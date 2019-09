Gheorghe Dinca, adus la Bucuresti, la arestul central. El va fi suspus detectorului de minciuni

Criminalul de la Caracal, Gheorghe Dinca este adus in aceasta dimineata la Bucuresti, la arestul central al DIICOT, unde i s-a pregatit deja o celula. Gheorghe Dinca paraseste arestul din Slatina la 35 de zile de la momentul in care politistii au descins in curtea sa din Caracal.

El va fi dus la Bucuresti, la arestul central, unde va fi supus si unui test cu detectorul de minciuni. Continua audierile la DIICOT, iar surse din ancheta spun ca este posibil ca familia Luizei sa fie aduse la audieri in capitala.

Dupa prima cercetare la fata locului, anchetatorii au gasit, in casa lui Gheorghe Dinca, trei pete de sange care s-au dovedit a fi, in urma testelor, ale Luizei, adolescenta disparuta in luna aprilie. Timp de aproape o luna, anchetatorii au cercetat casa, dar si curtea locuintei lui Dinca, care are aproape 3.000 de metri patrati, fiind folosit si un aparat special de scanare. In curtea casei, au fost descoperite mai multe gropi, unele fiind cimentate sau betonate, fiind adunate mii de probe, care au fost transportate in camioane la INML si Institutul National de Criminalistica pentru a fi expertizate.