Iranul a atacat Iordania: Baza Prințul Hassan a fost avariată grav

Gardienii Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) au declarat că au lansat „atacuri de represalii" asupra bazei aeriene „Prinţul Hassan" din Iordania, a relatat duminică dimineaţă presa de stat.

Într-o declaraţie publicată de IRIB, IRGC a afirmat că a distrus un centru de comandă şi control, precum şi hangare de depozitare a dronelor din cadrul bazei, folosind "mai multe rachete balistice".

Baza aeriană este operată de forţele aeriene iordaniene.

IRGC a declarat că aceasta a fost o reacţie imediată la atacurile aeriene ale armatei americane "împotriva mai multor baze de coastă şi turnuri de telecomunicaţii de-a lungul litoralului sudic al Iranului".

"Declaraţia avertizează că orice alte atacuri ale SUA vor fi întâmpinate cu «reacţii mai puternice»", a precizat IRIB.

Marina Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea "până la noi ordine" a Strâmtorii Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o "rută neautorizată".

Comandamentul Central al SUA a declarat la scurt timp după aceea că forţele sale au început o a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de Iran, GFS Galaxy, era de tip container şi naviga sub pavilion cipriot.

A suferit "daune semnificative la sala maşinilor", iar un membru al echipajului civil este dat dispărut.

Membrii echipajului unei nave de tip container despre care s-a raportat că a suferit avarii în apropierea Strâmtorii Ormuz duminică dimineaţa au fost nevoiţi să abandoneze nava, a declarat Centrul de Operaţiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit (UKMTO).