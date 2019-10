Gheorghe Dinca a violat inca doua fete: Una de 9, alta de 4 ani

Gheorghe Dinca are un trecut infractional cutremurator. Pe masura ce ancheta in cazul crimelor din Caracal a luat amploare, desfasurandu-se pe mai multe planuri, apar din ce in ce mai multe informatii referitoare la anii in care criminalul a reusit sa se "strecoare" si sa scape neprins de autoritati.

O tanara care a fost abuzata de "Monstrul din Caracal" in urma cu 9 ani de zile a decis sa povesteasa intreg cosmarul prin care au trecut atat ea, cat si sora ei mai mica. Atunci cand s-au petrecut faptele reprobabile, tanara respectiva avea 9 ani, iar sora ei doar... 4 ani. Tanara povesteste ca Gheorghe Dinca era prieten cu tatal ei si a venit, initial, pentru a... repara windows-ul la calculator. Numai ca vizitele au devenit din ce in ce mai dese, iar scenariul s-a transformat intr-unul de cosmar.

"Era prieten cu tatal meu. A venit, initial, sa-i repare doar un windows, la calculator. Venea din ce in ce mai des. Fara motiv. Venea, ba, sa ne incalzeasca laptele. Ba sa ne cumpere dulciuri. Sa ne dea bani. Se oferea in treburile curtii. Parintii mei il primeau pentru ca aveau incredere in el, pentru ca, va dati seama, cine se gandeste la un om batran ca ar putea profita de un copil de 9 ani. Eu sunt nascuta la o zi diferenta de el. El este pe 27 mai, eu, pe 26 mai. Avea vreo 50 si ceva de ani... Cam asa. Cine s-ar fi gandit la asa ceva? Nimeni! Nici eu, pana in momentul in care a inceput sa-mi fie frica de el. La inceput, am zis ca poate este doar o joaca sau cine stie... Eram un copil de 9 ani. Nici nu stiam ce este aia. Si a inceput, prima data, sa imi bage mana in pantaloni, dupa... sa ma sarute, sa imi puna mana pe sani si tot asa mai departe. Am ramas blocata. Am facut un atac de panica. Am ramas in fata lui, nu am stiut ce sa mai spun, ma uitam la el. Probabil ca m-a vazut ca nu am avut nicio reactie si probabil si-a facut curaj sa continue cu chestia asta", a povestit adolescenta, conform wowbiz.ro.

Tanara a declarat ca Gheorghe Dinca avea o privire dubioasa, care o speria foarte tare si ca, pe masura ce timpul trece, devenea din ce in ce mai dur. Nu rata nicio ocazie pentru a o abuza. Mai mult, "Monstrul din Caracal" a obligat-o sa se uite la filme porno, impreuna cu el. Amintim ca o alta victima a lui Gheorghe Dinca a sustinut ca acesta a abuzat-o sexual tot in timp ce urmarea filme porno la televizorul din camera.

"Mi-a fost frica, mi-a fost teama. Pentru ca mi-a spus (n.red. - Gheorghe Dinca) ca nu vrea sa ne certam. M-am gandit ca cine stie ce poate sa imi faca. Un copil de 9 ani... Nu stiam ce sunt toate chestiile astea! Ce inseamna un barbat. Ce inseamna o femeie. Ce pot face cei doi. Incepusem sa-l visez noaptea. Ma trezeam cu atac de panica, nu puteam respira. Incepuse sa imi fie foarte frica de el. Nu ca frica! Numai privirea lui care era dubioasa... Doar privirea ma baga in sperieti si il visam noaptea... Dupa ce m-a obligat sa ma uit la filme porno cu el, ne-am dus sa luam pe cineva. Pe timp de iarna, a fost chestia asta. Cand nu a putut sa urce duba lui pe un deal, a oprit masina, au coborat toti din masina si i-au asteptat pe unchii mei. Cand am ramas singura, a venit la mine, in spate, si a inceput sa ma sarute, sa... ce facea el, ce imi facea el. Dupa, ne-am dus acasa. Si seara, ne-am dus la magazin si a oprit masina, langa o vila si a inceput sa... Devenise putin dur. Adica, cand ma lua de mana, ma strangea sau vorbea rastit", a mai spus fata.