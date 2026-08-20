Dr. Heather Lynn: Relatarea mea ca martor ocular la un exorcism din zilele noastre

Autor: Dr. Heather Lynn

Când nu aveam încă douăzeci de ani, m-am pornit într-o călătorie prin toată țara pentru a găsi răspunsuri la întrebări spirituale. Am vizitat o gamă variată de locuri sfinte și am întâlnit sute de oameni de diferite confesiuni. Am trăit multe aventuri, atât de multe încât aș putea scrie o carte întreagă doar despre căutarea mea spirituală, dar există o mică poveste în special care mi-a rămas în minte: relatarea mea ca martor ocular al unui exorcism modern în America rurală.

Evenimentele pe care urmează să le descriu au avut loc într-un orășel foarte mic din Carolina. La fel cum am procedat când această relatare a apărut pentru prima dată în cartea mea, *Arheologia răului*, am modificat anumite detalii care ar putea duce la identificarea persoanelor implicate, pentru a le proteja intimitatea.

Într-un loc unde populația era de mai puțin de trei sute de oameni, am observat că existau multe biserici. Într-o seară, o cunoștință pe care mi-o făcusem în timpul călătoriei m-a invitat să particip la o slujbă la o mică biserică creștină de la marginea orașului.

Drumul spre biserică era, literalmente, de pământ. Dacă nu ar fi fost umiditatea intensă a acelei nopți de vară din sud, norul de praf ar fi fost ca un ecran de fum. În schimb, era ca noroiul.

Ne-am apropiat de biserică, dar aceasta arăta mai degrabă ca o casă de locuit care fusese adaptată cu o rampă pentru scaune cu rotile și câteva vitralii. Nu exista parcare, așa că am oprit pe un câmp cu iarbă de lângă clădire. Prietena mea a oprit motorul și a rămas tăcută.

Tăcerea stânjenitoare devenea din ce în ce mai incomodă. Poate că eram doar puțin speriată pentru că nu era nicio lumină pe câmpul acela. Am întrebat-o pe prietena mea câte persoane erau așteptate în seara aceea. Ea a răspuns: „ca de obicei", ceea ce nu a făcut decât să sporească stânjeneala.

În fața clădirii s-a aprins o lumină, care a servit drept semnal pentru toți ceilalți care, se pare, așteptau în mașinile lor. Am coborât cu toții și am traversat împreună câmpul noroios, ajungând la ușa laterală a bisericii, unde am fost întâmpinați de un predicator zâmbitor.

La începutul serii, lucrurile păreau destul de familiare. Era o biserică bazată pe Biblie, ai cărei membri veneau din toată zona rurală pentru a se închina împreună de mai multe ori pe săptămână. Predicatorul a vorbit despre minunile lui Isus, iar congregația a cântat imnuri pe care le recunoșteam de la alte confesiuni creștine.

Dar nu a trecut mult timp până când lucrurile au devenit destul de nefamiliare.

La aproximativ o oră de la începerea adunării, predicatorul a devenit atât de exuberant încât a sărit pe bănci și a început să alerge în viteză de la una la alta. În timp ce făcea asta, unii enoriași au început să tremure, în timp ce alții au început să rostească cuvinte ciudate.

După această izbucnire neașteptată, predicatorul s-a așezat la amvon, și-a plecat capul și și-a ridicat mâinile în rugăciune.

Ochii mei erau ațintiți asupra predicatorului, încă încercând să procesez ceea ce tocmai văzusem, când, aparent din senin, a apărut o femeie într-un pat de spital. Ea fusese adusă pe un pat cu rotile printr-o ușă situată vizavi de amvon și lăsată în fața bisericii.

Din acest moment, lucrurile au luat o întorsătură și mai ciudată.

Predicatorul a rămas nemișcat la amvon, în timp ce membrii congregației, inclusiv copii de doar cinci ani, se rostogoleau pe podea vorbind în limbi. Femeia din patul de spital părea că doarme. Arăta slăbită și epuizată, nu era în vârstă, ci mai degrabă la sfârșitul anilor patruzeci sau la începutul anilor cincizeci.

Unul câte unul, membrii grupului s-au adunat în jurul patului.

Prietenul meu și ghidul meu pentru seara aceea s-a uitat la mine și, după ce până atunci nu spusese aproape nimic, m-a întrebat dacă aveam ceva de mărturisit, deoarece urmau să facă un exorcism.

Am fost complet luat prin surprindere.

Pentru mine, un fost catolic, un exorcism însemna preoți, crucifixuri, capete care se învârteau și vărsături verzi aruncate cu putere. Nu eram sigur de ce ar fi fost necesară o mărturisire într-un moment ca acesta, dar nu voiam să atrag atenția asupra mea, așa că am refuzat.

Sceptic, deși intrigat, m-am apropiat să văd mai bine ce se întâmpla, întrucât eram unul dintre cei doar trei oameni care mai stăteau pe bănci. Toți ceilalți se aflau în față, înconjurând-o pe femeia din patul de spital.

