Udrea îl „deconspiră" pe Ilie Bolojan și scoate din arhivă „imagini de colecție". „Nu vrea să se știe că a fost USL-ist, partener cu PSD-ul, a luptat pentru demiterea lui Băsescu"

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, condamnată în dosarul "Gala Bute", a postat vineri, 10 iulie, mai multe imagini cu premierul Ilie Bolojan din 2012, când a fost organizat referendumul pentru demiterea președintelui de atunci, Traian Băsescu.

„Bolojan nu vrea să se știe ca a fost USL-ist, partener cu PSD-ul, sub emblema căreia a câștigat alegerile locale în 2012. Dar mai ales, nu vrea să se știe că alături de PSD, a luptat pentru demiterea lui Traian Băsescu, la Referendumul din 2012!!!!

Operațiunea de imagine prin manipularea fraierilor de pe internet conține și curățarea netului de imaginile și declarațiile pe care le-a făcut, în 23 iulie 2012, la mitingul USL din campania de la Referendumul de demitere, pe care Bolojan l-a organizat la Oradea, unde era primar!!!", a scris Udrea pe Facebook.

Elena Udrea susține că au dispărut imaginile de pe internet.

„Am vrut să scriu un articol despre asta acum vreo lună și am căutat informații, dar am renunțat atunci la text.

Azi, am răscolit netul să dau de pozele și declarațiile lui Bolojan de la suspendare și, surpriză, site-ul ebihoreanul a fost curățat, nu mai pot fi găsite! Noroc că le-am salvat!

Ca să îl parafrazez pe Traian Băsescu în dezbaterea cu Mircea Geoană la prezidențialele din 2009, referindu-se la vizita acestuia la Vântu în seara precedentă: Nu va mai place PSD-ul, domnule Bolojan? Dar când vă țineați de mână să îl demiteți pe Traian Băsescu, v-a plăcut?

De toată jena!", se mai arată în postare.

Referendumul din 29 iulie 2012 pentru demiterea președintelui Traian Băsescu a fost inițiat și susținut de majoritatea parlamentară de atunci, formată în principal din Uniunea Social Liberală. USL era alcătuită din: Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL) și Partidul Conservator (PC).

Guvernul era condus de Victor Ponta (PSD), iar președintele interimar al României, după suspendarea lui Băsescu de către Parlament, a fost Crin Antonescu (PNL).

În vara anului 2012, în perioada suspendării președintelui Traian Băsescu și a referendumului, Ilie Bolojan era primarul municipiului Oradea, aflat la primul său mandat (2008-2012). El fusese reales primar în iunie 2012.