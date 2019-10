Felix Banila, reactie dupa ce Klaus Iohannis i-a solicitat demisia: ''Activitatea DIICOT nu se rezuma numai la cazul Caracal''

Felix Banila reactioneaza marti dupa ce Klaus Iohannis i-a solicitat demisia, spunand ca va analiza cererea presedintelui, precizand totodata ca activitatea DIICOT nu se rezuma numai la cazul Caracal.

„Demisia este un act unilateral de vointa, dar sunt imprejurari in care aceasta ar putea reprezenta expresia unui om las si poate chiar lipsit de responsabilitate. Va asigur ca in cazul meu, nu se va intampla asa. Fiind solicitata de Presedintele in functie al Romaniei, desigur ca ea trebuie tratata cu maxima seriozitate, ceea ce voi si face, in mod neintarziat. Asa ca, voi culege opiniile colegilor mei, ale sefului ierarhic si al celor implicati in actul numirii procurorului sef al DIICOT, dupa care voi aduce la cunostinta publica rezultatul deciziei luate. Institutiile sunt formate din oameni, insa demisia sefului DIICOT, mai ales in astfel de imprejurari, poate avea consecinte deosebite, pana la instabilitate, iar eu nu pot concepe ca asa ceva ar fi de dorit, intr-o tara membra a UE si a NATO, aflata la frontiera acestora. Activitatea DIICOT nu se rezuma numai la cazul Caracal si de aceea, vreau sa va asigur despre faptul ca demisia sefului DIICOT, daca aceasta se va produce, va fi rezultatul unui amplu proces cognitiv si nu doar expresia unei simple porniri instinctuale, golita de importanta functiei, de care, de altfel, sunt pe deplin constient", se arata in mesajul postat de DIICOT pe site-ul institutiei.