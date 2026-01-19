Elveția se bagă sub pământ: Un uriaș buncăr constituit dintr-o rețea gigantică poate adăposti populația din orașe în caz de calamitate la suprafață

Elveția a alocat resurse uriașe pentru a crea o rețea complexă de tuneluri destinate transportului de persoane și mărfuri, dar și gestionării resurselor vitale precum apa și energia. În același timp, rețeaua este dotată cu spații care pot adăposti aproape întreaga populație a țării în caz de calamitate la suprafață. Practic, țara devine un uriaș buncăr.

Această lume subterană nu a apărut peste noapte și nici nu a urmat un proiect unic, ci a fost ridicată etapă cu etapă, fiind influențată de dificultățile terenului, de nevoile de reconstrucție de după război și de presiunea tot mai mare asupra drumurilor și căilor ferate. În prezent, sub Alpi se întind mii de kilometri de tuneluri, de la galerii scurte care deservesc comunități mici, până la construcții gigantice care străpung stânca pe distanțe zeci de kilometri. Deși rămâne aproape complet ascunsă privirii, această infrastructură masivă reprezintă fundația invizibilă care permite societății elvețiene să funcționeze eficient în fiecare zi.

Sub munții Elveției se află una dintre cele mai mari rețele de tuneluri din lume. Relieful oferă puține alternative: mare parte din țară este muntoasă, cu diferențe bruște de nivel pe distanțe scurte. Construirea drumurilor sau a căilor ferate la suprafață este adesea lentă, costisitoare și perturbatoare. Tunelurile oferă o cale directă, ferită de intemperii, pante abrupte sau versanți instabili. Mobilitatea este, de asemenea, esențială. Elveția are un volum ridicat de deplasări zilnice, atât interne, cât și internaționale. Infrastructura trebuie să funcționeze fiabil și să ajungă chiar și în regiunile izolate. Astfel, forarea tunelurilor a devenit o soluție practică, nu o excepție inginerească.

Potrivit Societății Elvețiene de Tuneluri, în țară au fost construite aproximativ 1.852 de tuneluri, cu o lungime totală de circa 2.544 de kilometri. Acestea includ tuneluri rutiere, feroviare și structuri mai vechi legate de sistemele de apă și energie. Dimensiunea rețelei este greu de perceput de la suprafață. Doar din punct de vedere al lungimii, infrastructura subterană rivalizează cu marile sisteme de transport urban. În unele regiuni, o parte semnificativă a deplasărilor are loc sub pământ.

Autostrăzile joacă un rol important în această rețea subterană. Rețeaua de autostrăzi a Elveției este printre cele mai dense din lume. Aproximativ 1.840 de kilometri de autostrăzi naționale sunt în prezent operaționali, iar circa 250 de tuneluri fac parte din această rețea. Odată finalizate secțiunile planificate, lungimea totală ar urma să ajungă la aproape 1.893 de kilometri, cu peste 270 de tuneluri însumând aproximativ 290 de kilometri.

Multe autostrăzi traversează tuneluri pentru a limita zgomotul, a reduce ocuparea terenurilor sau a trece pe sub localități. Cel puțin trei sferturi din rețea este formată din drumuri cu patru benzi separate, multe dintre ele preluând trafic internațional. Boomul tunelurilor a început în jurul anului 1950. După cel de-Al Doilea Război Mondial, Elveția a demarat ample lucrări de forare pentru drenaj și pentru producerea energiei hidroelectrice. Construcția tunelurilor rutiere a urmat în anii 1980, iar din jurul anului 2000 accentul s-a mutat pe tunelurile feroviare.

Astăzi, peste o zecime din rețelele de autostrăzi și căi ferate se desfășoară subteran, o proporție considerată record la nivel global. Aproximativ 50 de tuneluri feroviare și 55 de tuneluri rutiere au o lungime mai mare de doi kilometri, iar totalul continuă să crească. Tunelul de bază Gotthard este adesea considerat simbolul acestei abordări. Inaugurat în iunie 2016, acesta are 57 de kilometri, fiind cel mai lung tunel din lume. El permite trenurilor să traverseze Alpii la altitudine joasă, reducând timpul de călătorie și consumul de energie. Deși iese în evidență, tunelul face parte dintr-un model mai larg.

Tunelurile de bază lungi au devenit coloana vertebrală a transportului feroviar elvețian, transferând traficul de pe șosele pe calea ferată. Construcția de tuneluri nu este limitată exclusiv la Alpi. O mare parte din lucrările recente are loc în afara zonelor montane înalte. Platoul Central a devenit un punct de interes din cauza congestiei și a creșterii urbane. Printre planuri se numără un tunel feroviar de 30 de kilometri între Zurich și Rupperswil, menit să elimine un blocaj major. Alte proiecte din jurul Zurichului includ tunelul Brüttener și un al doilea tunel Zimmerberg.

Și proiectele rutiere favorizează traseele subterane, în special în orașe precum Basel, Lucerna, Berna și St. Gallen. Sub orașele elvețiene se dezvoltă sisteme complexe de tuneluri. Marile orașe construiesc adevărate rețele subterane în jurul stațiilor principale. Zurich a deschis în 2015 o nouă stație subterană pentru a gestiona traficul est-vest. Extinderi similare sunt planificate în Basel, Berna, Geneva și Lucerna. Aceste spații sunt funcționale, nu grandioase. Peroane, coridoare tehnice, puțuri de ventilație și rute de evacuare formează un strat discret sub străzi, conceput să facă față presiunii zilnice și apoi să revină în anonimatul rutinei.