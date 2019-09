Fost judecator CCR, numit agent guvernamental la CEDO

Simona Maya Teodoroiu, fost judecator CCR, a fost numita de premierul Viorica Dancila in functia de agent guvernamental la Conventia Europeana a Drepturilor Omului (CEDO). Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial.

Maya Teodoroiu a ocupat, printre altele, functia de membru al Curtii Constitutionale in perioada februarie 2015 - iunie 2019, fiind numita de Senat pe restul de mandat ramas de la Toni Grebla. La CCR ea a fost, printre altele, raportor in cazul asupra caruia Curtea a decis, in noiembrie 2018, ca exista conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema constituirii completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Potrivit deciziei Curtii, completurile de cinci judecatori de la instanta suprema trebuie refacute.