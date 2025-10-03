Filajul sânilor în Coreea de Nord: femeile cu implanturi mamare vor fi urmărite de agenți sub acoperire și trimise în lagăre de muncă

Regimul de la Phenian a declanșat o campanie agresivă împotriva femeilor suspectate că și-au făcut operații estetice considerate „burgheze". Sub conducerea lui Kim Jong Un, agenți infiltrați și liderii patrulelor de cartier ar fi primit ordin să identifice persoanele cu implanturi mamare, riscând să fie trimise direct în lagărele de muncă, relatează publicația sud-coreeană Daily NK.

Unul dintre cazurile prezentate recent arată amploarea represiunii. Un medic care efectua ilegal augmentări mamare, împreună cu două paciente tinere, a fost judecat în public, la Sariwon. Doctorul, care abandonase facultatea de medicină, folosea materiale introduse clandestin din China, iar procedurile erau realizate la domiciliu. „La mijlocul lunii septembrie, în sala culturală din districtul central Sariwon, s-a ținut un proces public pentru un medic care efectuase operații mamare ilegale și pentru femeile care au făcut aceste operații", a relatat o sursă locală.

În fața mulțimii, medicul a stat cu privirea în pământ, iar femeile de aproximativ 20 de ani nu au avut curaj să ridice ochii. Acestea au declarat că au recurs la intervenții pentru a-și „îmbunătăți aspectul". Acuzarea a mers mai departe, transformând dosarul într-un proces politic. Procurorul a susținut că „femeile care trăiesc într-un sistem socialist au fost corupte de obiceiuri burgheze și au comis acte capitaliste putrede". Judecătorul a promis pedepse dure, calificând intervențiile ca „fapte antisocialiste".

La dosar au fost aduse drept probe instrumente medicale, silicon importat și sume mari de bani confiscate de la medic și paciente. Procesul a dezvăluit și metodele folosite de autorități: femeile suspectate au fost supuse la examinări corporale pentru a depista eventualele operații. Multe tinere din Sariwon trăiesc acum cu teama că vor fi chemate la control doar pentru că silueta lor s-a schimbat vizibil. Echipe de intervenție au fost deja trimise în districtele centrale din Phenian și operează în haine civile. Femeile sau doctorii prinși vor primi pedepse penale, inclusiv termene în lagăre de instruire prin muncă, pentru comportament antisocialist.

Ministerul Securității Sociale a justificat represiunea printr-o directivă care acuză femeile că „sunt pătate de ideologia burgheză și se angajează în acte decadente". Fenomenul operațiilor estetice, de la implanturi până la modificări la nivelul pleoapelor, este considerat de regim o amenințare la adresa ideologiei socialiste. În acest context, agenții sub acoperire se dau drept pacienți pentru a descoperi rețelele clandestine de chirurgie. Conform Amnesty International, aceste măsuri fac parte dintr-un mecanism mai amplu prin care regimul lui Kim Jong Un menține un „control total" asupra vieții cotidiene și restricționează sever libertățile fundamentale.