Predicatorul și-a pus mâinile peste femeie, iar ea a început să vorbească în limbi. A continuat să geamă și să se zvârcolească, iar pe aceeași ușă pe care fusese adusă a intrat o procesiune de vreo patru capre vii.

Da, capre.

În timp ce caprele se plimbau fără țintă prin biserică, patul de spital se zguduia violent. Femeia din patul de spital țipa, cu fața atât de roșie încât mi-era teamă că va face un accident vascular cerebral. Vocalizele ei oscilau între țipete care spărgeau geamurile și mârâieli guturale.

Singurul cuvânt inteligibil era „Alu".

Predicatorul a întrebat: „Demonule, ăsta e numele tău?"

La care femeia a răspuns doar: „Alu! Alu!"

Exorcismul a continuat încă o oră. Treptat, oamenii au devenit mai tăcuți, iar unii dintre copii au adormit pe podeaua bisericii. Predicatorul nu s-a îndepărtat niciodată de lângă femeie.

Apoi, parcă trezindu-se dintr-un somn febril, femeia s-a ridicat în șezut, și-a înfășurat brațele în jurul predicatorului și l-a îmbrățișat. Când s-a îndepărtat de el, în ochii ei se vedea o claritate care nu fusese acolo înainte.

Membrii congregației au aplaudat și au ovaționat, iar în tot acest timp, caprele continuau să se plimbe printre bănci.

Femeia din patul de spital s-a ridicat și, cu ajutorul celorlalți, a mers într-o sală de ședințe adiacentă zonei principale unde avusese loc exorcismul. Toată lumea, inclusiv eu, s-a adunat în această sală de ședințe, unde ni s-au oferit punch și prăjituri.

Acolo se afla o cadă de plastic cu acces facil, folosită pentru botezuri, nu prea strălucitoare. Predicatorul a însoțit-o pe femeia exorcizată până la cadă și a botezat-o. „Petrecerea de după" a continuat încă vreo oră, iar întregul eveniment a durat aproximativ patru ore.

Privesc înapoi la acea noapte cu un singur regret.

Participasem la acest ritual cu câțiva ani înainte de a mă întoarce la facultate pentru a studia antropologia, domeniul de bază al arheologiei. Prin urmare, nu eram pregătită să studiez corespunzător acest ritual cu instrumentele unui etnograf, ci doar cu cele ale unei fete curioase.

Astfel, abia în timpul călătoriei cu mașina înapoi spre hotel am întrebat despre capre.

Explicația pe care am primit-o a fost că fiecare capră era acolo pentru a servi literalmente drept țap ispășitor. Prietenul meu mi-a explicat apoi că caprele urmau să fie sacrificate pentru a alunga demonul care o posedase pe femeie, iar carnea urma să fie folosită în cantina bisericii sau oferită membrilor săraci ai comunității bisericești.

Fiind iubitoare de animale și, la acea vreme, vegetariană, mi s-a strâns inima. Din fericire, nu urma să fiu prezentă la acea parte a ritualului.

Am plecat a doua zi dimineață să vizitez un templu budist mai la sud.

Ani mai târziu, în timp ce studiam diferite aspecte ale demonologiei antice, am dat peste un nume familiar: Alû.

Era același Alû care se presupune că o posedase pe femeia din patul de spital?

Alû nu este un cuvânt complex din punct de vedere gramatical, așa că era probabil o expresie obișnuită, o combinație ușoară de sunete. Cu toate acestea, există un demon mesopotamian antic numit Alû, descris ca fiind lipsit de membre, urechi și față. El planează noaptea deasupra oamenilor în timp ce aceștia dorm și le leagă brațele, picioarele și limba, provocând paralizie în somn și, în cele din urmă, posedându-i.

Eram mai tânără, mai puțin experimentată și mai puțin educată, așa că am rămas cu întrebarea: oare femeia fusese imobilizată în patul de spital din cauza unui demon mesopotamian antic, sau totul era doar în mintea ei?

Călătoria mea de descoperire mi-a lăsat mai multe întrebări decât răspunsuri. Au trecut două decenii de când am asistat la acel exorcism. De atunci, am ajuns să înțeleg unele dintre evenimentele care au avut loc.

Pot explica precedentele biblice. Pot urmări tradițiile demonologice antice. Pot analiza posedarea prin prisma antropologiei, psihologiei, istoriei și studiilor religioase. Ceea ce m-a marcat cel mai mult a fost faptul că, printre țipete, pumni și prăjituri, precum și caprele rătăcitoare, nimeni de acolo nu considera că ceva din toate acestea era remarcabil. Era o zi obișnuită de miercuri.

Aceasta a fost doar una dintre numeroasele experiențe formative pe care le-am trăit în tinerețe și care m-au modelat ca persoană și m-au determinat să explorez în continuare aceste întrebări.