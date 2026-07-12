Unul dintre cele mai mari aliați ai lui Donald Trump a murit subit la scurt timp după o întâlnire cu Volodimir Zelenski

Lindsey Graham, senator de lungă durată din Carolina de Sud și unul dintre aliații președintelui american Donald Trump, a murit la vârsta de 71 de ani „în urma unei boli scurte și subite". Anunțul decesului a fost făcut duminică dimineață de biroul său.

Lindsey Graham, senator republican de lungă durată din Carolina de Sud, a murit sâmbătă seara, a anunțat biroul său într-un comunicat emis duminică dimineața.

„În seara zilei de sâmbătă, 11 iulie, senatorul american Lindsey Graham a decedat în urma unei boli scurte și subite. Familia senatorului Graham apreciază rugăciunile în acest moment și solicită respectarea intimității în această perioadă incredibil de dificilă", se arată în comunicat.

Graham era președintele Comisiei pentru buget din Senat și candida în noiembrie pentru un al cincilea mandat. Era o voce-cheie în cadrul Partidului Republican în domeniul apărării și al afacerilor internaționale.

Potrivit presei americane, echipajele de urgență au răspuns sâmbătă seara la un apel privind un „stop cardiac" la reședința lui Graham din Capitol Hill.

Recent, Lindsey Graham se întorsese dintr-o călătorie la Kiev, unde s-a întâlnit vineri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Lindsey Graham a fost un aliat ferm al președintelui american Donald Trump în majoritatea chestiunilor, însă a avut și unele divergențe cu liderul de la Casa Albă în anumite privințe, în special în domeniul politicii externe.