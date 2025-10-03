Filajul sânilor în Coreea de Nord: femeile cu implanturi mamare vor fi urmărite de agenți sub acoperire și trimise în lagăre de muncă
Postat la: 03.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Regimul de la Phenian a declanșat o campanie agresivă împotriva femeilor suspectate că și-au făcut operații estetice considerate „burgheze". Sub conducerea lui Kim Jong Un, agenți infiltrați și liderii patrulelor de cartier ar fi primit ordin să identifice persoanele cu implanturi mamare, riscând să fie trimise direct în lagărele de muncă, relatează publicația sud-coreeană Daily NK.
Unul dintre cazurile prezentate recent arată amploarea represiunii. Un medic care efectua ilegal augmentări mamare, împreună cu două paciente tinere, a fost judecat în public, la Sariwon. Doctorul, care abandonase facultatea de medicină, folosea materiale introduse clandestin din China, iar procedurile erau realizate la domiciliu. „La mijlocul lunii septembrie, în sala culturală din districtul central Sariwon, s-a ținut un proces public pentru un medic care efectuase operații mamare ilegale și pentru femeile care au făcut aceste operații", a relatat o sursă locală.
În fața mulțimii, medicul a stat cu privirea în pământ, iar femeile de aproximativ 20 de ani nu au avut curaj să ridice ochii. Acestea au declarat că au recurs la intervenții pentru a-și „îmbunătăți aspectul". Acuzarea a mers mai departe, transformând dosarul într-un proces politic. Procurorul a susținut că „femeile care trăiesc într-un sistem socialist au fost corupte de obiceiuri burgheze și au comis acte capitaliste putrede". Judecătorul a promis pedepse dure, calificând intervențiile ca „fapte antisocialiste".
La dosar au fost aduse drept probe instrumente medicale, silicon importat și sume mari de bani confiscate de la medic și paciente. Procesul a dezvăluit și metodele folosite de autorități: femeile suspectate au fost supuse la examinări corporale pentru a depista eventualele operații. Multe tinere din Sariwon trăiesc acum cu teama că vor fi chemate la control doar pentru că silueta lor s-a schimbat vizibil. Echipe de intervenție au fost deja trimise în districtele centrale din Phenian și operează în haine civile. Femeile sau doctorii prinși vor primi pedepse penale, inclusiv termene în lagăre de instruire prin muncă, pentru comportament antisocialist.
Ministerul Securității Sociale a justificat represiunea printr-o directivă care acuză femeile că „sunt pătate de ideologia burgheză și se angajează în acte decadente". Fenomenul operațiilor estetice, de la implanturi până la modificări la nivelul pleoapelor, este considerat de regim o amenințare la adresa ideologiei socialiste. În acest context, agenții sub acoperire se dau drept pacienți pentru a descoperi rețelele clandestine de chirurgie. Conform Amnesty International, aceste măsuri fac parte dintr-un mecanism mai amplu prin care regimul lui Kim Jong Un menține un „control total" asupra vieții cotidiene și restricționează sever libertățile fundamentale.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Reglare de conturi cu influenceri: Cunoscut TikTok-er înjunghiat mortal în plină stradă chiar de prietenul său, sub ochii fiului
O crima șocanta a zguduit orașul Cernavoda: un barbat de 48 de ani, cunoscut pe TikTok, a fost injunghiat mortal in plin ...
-
Americanii exploateaza pe mâna englezilor: Acordul pentru minerale rare cu Groenlanda se face în mare secret
Teritoriul autonom danez, ravnit de Donald Trump, deține vaste rezerve de elemente rare. Marea Britanie este pe punctul ...
-
Un diagnostic horror asupra bolii de care suferă Nicușor Dan: A fost ales de servicii pentru că pacientii TOC sunt cel mai ușor de dresat!
Doua citate ne-au atras atentia despre posibilele explicatii ale bolii evidente, grave, de care sufera presedintele Nicu ...
-
Alertă! - ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni: cum va fi vremea până la începutul lunii noiembrie
Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate ...
-
Cică iar vine Covidu' nașpa: În Statele Unite si Marea Britanie au inceput noile sesiuni de vaccinare
Noi variante de Covid, cu simptome neobișnuite, au inceput sa cuprinda SUA pe fondul avertismentului, unul infiorator, c ...
-
Medici cărora li s-a interzis să profeseze în alte țări activează în continuare în România. Unul dintre ei este cercetat în Marea Britanie pentru agresiuni sexuale
Medici care au fost sancționați, in mai multe țari, prin interdicția de a practica aceasta activitate, continua sa lucre ...
-
Când începe furnizarea căldurii în București. Termoenergetica: Incă se fac lucrari stradale si nu se pot umple caloriferele
Potrivit Hotararii nr. 425/1994, furnizarea caldurii ar trebui sa inceapa dupa 3 nopți la rand cu temperaturi medii sub ...
-
Rușii planificau atacuri cu bombă în trei țări europene. Operațiunea, demascată de Polonia: explozibili ascunși în cutii îngropate în cimitire!
Polonia a dejucat un plan de atacuri teroriste pregatite de serviciile militare de informații rusești, GRU. Explozibili ...
-
Dosarul Tel Drum al lui Liviu Dragnea: Înalta Curte exclude mai multe probe obţinute de DNA cu SRI pe mandat de siguranţă naţională. Prejudiciu de 20 de milioane de euro
Înalta Curte a exclus mai multe probe obtinute de DNA cu SRI pe mandat de siguranta nationala in dosarul Tel Drum ...
