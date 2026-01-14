Fermier român explică în cifre ce înseamnă, de fapt, Acordul UE-Mercosur: "Puiul pe care noi îl vindem este 18 lei pe kilogram, cel brazilian, congelat este undeva la 7 lei"
Postat la: 14.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Fermierii din România și alte țări ale Uniunii Europene sunt clar numulțumiți de acordul UE-Mercosur, de teamă că produsele mai ieftine din America de Sud vor invada teritoriul european și le vor afecta grav producția locală.
Unii avertizează că piața românească ar putea fi invadată de carne importată la prețuri mult sub cele locale. Puiu Elisei, fermier român, a declarat, la Antena 3 CNN, că puiul din Brazilia ar putea ajunge în magazine la jumătate din prețul celui produs în România, însă doar congelat.
Fermierul a mai spus că acest acord reprezintă un pericol nu doar pentru fermieri, ci și pentru consumatorul român, pentru că produsele din țările Mercosur nu respectă standardele de calitate impuse de Uniunea Europeană.
„Este un pericol nu doar pentru fermieri, ci și pentru consumatorul român, pentru că eu aș vrea menționez aici că noi, producătorii din Uniunea Europeană, respectăm niște condiții stricte de bunăstare, biosecuritate, trasabilitate a produselor și vrem să chiar și dăm către consumatori, către piață, un produs verificat și de bună calitate. În Mercosur, țările de Mercosur, furajele care se administrează fermelor de animale sunt modificate genetic, ceea ce în Uniunea Europeană este interzis.
Pe de altă parte, se folosesc substanțe total interzise de zeci de ani în Uniunea Europeană, cum ar fi glifosatul pentru tratatul culturilor, ceea ce este cancerigen. Deci, Uniunea Europeană vorbește despre un green deal, despre o hrană curată, despre ferme bio, dar cu toate astea vrea să aducă în Uniunea Europeană produse murdare, produse neconforme.
Această procedură există în ziua de azi. Încă vin produse din afara Uniunii Europene și se etichetează ca produse românești", a declarat Puiu Elisei.
Puiu Elisei: „Nu putem să exportăm în Brazilia pentru că este o diferență foarte mare de preț"
Fermierul a mai atras atenția asupra faptului că producătorii români nu pot exporta în Brazilia din cauza diferențelor mari de preț. Pe cealaltă parte, produsele din țările Mercosur vor intra pe piața românească la costuri mult mai mici.
„Nu putem să exportăm în Brazilia pentru că este o diferență foarte mare de preț și nu avem cum să intrăm pe o asemenea piață. Cu siguranță, ei vor veni în România cu un preț foarte mic. Am făcut un calcul și puiul pe care noi îl vindem azi cu 18 lei pe kilogram, cel brazilian este undeva la 7 lei pe kilogram.
E clar că o parte din consumatori, sper că o parte foarte mică, vor cumpăra acest produs. Să nu uităm că puiul din Brazilia nu are cum să vină pe piață proaspăt, trebuie să fie congelat. Noi în o oră sau în două ore începem livrarea către abator a puilor, în noaptea asta, pe gerul asta, pentru că abatoarele în România funcționează noaptea ca la prima oră a dimineții, adică mâine dimineață, carnea să fie proaspătă pe tejghea. Ori brazilianul nu are cum să facă acest lucru.
El o va aduce congelată și consumatorul, care știe că un produs bun îl găsește doar de la un producător român, să sperăm că nu își va schimba gustul datorită prețului. Eu sper că lucrul ăsta va merge în continuare", a mai adăugat fermierul.
El a mai adăugat că diferența de preț ar putea influența comportamentul de cumpărare al unor consumatori.
„Văd în ultimii ani că consumatorul român se orientează către produsul local și produsul local românesc și acum, că va veni carne din Brazilia, sper să rămână aceeași preferință pentru că și noi vrem să ne protejăm afacerea. Să ne gândim la următorul scenariu: că în câțiva ani noi n-o să mai putem rezista și o să ieșim de pe piață, că închidem fermele. Și să știți că cine a ieșit din zootehnie nu știu dacă s-a mai întors în zootehnie.
Și atunci se întâmplă un fenomen, o pandemie în America de Sud, un război, ceva se întâmplă acolo și nu să ne mai poată furniza carne de pui. Atunci noi de unde mai cumpărăm carne de pui? Să nu ne uităm când a fost pandemia de gripă acum câțiva ani, rafturile magazinelor erau goale și acolo se vedea producția românească. Ori producția românească la momentul ăsta nu este o producție abundentă, să avem mai mult decât am putea să mâncăm.
Așa că noi, să zic eu, strategic pentru Strategia Națională Alimentară a României, noi ar trebui să ținem cât mai mult de către producătorii români, chiar dacă prețurile sunt un pic mai mari și asta cu siguranță cauzate de impunerile care ne sunt de la Uniunea Europeană.
Spuneam adineauri despre glifosat sau despre plantele modificate genetic. Sunt vreo 15 mii de procese pentru că produce cancer. De ce să cumpărăm noi soia din Brazilia sau Argentina, modificată genetic, când noi am putea să o producem în România cu producție mare și foarte bună la hectar, dar nu ni se permite să cultivăm modificat genetic", a declarat fermierul român.
Uniunea Europeană are prevăzută pentru 17 ianuarie semnarea acordului comercial cu Mercosur, un pas decisiv pentru crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume, după mai bine de un sfert de secol de negocieri şi blocaje, şi care va permite celor două părţi să îşi diversifice alianţele, în faţa derivei protecţioniste a Statelor Unite.
Acordul va permite eliminarea taxelor pentru 91% din exporturile UE în Mercosur şi pentru 92% din vânzările sud-americane spre Europa, ceea ce se traduce printr-un economie anuală estimată la 4 miliarde euro pentru companiile europene.
