Generația Z va fi prima care pierde abilitatea de a scrie de mână. Acesta joacă un rol cheie în dezvoltarea cognitivă și in gandirea logică

De 5.500 de ani, scrisul de mână a fost esențial pentru comunicarea umană. Dar noi cercetări sugerează că generația Z ar putea fi prima care îl pierde. Un studiu al Universității din Stavanger raportează că aproximativ 40% dintre tinerii născuți între sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2010 au dificultăți în a comunica eficient de mână. Experții avertizează că acest lucru nu este trivial: scrisul de mână este legat de memorie, înțelegere și capacitatea de a forma argumente coerente.

De mii de ani, scrisul a fost unul dintre pilonii fundamentali ai comunicării umane, transmițând cunoștințe, povești și culturi de-a lungul secolelor. Cu toate acestea, o nouă tendință apare treptat, în special în rândul generației Z. Acești tineri, născuți între sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2010, par să piardă o abilitate crucială pe care o avem de aproximativ 5.500 de ani. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Stavanger, aproximativ 40% din această generație își pierde capacitatea de a comunica prin scrisul de mână. Acest fenomen ridică întrebări importante cu privire la evoluția capacității noastre de a comunica eficient.

Tehnologia digitală a transformat treptat modul în care comunicăm, făcând scrisul de mână din ce în ce mai puțin obișnuit. De la platformele de mesagerie instantanee la rețelele sociale, tinerii preferă schimburile rapide și abrevierile. Tastatura și ecranul tactil au înlocuit stiloul și hârtia în multe aspecte ale vieții de zi cu zi. Această schimbare este atât de profundă încât unii experți consideră că generația Z ar putea fi prima generație care nu stăpânește scrisul de mână la un nivel funcțional.

Cu toate acestea, scrisul de mână joacă un rol cheie în dezvoltarea cognitivă. Este legat de abilități precum memoria și înțelegerea, deoarece angajează creierul într-un mod diferit față de tastarea pe tastatură. Această abilitate, care a modelat civilizația umană, este acum amenințată de omniprezența tehnologiei digitale.

Potrivit diverselor studii și mărturiilor profesorilor de la mai multe universități, raportate de ziarul turc Türkiye Today [anul trecut], tinerii din generația Z au integrat atât de mult utilizarea tastaturilor în viața lor de zi cu zi, încât se simt „dezorientați" când trebuie să revină la scrisul de mână. Ca în cazul oricărei abilități care se erodează în timp din cauza lipsei de practică, studenții prezintă acum o deteriorare semnificativă a scrisului de mână, care pare adesea dezorganizat și greu de citit.

Profesoara Nedret Kiliceri a explicat că chiar și studenții universitari nu cunosc regulile de bază ale scrisului de mână. Potrivit acesteia, studenții evită propozițiile lungi și nu mai scriu paragrafe coerente. Ei preferă propoziții izolate în locul paragrafelor care grupează propoziții legate prin sens. Studenții vin chiar la universitate fără pixuri și folosesc tastatura pentru orice. Profesorul consideră că acest lucru este o influență a rețelelor sociale.

Mai mult, pierderea scrisului de mână nu afectează doar capacitatea de a scrie o scrisoare sau o carte poștală. Are un impact profund asupra modului în care generația Z percepe și interpretează lumea. Scrisul de mână este adesea asociat cu o formă de comunicare mai atentă și mai personală, în contrast cu natura adesea impulsivă a textelor digitale.

În cele din urmă, rămâne întrebarea: cum vor echilibra generația Z și generațiile viitoare lumea digitală cu abilitățile vechi care au modelat societatea noastră? Răspunsurile la această întrebare vor determina în mare măsură modul în care vom comunica și vom înțelege lumea în viitor.