai solida dov ...
-
Un detector ultra perfomant a reușit să demonstreze celebra teorie a lui Stephen Hawking
O echipa internaționala de cercetatori a folosit detectoarele observatorului LIGO pentru a confirma experimental teorema ...
-
A apărut prima ipoteză în cazul tragediei din Drobeta Turnu Severin: Mama și-ar fi ucis fiul, apoi s-a spânzurat
Autoritatile din Mehedinti au declansat o ampla ancheta in cazul profesoarei care a fost gasita spanzurata, alaturi de c ...
-
Ce trebuie sa stii despre licentele ONJN clasa I
Daca ai cochetat pana acum cu cazinourile online, probabil ai observat deja ca pe platforma online a operatorului sau pe ...
-
De ce nu se îngrașă asiaticii, deși mănâncă zilnic orez și carne? Diferența dintre mâncarea autentică și cea „americanizată"
Pe forumurile internaționale circula de ani buni aceeași intrebare: cum reușesc asiaticii sa ramana supli, in timp ce me ...
-
Papa Leon spune că atacurile israeliene asupra Qatarului creează o situaţie „foarte gravă"
Papa Leon al XVI-lea, care de obicei se abtine sa vorbeasca spontan, si-a exprimat marti deosebit de puternic ingrijorar ...
-
Un expert dezvăluie adevărul de la Casa Albă: Eroarea istorică a lui Trump în confruntarea cu Putin
Au trecut 42 de zile de cand președintele Donald Trump a dat Rusiei un ultimatum de 10 pana la 12 zile pentru a accepta ...
-
Scade numărul românilor cu depozite bancare mai mari de 100.000 de euro. Care sunt posibilele expicații
Numarul romanilor cu depozite bancare mai mari de 100.000 de euro a scazut cu peste 4.100 fața de finalul lui 2024, ajun ...
-
Momente de panică în conferința de presă - Ministra suedeză a sănătății s-a prăbușit chiar în timp ce era prezentată
Elisabet Lann, noul ministru al sanatații din Suedia, a leșinat și s-a prabușit marți, in timp ce era prezentata la o co ...
-
România, a doua cea mai mare alocare din UE în programul SAFE - Împrumuturi pentru armament și industria de apărare
Uniunea Europeana a anunțat astazi distribuirea sumelor in cadrul noului program SAFE (Securing the EU Defence Industria ...
-
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi" într-un experiment cuantic. Ce înseamnă pentru viitorul științei
Fizicienii din Viena au reușit ceea ce pana acum parea doar un scenariu de science-fiction. Au inversat timpul pentru o ...
-
Google trage un semnal de alarmă: internetul se prăbușește! Ce contribuie, zi de zi, la acest lucru
Google a ajuns sa confirme ceea ce mulți editori și specialiști observau deja: internetul deschis intra intr-un declin a ...
-
Donald Trump afirmă că violenţa domestică este o infracţiune „mai puţin gravă"
Donald Trump a fost acuzat luni ca minimalizeaza gravitatea violentei domestice, dupa ce a declarat intr-un discurs ca a ...
-
Un melc a terorizat locatarii unui bloc, la miezul nopții. Aceștia au chemat și poliția
Un bloc din Bavaria a fost trezit in toiul noptii de o sonerie care nu mai contenea, iar locatarii, convinsi ca sunt vic ...
-
Medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți ca să arate că este „expert" în resuscitare. 12 oameni au murit
Un fost anestezist din Franța este judecat dupa ce și-a otravit intenționat 30 de pacienți ca sa-și arate abilitațile de ...
-
Scutirea plății CASS ar putea reveni pentru șase categorii socio-profesionale. Cum s-a răzgândit PSD după ce a susținut măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan
Dupa ce a susținut pachetul doi de masuri fiscale al Guvernului Bolojan, PSD a depus in Parlament doua proiecte de lege ...
-
Spion străin capturat în România. A vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus
Un barbat, in varsta de 47 de ani, cercetat pentru tradare prin transmitere de informații secrete de stat in forma conti ...
-
Limitele inteligenței artificiale: chipul unui acuzat de crimă, folosit ca model Shein
Chipul lui Luigi Mangione, barbat acuzat de uciderea CEO-ului UnitedHealthcare, a devenit in ultimele luni un fenomen vi ...
-
Un avion MiG-29 misterios a apărut pe cerul din Ucraina: Poartă însemnele Kievului, dar schema de camuflaj a unui fost aliat al Rusiei
Un avion de lupta MiG-29 azer, cu un singur loc, purtand insemnele Forțelor Aeriene Ucrainene, dar schema de camuflaj a ...
-
ADIO coif de la Coțofenești. Procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei suspecți în cazul furtului tezaurului DACIC
Procurorii olandezi au anunțat retragerea acuzațiilor impotriva a trei suspecți in cazul furtului coifului de aur de la ...
-
O ipoteză deloc de neglijat: Ce dezastre naturale ar putea avea loc dacă rotația Pământului s-ar accelera
Zilele par din ce in ce mai scurte - și nu este doar o impresie. Potrivit oamenilor de știința, in vara anului 2025, Pam ...
-
Molecule produse doar de organisme vii, pe o exoplanetă aflată la 124 de ani-lumină de Pământ. Am putea fi în fața celei mai importante descoperiri din istorie
Oamenii de știința au detectat pentru prima data pe exoplaneta K2-18b molecule care, pe Pamant, sunt produse doar de org ...
-
Locul sacru unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci, transformat într-un mega-resort de lux. Au fost mutate morminte pentru a face loc unui parc auto
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, Muntele Sinai, este transformat intr-un mega-resort de lux, in ciuda protest ...
-
Aurul digital ar putea zgudui în curând piaţa metalelor preţioase din Londra
Londra, cu o piata a aurului evaluata la 930 de miliarde de dolari, s-ar putea confrunta cu o schimbare "transformatoare ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu