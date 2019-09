Gabriela Firea pierde 176 de milioane de euro de la UE! Banii ar ajunge sa schimbe un sfert dintre conductele vechi ale RADET

Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) anunta ca va depune pe ultima suta de metri cererea de finantare in baza careia ar putea primi de la Comisia Europeana 176 de milioane de euro cu care sa repare sistemul de termoficare, ajuns in pragul colapsului.

Din cauza ca administratia locala nu l-a intretinut, de-a lungul anilor, sistemul de termoficare din Capitala - a carui constructie a inceput prin anii '60 - a inceput sa cedeze. In consecinta, in ultimele ierni, conductele sistemului au pocnit pe toate partile si au lasat in frig mii de bucuresteni. Cel mai rau a fost atunci cand s-au spart conductele magistrale.

Aceasta sunt tevi groase (cu diametru de pana la 1,2 metri) prin care apa oparita vine din CET-uri pana in cele peste 1.000 de puncte termice din Capitala. In aceste puncte termice, apa de la CET-uri trece prin niste schimbatoare de caldura, infierbantand-o pe cea din alte tevi, care ajung pana in casele oamenilor. Dupa, apa din tevile groase se intoarce la CET-uri, pe alte magistrale numite "de retur".

Ori de cate ori o conducta magistrala se sparge, angajatii RADET trebuie sa izoleze segmentul avariat de teava groasa, sa il goleasca de apa oparita si sa il repare. Iar aceste operatiuni nu se pot face decat dupa ce li se opreste caldura - uneori pentru zeci de ore in sir - catorva sute sau chiar mii de bucuresteni. Ca situatiile de acest gen sa nu se repete in fiecare iarna, PMB a decis ca RADET (alaturi de cateva companii private) si Compania Municipala Energetica Bucuresti (CMEB) SA sa schimbe cu teava noua circa 800 dintre cei 954 de kilometri de conducta magistrala din subteranele orasului.

Usor de zis, dar destul de greu de facut, din cate se pare! Lucrarile de inlocuire a magistralei se contracteaza greu si merg incet. In plus, sunt foarte scumpe. Per total, inlocuirea celor 800 de kilometri de conducta uzata ar urma sa coste cateva sute de milioane de euro. Vorbim despre bani pe care PMB nu ii are, la acest moment, in conturi.

Din fericire, exista bani europeni nerambursabili special alocati pentru modernizarea sistemului de termoficare a Bucurestiului. Numai ca PMB n-a reusit inca sa acceseze acei bani. Iar daca nu o face in urmatoarele 3 luni, pierde finantarea.

De ce nu s-au accesat pana acum banii europeni

PMB poate primi pentru inlocuirea conductei magistrale de termoficare nu mai putin de 176 de milioane de euro, bani nerambursabili, prin intermediul Programului Operational de Infrastructura Mare (POIM). Potrivit Primariei Capitalei, suma e suficienta pentru inlocuirea a 200 de kilometri de magistrala uzata de termoficare.

Dar ca sa ia banii, PMB trebuie sa demonstreze ca sistemul de termoficare este administrat de o societate fara probleme economice majore. Iar RADET - care are acum in grija punctele termice si conductele - nu e potrivita, din cauza ca e in insolventa din 2016.

In consecinta, ca sa rezolve problema, PMB a infiintat, in 2017, Compania Municipala Energetica Bucuresti (CMEB) SA. Aceasta nu avea datorii, putea primi in administrare infrastructura RADET si putea fi delegata sa furnizeze caldura si apa calda in Capitala.

Problema este ca, un an mai tarziu, instanta a decis ca, de fapt, CMEB SA se infiintase ilegal, fara votul a doua treimi dintre consilierii generali ai Capitalei. Brusc, nici aceasta companie nu mai putea fi folosita pentru accesarea banilor europeni!

In mod normal, la acel moment, administratia Firea putea dizolva rapid compania municipala si le putea cere consilierilor sa voteze infiintarea uneia noi, in conditiile legii. Dar n-a facut-o, ci a pierdut timp atacand decizia care stabilea ca societatea municipala era ilegala.

In cele din urma, PMB a propus divizarea companiei ilegale in alte doua companii mai mici, dar infiintate legal, cu doua treimi dintre voturile consilierilor generali. Consiliul General a acceptat aceasta varianta. Dar n-a facut-o imediat, asa ca si in aceasta etapa s-a mai pierdut niste timp pretios.

Cu chiu, cu vai, in 2019 a luat nastere Termoenergetica SA, careia urmeaza sa i se delege serviciul de alimentare cu agent termic al Capitalei. Dar aceasta procedura de delegare este de durata si inca nu s-a incheiat.

De ce atata graba, dupa ce toate procedurile s-au taraganat pana acum? Din cauza ca - potrivit legii - PMB trebuie sa depuna cerere de finantare pentru obtinerea celor 176 de milioane de euro cel mai tarziu pana la finele anului. Daca nu o face, pierde banii.

In context, PMB informeaza ca lucreaza acum la tot ce inseamna accesarea fondurilor. PMB a transmis ca a finalizat studiul de fezabilitate pentru inlocuirea a 200 de kilometri de conducta cu cei 176 de milioane de euro. In plus, acest document a fost aprobat de Consiliul General. S-a obtinut si certificatul de urbanism pentru lucrare.

"In luna mai 2019 s-a transmis catre Comisia Europeana Prenotificarea privind Incidenta Ajutorului de Stat.

In luna iulie, s-au solicitat din partea DG Competition clarificari privind documentatia transmisa, iar in luna august am transmis raspunsul la clarificarile solicitate, urmand astfel sa primim din partea Comisiei Europene decizia privind ajutorul de stat (practic, CE trebuie sa certifice ca banii accesati si dati companiei municipale de termoficare nu vor reprezenta ajutor de stat ilegal - n.red.).

In acest moment sunt in curs de elaborare, intr-un stadiu avansat, urmatoarele documente: analiza institutionala, cererea de finantare si documentatia aferenta procedurilor de achizitie publica".

Cererea de finantare urmeaza sa fie depusa "in platforma MySmis in trimestrul 4 al anului 2019 - luna decembrie 2019". Cu alte cuvinte, exact in ultimele zile in care banii europeni mai pot fi accesati.

Ramane sa vedem daca PMB va reusi sau nu sa obtina fondurile. Pentru ca, daca nu le va obtine, reabilitarea sistemului de termoficare - presupunand ca ea va mai continua - risca sa dureze zeci de ani de acum incolo.