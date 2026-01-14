Gestul obscen făcut de Trump către o persoană care îi reproșa că a fost "protectorul pedofilului" Jeffrey Epstein. Casa Albă consideră că a fost un răspuns "adecvat" VIDEO

Președintele american Donald Trump a stârnit controverse după ce a fost surprins făcând un gest obscen către o persoană care îl interpela în timpul unei vizite la o fabrică Ford din zona Detroit, un gest pe care Casa Albă îl consideră un răspuns „adecvat", în contextul unor acuzații legate de scandalul Jeffrey Epstein.

Trump a fost filmat marți arătându-i degetul mijlociu unei persoane care îl striga că este „protectorul pedofilului" Jeffrey Epstein. "Un țicnit urlă sălbatic insultă, într-un acces de turbare, iar președintele i-a răspuns într-un mod întru totul adecvat și lipsit de ambiguitate", a comentat, într-o declarație transmisă AFP, directorul comunicării Casei Albe Steven Cheung. În această înregistrare video, difuzată pe TikTok și X, publicată de site-ul People TMZ, președintele Statelor Unite merge pe o pasarelă în timpul vizitei sale la o fabrică a constructorului Ford, la Dearborn, la periferia Detroitului.

Potrivit TMZ, persoana care l-a luat la rost pe miliardarul republican ar fi strigat cuvintele „protectorul pedofilului". Ea s-ar putea referi la scandalul infractorului sexual Jeffrey Epstein, care îl afectează politic pe Donald Trump. Președintele american a întreținut o relație amicală cu omul de afaceri newyorkez, mort în închisoare în 2019, înainte să fie judecat cu privire la exploatare sexuală a unor femei tinere, inclusiv minore. Congresul american a adoptat o lege prin care obligă administrația Trump să publice documentele din acest dosar care se află în posesia justiției federale. Administrația a publicat până în prezent doar parțial dosarul Epstein.