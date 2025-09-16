Educatoare acuzată de maltratare, după ce a lipit gura copiilor cu bandă adezivă. „Doar așa ascultă porcii ăștia"

O educatoare de la o grădiniță din Germania este acuzată că a agresat copiii și că le-a lipit gura cu bandă adezivă. Incidentul a avut loc la o grădiniță din Nienburg (Saale), landul german Saxonia-Anhalt, iar femeia, pe nume Vivian K., a fost concediată, potrivit Bild.

Educatoarea, de numai 24 de ani, de la creșa municipală „Kleine Freunde mittendrin", a fost acuzată de abuz asupra copiilor. Agresiunea i-a șocat pe părinți și pe politicienii locali, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Se pare că primele acuzații au venit anul trecut, când educatoarea ar fi țipat la copii și i-ar fi tras de brațe. Acum, tânăra este acuzată că i-ar fi lovit pe minori și că le-a lipit gura cu bandă adezivă, ca să nu mai facă gălăgie.

Consilierul local Matthias Henning-Kersten a contactat biroul responsabil pentru protecția tinerilor și departamentul de anchetă penală, unde a cerut clarificări din partea administrației orașului.

„Am fost șocat când am aflat de la părinți despre agresiuni", a spus consilierul local.

El a făcut public scandalul de la creșă, pe canalul său de Facebook, apoi tot mai multe cazuri au ieșit la iveală.

Acuzațiile grave au dus la concedierea imediată a angajatei. Educatoarea și-a justificat acțiunile precizând că „doar așa ascultă porcii ăștia".

Creșa unde s-au produs agresiunile este o construcție nouă, de 3,7 milioane de euro.

Poliția criminalistică (Kripo) a început procedurile penale, iar primii martori au fost deja chemați pentru audieri.

Vivian K. este acuzată de maltratarea unei persoane aflate în grijă. Ea a și filmat copiii plângând și a țipat la un copil speriat, ca mai apoi să-l întrebe dacă „îl strânge capul".

Femeia este în concediu medical de la începutul anchetei. Fosta educatoare nu a comentat acuzațiile.