-
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma blocajului bugetar din SUA
Baza americana de la Deveselu a ramas fara finantare in urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul sau militar isi ...
-
Două avioane Bombardier s-au ciocnit pe pista unui aeroport. Unul se pregătea de decolare, iar celălalt ateriza
Doua avioane Bombardier CRJ900 ale Endeavor Air au intrat miercuri seara in coliziune pe pista aeroportului LaGuardia di ...
-
Supraviețuire miraculoasă pentru un parașutist și instructorul său. Parașuta nu s-a deschis după ce au sărit de la peste 3.300 de metri
Un tanar britanic a scapat cu viața ca prin minune dupa ce parașuta nu i s-a deschis in timpul unui salt la peste 3.300 ...
-
Hidroelectrica e in mare dificultate pe bursă. Scad prognoza de profit și veniturile, cresc costurile, implict cresc preturile la curent
Valoarea acțiunilor Hidroelectrica, pe Bursa de Valori București (BVB), a stagnat, dupa ce compania și-a ajustat pe minu ...
-
Bill Gates ridică o întrebare sensibilă și critică alocarea de fonduri pentru înarmare, inclusiv pentru Ucraina: "Este asta ceea ce oamenii vor?"
Suedia reduce bugetul de ajutor și direcționeaza mai mulți bani catre Ucraina și propria aparare, gest considerat o &bdq ...
-
Viața după ochelari: cum îți schimbă chirurgia refractivă rutina zilnică
Daca ai purtat ochelari o mare parte din viața, probabil ai invațat sa-i incluzi in fiecare aspect al rutinei tale. Sa-i ...
-
De ce este colonoscopia cea mai importantă investigație pentru sănătatea colonului după 50 de ani?
Dupa varsta de 50 de ani, corpul nostru incepe sa-și schimbe ritmul, iar organele devin mai sensibile la afecțiuni care, ...
-
Valentin Ceaușescu a dat în judecată statul român: "Are o boală gravă si o singură injectie costa peste 7500 de lei"
Valentin Ceaușescu, fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu, se confrunta cu probleme medicale, dupa ce la inceputul anului ...
-
Fondul Proprietatea schimbă conducerea după o preluare ostilă spectaculoasă
Fondul Proprietatea (FP), unul dintre cei mai importanți investitori instituționali din Romania, se afla intr-o perioada ...
-
Aproape 100 de elevi încă prinşi sub dărâmături din beton, la două zile după ce o clădire a unei şcoli s-a prăbuşit, în Indonezia
Cel putin 91 de elevi au ramas prinsi sub daramaturi din beton la aproape doua zile dupa ce o cladire a unei scoli islam ...
-
Despăgubire record pe malpraxis: O doctoriță din București va plăti 80.000 de euro pentru că a pus în pericol viața unei femei
Spitalul Filantropia din București, alaturi de un medic ginecolog, au fost obligați de instanța sa plateasca suma de 80. ...
-
Stai acasă și conduci o mașină reală. Noul proiect care le permite oamenilor să șofeze de pe canapea
O inovație tehnologica prinde contur in Germania, unde condusul de la distanța devine realitate. Începand cu luna ...
-
Shein și Temu vor da lovitura și livrările vor exploda în România. De când se va introduce plata ramburs la comenzile online din depozitele europene
Segmentul de livrari cu plata ramburs, pentru care firmele de curierat depun la ANAF declaratii fiscale lunare, nu inreg ...
-
Eșec pentru Trump în Senat: Serviciile guvernului SUA, suspendate - Ce rămâne deschis, ce se va închide
Statele Unite se apropie inexorabil de o paralizie bugetara dupa esecul de marti din Senat al unei ultime incercari de a ...
-
Ziua Vârstnicului - Helene Radu prezintă un proiect de succes pentru tratarea seniorilor prin lansarea unui film despre Centrul de zi Alzheimer din Sectorul 1
În fiecare an, la 1 octombrie, marcam Ziua Internaționala a Varstnicilor, un moment de reflecție și recunoștința f ...
-
Au fost trimise primele facturi uriașe la caldură. Orașele care vor plăti la iarnă cel mai mult pentru intreținere
Pe fondul scumpirilor din ultima perioada și al eliminarii plafonarii la energie electrica, romanii se pregatesc psihic ...
-
Robbie Williams, prins în mijlocul unui scandal de corupție în Bulgaria: șoferii săi, puși să dea șpagă - doi ofițeri arestați
Un nou caz de corupție lovește autoritațile bulgare: doi ofițeri ai Agenției Executive „Administrația Automobilelo ...
-
ANM aduce vești proaste pentru luna octombrie - Prognoza meteo pentru întreaga lună
Potrivit estimarilor meteorologice pentru perioada 29 septembrie - 27 octombrie 2025, Romania va avea parte de un incepu ...
-
O actriţă digitală creată de AI scandalizează industria filmului american
O noua actrita face furori la Hollywood. Secretul ei consta in faptul ca a fost creata de o inteligenta artificiala (AI) ...
-
China anunță că noul său avion stealth J-35 are semnătură radar de dimensiunea unei vrăbii
China iși consolideaza ambițiile militare cu un nou avion de lupta stealth, J-35, despre care presa de stat susține ca a ...
-
Flotă misterioasă de avioane cisternă americane traversează Atlanticul înaintea unei întâlniri secrete a conducerii militare
O flota de avioane cisterna KC-135R/T Stratotanker ale Forțelor Aeriene ale SUA a fost observata traversand Atlanticul, ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu